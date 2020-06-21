Yaşam Felsefem

*Aşk duygusu insana verilen en büyük armağandır.
*Yaşamak için su, oksijen, buğday, doğa, aşk ve sevgi yeterlidir.
*Mümkün olduğu kadar sade yaşa...
*Mucizelere inan!
*Hayatı sıradan değil, bir roman kahramanı gibi yaşa ve yaşat!
*Her gün yeni bir şey öğren.
*Yeri geldiğinde durmasını bil.
*Çok çalış ama hayatı ıskalama.
*Mutlaka senden farklı düşünen arkadaşların olsun.
*Başardığında mutlu ol ama sakın değişme! Başaramadığında kimseyi suçlama, “Hata bende” de.
*Hayatın zorluklarını dersler çıkarmak ve öğrenmek için fırsat olarak gör.
*Birisi hayatından çıktığında “Yolun açık olsun,” de…
*Her şeyini kaybettiğinde yanında kimlerin olduğuna dikkat et ve sakın onları unutma!
*Geçmişi değiştiremeyeceğini, geleceği de bilemeyeceğini ve tek var olan zamanın şimdiki zaman olduğunu aklından çıkarma!
*Kimseyi yargılama, yok sayma, küçük görme! Her insan değerlidir.
*Teşekkür et, minnet duy ve şükret!
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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…