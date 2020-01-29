Şu İş Tatlıya Bağlansa

Büyük bir sevgiyle, acı tatlı tüm hayatı paylaşmak için yola çıkan iki insan günün birinde herhangi bir nedenle bu beraberliği bitirmek isteyebilirler.

Gönül ister ki; acı tatlı paylaşılan anıların hatırına her insan kendi yoluna gitsin, geçmişi geride bırakarak yeni bir yol haritası ile hayatına devam etsin.

Ama ne yazık ki bu böyle olmuyor.

Bazen duygusal bazen de ekonomik nedenlerle çatışma devam ediyor.

"Ben sana yıllarımı verdim, bu iş bu kadar kolay olmayacak, her şeyini alacağım, çocuğumu da göstermeyeceğim," sözleri havada uçuşuyor ve bu sözler onarılmaz gönül yaraları açıyor.

Özellikle erkek başka kadınla evlendiğinde kavgalar daha da alevlenebiliyor.

Eski eşler arasındaki sorunları en çok da yoksulluk nafakası içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Bazı kadınlar, eşlerinin durumu iyi de olsa nafaka istemeye korkabiliyorlar.

Bazı erkekler de özellikle evlendikten sonra hem nafaka ödeyip hem de yeniden kurduğu ailesinin masraflarını karşılamakta çok zorlanıyor. Hatta bazen bu imkânsız hale geliyor. Binlerce insan bu nedenle 3 aylık tazyik hapsi ile karşı karşıya kalıyor.

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Bitme ihtimali olmayan, ödedikçe çoğalan borç yükü, her yıl nafaka arttırım davaları ve mahkeme masraflarıyla karşı karşıya kalan nafaka yükümlüsünün ne motivasyonu ne de çalışma şevki kalıyor

İkinci eşler ise hiç de tarafı veya nedeni olmadığı olayların acı sonuçlarıyla savaşmak zorunda kalıyorlar.

Düşünün asgari ücretle çalışan bir adam bu zorluğu nasıl aşacak?

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Bu nedenle eşinin nafaka borcunu ödemek için merdiven silen, evlere temizliğe giden kadınlar var. Çocuklarının haklarını ilk eşle paylaşmak zorunda kalıyorlar.

Kadın asgari ücretle çalışsa bile nafaka kesilmiyor, ancak evlenmesi veya iyi bir işte çalışması gerekiyor.

Bunların dışında nafakanın kesilmesi ancak nafaka alan eşin haysiyetsiz hayat sürdüğünün kanıtlanması ile mümkün oluyor.

Bu şu andaki Türk Ceza Kanunu ile mümkün değil, çünkü yasa ile özel hayatın gizliliği net bir biçimde korunuyor.

Kaldı ki böylesine soyut bir kavramla boşanmış eşlerin birbirlerinin hayatına müdahale etmeleri son derece yanlış.

PEKİ NE YAPMALI?

*Tazyik hapsi kalkmalı!

*Yoksulluk nafakası süresi sınırlanmalı.

"Bu süre içerisinde meslek edinip çalışma yaşamına katılamayan kadınlara kurulacak nafaka fonundan devlet desteği sağlanmalı! Bu iş böylece tatlıya bağlanmalı, çıkacak yasayla yeni mağduriyetler yaşanmamalı!

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Değerli dostlar bu konu çok çok önemli! Çünkü aile toplumun temelidir.

Yarın (30/01/2020) saat 10.00'da Ülke Tv'de "Ülke'de Bu Sabah" Programında değerli arkadaşım Sayın Selda Atalay'ın konuğuyuz. Diğer değerli konuklar, Sayın Avukat Sibel Dolgun, Sayın Avukat Özgecan Sırma ile birlikte nafaka konusunu enine boyuna tartışacağız.

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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…

Cengiz Hortoğlu