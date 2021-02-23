Sevgi yaşamın soluğudur. Ancak, öyle bir döneme denk geldik ki; bazı insanlarda "Çıkarı yoksa bana neden değer versin?" düşüncesi çok yaygın... Sadece düzgün, dürüst ve sempatik bir insan olduğu için sevileceğine inanamıyor. Bir karşılığı olmadan sevgi de olamayacağına inanan birini sevmek çok kolay değildir. Öküzün altında buzağı arar durur. Elbette, sevgiyle yaltaklanmayı, iltifatla yağcılığı ayırt etmek de her zaman kolay değildir. Ama ne olursa olsun, çıkara dayalı bir ilgi bir gün mutlaka kendini ele verir. "Beni yanlış anlarsa," düşüncesiyle duyguların gizlenmesi, gerçek sevgilerin ifade edilmesini engelliyor.

Buna rağmen sevmekten ve değer vermekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü birçok sorun sevmemek ve sevilmemekten kaynaklanıyor.

Ben mi?

Ben sevdim mi tam severim, kusurlarıyla, hatalarıyla, düşünce farklılıklarıyla... Çünkü bana göre koşullu sevgi sevgi değildir. Sevgi şu zor dünyada soluk almaktır.