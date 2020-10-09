Yasmin Korkut Başarı Öyküsü

(Hiçbir başarı rastlantı değildir.)

Değerli okurlarım, başarıları alkışlamaya devam ediyoruz. Bu köşede başarı öykülerini paylaştığım değerli insanların ortak özellikleri başarılarının yanında aynı zamanda mütevazi ve samimi olmalarıdır.

Bugün sizinle, yazar Yasmin Korkut'un başarı öyküsünü paylaşacağım.

Yasmin Hanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-En zor iştir kişinin kendini anlatması ama kısaca özetlemek gerekirse ;

çıktığım bu yolculukta edebiyat alanında iz bırakmak ve güzel anılar biriktirmek adına bir çok projenin içinde bulunmaya çalışıyorum...

Yazmaya aşık, dozunda eğlenmeyi, kültür gezilerini, sosyal sorumluluk projelerini , şiir dinlemeyi, Karadenizli annenin kızı olarak kemençeyi ve okumayı çok seven üç çocuk annesiyim. Okuyucuyla buluşturduğum, Aşk Tatmayana Başka, İmkan (larda) sız Aşk, S’AKLIMDASIN adlı üç romanım, Sana Yazıldı/m adlı, bir şiir-deneme ve bir de Yorgun Gemi adlı şiir albümüm var.

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-Başarı denilen şey kişilerin yaptıklarıyla ortaya sunulan bir eylemdir bana göre...

Bu noktada ben, toplum yararına olacak ne varsa hep üretmeye odaklıyım.

Şu andaki mesleğinizi yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Öncelikle şunu söylemek isterim sevgili Cengiz hocam: ben Allah’ın bana vermiş olduğu mesleği çok sevdim, yani anneliği... Annelik en meşakkatli ama en eğlenceli meslektir ve ben bunu yazarlığımla buluşturarak eğlenceye dönüştürdüm.

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Yaşamın içinde barınmak ve iz bırakmak için böyle sınırlandırmalar az olur ama cevap vermem gerekirse; ailem, kalemim ve adabım...

Yasmin Hanım, sizin için mutluluk nedir?

-Mutluluk denilen şey kişinin kendini iyi hissetmesidir!

Sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz?

-Ortaya sunduğum her ne varsa, mesela emeğimin, sözümün hatta yapıp ikram ettiğim bir kahvenin neticesinde hafifte olsa kişilerin yüzlerinde bir tebessüm görmek benim yaşam kalitemi ziyadesiyle yükseltmektedir...

Ailemle olduğum ve yazdığım zamanlar kendimi çok iyi hissederim ve dolayısıyla hem biyolojik hem psikolojik olarak bana dönüşünün keyfini yaşıyorum...

En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Yalnız kalıp içtiğim bir kahvenin yanında en dip ve en uç düşüncelerimle dans etmek bana keyif katmaktadır...

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Hep dediğim gibi; bildiğiniz bilgi eğer sadece sizde kalıyorsa o bilgi değil sır olur ve ben sırları pek sevmem... Hayat okulu bitmeyecek kadar uzun olduğundan dolayı alanımda üretmeye ve ürettiğim ne varsa paylaşmaya devam edeceğim.

Başarmak isteyenler size, “Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Neye göre başarı? Mesela bol köpüklü bir kahveyi yapabilmek de iyi bir başarıdır, bunun için ne yapılır; önce iyi kalitede bir kahve alınır, gerekli diğer malzemeleri temin eder ocağın başına geçilir... Sonrasında sabırla elinizdeki kaşıkla yavaş yavaş karıştırarak köpüğü ezmeden fincana alınır ve bol köpüklü kahve ikrama hazırdır, içenlerden tam not alırsınız ve gülen yüzlerle karşılaşırsınız. İşte bol köpüklü kahve ikramı gibidir başarının sırrı!

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl?

-Çağımızın sunduklarına yetişmek zor olsa da bizler için, ben sosyal medyayı önemseyenlerden ve yetişmeye çalışırken doğru kullandığımı düşünenlerdenim... Toplumun kanaat önderlerinin, kişilerin üzerindeki psikolojik boyutunu da düşünerek o mecraları kullanmaları gerektiğini hep düşündüm...

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Eğlenceli ve yoğun. Bu yoğunluk bazen sevdiklerimle geçirdiğim vakit bazen kendimle kaldığım vakit ama en çok topluma faydalı projelere dair üretmekle geçiyor...

Hafta sonları neler yaparsınız?

-Genelde köyümde olurum... Tarlam bağım bahçem ile haşır neşir olmak bana yaratıcımızın cömertliğindeki huzuru yaşamama vesile oluyor.

İş dışında uğraştığınız spor veya hobileriniz var mı?

-Yani birkaç yıl öncesine kadar sporun yaşamımızda ne denli önemli olduğunu bilip fakat uygulayamayanlardandım ama şimdilerde sıkı bir pilates öğrencisiyim ve tavsiye ederim tüm okuyucularımıza...

Evde yemek yapar mısınız? Yaparsanız en çok hangi yemekleri yaparsınız?

-Elbette yaparım, ama çok marifetli olduğum söylenemez... Patlıcan musakkayı iyi yaptığımı söylerler!

Bize bir yemek tarifi verir misiniz?

-Patlıcanlar yıkanıp soyulduktan sonra halka halka doğrayıp onları az yağ içinde kızartırım, diğer yanda tencereye çiğden koyduğum ve ince ince doğradığım biber ile domatesleri koyarım, üzerine kıymasını salçasını tuzunu baharatlarını koyup kısık ateşte pişmeye bırakırım. Ve son olarak kızaran patlıcanları üzerine yerleştirip az su ilave ederim.

Yasmin Hanım gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Sevgili Cengiz hocam; öncelikle bu güzel söyleşi için size ve ekibinize teşekkürlerimi iletiyorum, sonrasında ise; gençlerimize bu çağda çok şanslı olduklarını bilmelerini ve bu teknoloji ile daha çok öğrenmeye üretmeye odaklı bir yaşam seçmelerini öneririm... Bunları yaparken öz benliklerinde kim olduklarını unutmamaya ve sabırlı olmaya gayret gösterirlerse eğlenerek her alanda başarılı olurlar en çok da iç dünyalarında!

Yasmin Hanım ben de bu güzel ve samimi söyleşi için size çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.

Cengiz Hortoğlu