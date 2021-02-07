Sevgi O da bir zamanlar saf ve temiz bir bebekti, peki aradaki büyük farkı yaratan neydi? Bunu öğrendim değerli okurum, aradaki fark sadece sevgiydi. Sevilenle sevilmeyen bir olmuyordu.

Bir yanda kadına saygı duyanlar, diğer yanda şiddet uygulamaktan, saldırmaktan keyif alanlar.

Bir yanda dünyada fark yaratmak için çalışanlar, diğer yanda başarılı insanları engellemeye çalışanlar.

Bir yanda elindeki ekmeği paylaşanlar, diğer yanda haksızlıklarla daha fazlasını almaya çalışanlar.

Bir yanda sokak hayvanlarının haklarını savunanlar, diğer yanda hayvanlara tekme atanlar.

Bir yanda yüreği insan sevgisi ile dolu olanlar, diğer yanda kin ve nefretle beslenenler.

Bir yanda kalp kırmamaya çalışanlar, diğer yanda tanımadığı insanlara bile küfredenler.

Bir yanda bir bebeğin gülüşünden mutluluk duyanlar, diğer yanda başkalarının acılarından keyif alanlar.

Peki fark neydi? Tüm mesele sevgiydi.

Değerli okurlarım, çocuklarınızın en büyük ihtiyacı sevgi.

Çocuklarınıza sıkıca sarılın,