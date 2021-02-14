Sevgililer Günü

"Aşkınız nasıl bu kadar uzun sürdü?" diye sordum. Anlatmaya başladı. "Bana her zaman kendimi çok değerli ve özel hissettirirdi. Öyle güzel bakardı ki; ben o an zamanın durmasını dilerdim. Bir üzüntüm olsa ellerimden tutar, 'Çözeriz.' derdi. Sahiciydi ve samimiydi ama gizemliydi. Bir film izlese gözleri dolardı. Tüm duyguları güzel yaşardı, hüzünlüyken bile gülümserdi. Onu biraz övsem, yüzü kızarırdı. Çocukluğundan beri acılarla yoğrulmuştu ama hayattan asla şikâyet etmezdi. Sakindi ama sevdikleri söz konusu olduğunda kaplan kesilirdi.

Her armağanı özeldi. Bir sevgililer gününde, cebinde iyi bir hediye alacak parası olmadığı için günlerce uğraşıp bana ağaçtan oyarak bir kolye yapmıştı. Cesaretli ve cömertti. Sözünde ne pahasına olursa olsun dururdu. Kimsenin hakkında olumsuz konuşmazdı.

Çok okur, az konuşurdu.

Şimdi o yok ama hatıraları ruhumun her köşesinde... O bana öyle bir hayat verdi ki; ölümünden sonra bile yetti."

Sevgililer gününüz kutlu olsun.