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Cengiz Hortoğlu

Cengiz Hortoğlu

hortogludorduncubakis@gmail.com

Yaşam Felsefem

21 Haziran 2020

*Aşk duygusu insana verilen en büyük armağandır.

*Yaşamak için su, oksijen, buğday, doğa, aşk ve sevgi yeterlidir.

*Mümkün olduğu kadar sade yaşa...

*Mucizelere inan!

*Hayatı sıradan değil, bir roman kahramanı gibi yaşa ve yaşat!

*Her gün yeni bir şey öğren.

*Yeri geldiğinde durmasını bil.

*Çok çalış ama hayatı ıskalama.

*Mutlaka senden farklı düşünen arkadaşların olsun.

*Başardığında mutlu ol ama sakın değişme! Başaramadığında kimseyi suçlama, “Hata bende” de.

*Hayatın zorluklarını dersler çıkarmak ve öğrenmek için fırsat olarak gör.

*Birisi hayatından çıktığında “Yolun açık olsun,” de…

*Her şeyini kaybettiğinde yanında kimlerin olduğuna dikkat et ve sakın onları unutma!

*Geçmişi değiştiremeyeceğini, geleceği de bilemeyeceğini ve tek var olan zamanın şimdiki zaman olduğunu aklından çıkarma!

*Kimseyi yargılama, yok sayma, küçük görme! Her insan değerlidir.

*Teşekkür et, minnet duy ve şükret!

***

Mutluluk ve sağlık dileklerimle…

Cengiz Hortoğlu

Cengiz Hortoğlu

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