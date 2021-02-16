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Cengiz Hortoğlu

Cengiz Hortoğlu

hortogludorduncubakis@gmail.com

Su Damlacığı

16 Şubat 2021

Su Damlacığı

Kadife tenine her dokunuşumda

Avuçlarıma konan bir su damlacığının

Olanca yumuşaklığını

Eylül yaprağının

Toprağa düşüşündeki inceliği

Dalların kıpırdanışındaki esintiyi

Tadarken

Nankörlüğün ve halden bilmezliğinle

Beni her ezişinde

Onuru çiğnenmiş olarak

Senden ayrı bir dünyaya

Uyanışım ve

Alacakaranlıkta şafak sökmeden

Aşk denen o büyük yalana

Sırt çevirmem gerektiğini

Öğrenmem için

Çok zaman gerekti

Günün son ışıkları donuklaşırken

Senin düş bahçenden çıkıp

Artık başka bir gökyüzünde

Yıldız bulmanın zamanı gelmişti

***

Bu şiir "Şimdi Tam Zamanı" adlı şiir kitabımdan alınmıştır.

Bazen duygularımı ancak bir şirle anlatabiliyorum.

Cengiz Hortoğlu

Cengiz Hortoğlu

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