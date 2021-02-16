Su Damlacığı
Kadife tenine her dokunuşumda
Avuçlarıma konan bir su damlacığının
Olanca yumuşaklığını
Eylül yaprağının
Toprağa düşüşündeki inceliği
Dalların kıpırdanışındaki esintiyi
Tadarken
Nankörlüğün ve halden bilmezliğinle
Beni her ezişinde
Onuru çiğnenmiş olarak
Senden ayrı bir dünyaya
Uyanışım ve
Alacakaranlıkta şafak sökmeden
Aşk denen o büyük yalana
Sırt çevirmem gerektiğini
Öğrenmem için
Çok zaman gerekti
Günün son ışıkları donuklaşırken
Senin düş bahçenden çıkıp
Artık başka bir gökyüzünde
Yıldız bulmanın zamanı gelmişti
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Bu şiir "Şimdi Tam Zamanı" adlı şiir kitabımdan alınmıştır.
Bazen duygularımı ancak bir şirle anlatabiliyorum.