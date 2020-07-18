Viyana'dan İstanbul'a

Kızım Deniz Hortoğlu Ziegler de benim gibi hukukçu... Viyana'da yaşıyor. Sık sık İstanbul'a gelirdi, ama pandemi nedeniyle uzun zamandır gelemiyor. Az önce İstanbul özlemini anlatan bir yazısını gönderdi bana... Şiir güzelliğinde yazısını noktasına, virgülüne dokunmadan ben de siz değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum.

İSTANBULDA YAĞMUR BAŞKADIR

İstanbul'un yağmuru bir başka olur.

Havada nemli bir esinti olur.

Balık ekmek kokar sahiller...

Denize karışır yağmur, mavi gri gökyüzü ıslak kaldırımlara yansırken.

Sadece yağmurun sesi değildir duyduğun, şehrin sesi karışır damlaların yankısına.

Şehir yağmuru dinler sanki, biraz sessizleşir, ama susmaz.

Yollarda telaş artar, sanki herkes eve bir an önce varmak ister. Hani sanki yağmuru evinin penceresinden seyredebilmek için bir yudum sıcak çayla...

Bir hüzün olur, ama tatlı bir hüzün.

İstanbul'da yağmur başkadır.

Yosun kokar şehir her adımda.

Sıcak kestane ile ısınırsın.

Tarçınlı sahlep tadındadır yağmurlar...

Hatıralarımın İstanbul'u...

Burada şu an yağmur yağıyor.

Keşke burada da yağmur çocukluğum koksa.

Keşke su olsam da İstanbul'a yağsam.

Kuşlara inat bulutlarla taşınsam.

Deniz Hortoğlu Ziegler

Özlemlerin bitmesi dileklerimle...

Cengiz Hortoğlu