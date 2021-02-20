Vicdan

"Hiçbir suçlu kendi öz mahkemesinden beraat edemez." Juvenalis

Kadına, çocuğa, doğaya şiddet uygulayanlar, işinden olana "Oh olsun" diyenler, sosyal medyada insanların yaşama sevincine saldıranlar, inanın gün gelir o insanlar rüyalarınıza girer ve kabuslar görürsünüz. Vicdan azabından daha büyük bir acı olmadığını bizzat yaşayanların feryatlarında gördüm. Mesleğim gereği çok farklı kesimden çok insan tanıdım. Acımasızlığıyla övünenlerin vicdan azabıyla kıvrandıklarını acıyarak gördüm. Yaptıkları hatalar nedeniyle sabahlara kadar kâbus yaşayanları biliyorum. Bazı insanlar "Vicdan" denince gülse de vicdan bir insanın asla kaçamayacağı (yüreğinde gizlenmiş) en güçlü duygudur.

Benden söylemesi...

"Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere bin daha iyidir." Amenemope