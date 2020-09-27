Sarı mucize zerdeçal

Uzak Doğu’da pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılan zerdeçala sarı rengini veren kurkumin adlı bileşenin kilo vermeye de yardımcı olduğu belirtiliyor, ama biyoyararlanımının düşük olması, özenli ve dikkatli kullanmayı gerektiriyor

Hint mutfağının vazgeçilmez baharatı zerdeçalın sağlığınız için faydalarını birçok kez konuştuk. Hindistan ve Asya’nın bazı bölgelerinde zerdeçal pek çok hastalığı tedavi etmekte kullanılıyor. Saymakla bitmeyen yararları zerdeçala sarı rengini veren kurkumin adlı bileşenden geliyor. Kurkumin, antioksidan, antiinflamatuar, antiviral, antibakteriyel, antimantar ve antikanser aktivite gösteren bir bileşen. Bu özellikleriyle alerjik hastalıklar, artrit, Alzheimer ve diğer kronik hastalıkları önlemeye karşı yardımcı etkiye sahip. Kan şekeri ve kolesterol düzeylerini iyileştirici etkisinin gösterildiği çalışmalar da mevcut.

Burada dikkat etmeniz gereken bir durumdan bahsetmek istiyorum. Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne göre, zerdeçal kan pıhtılaşmasını yavaşlatabilir, bu yüzden antikoagülan ve/veya antitrombositik ilaçlarla birleştirilmesinden kaçının! Kan sulandırıcı/inceltici ilaç kullanıyorsanız, zerdeçalı tüketmeden önce veya zerdeçal takviyesi almadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Kilo vermeye yardımcı mı?

Kilo verme konusunda hiçbir besinden mucizeler beklememek gerektiğini artık biliyorsunuz. Fakat bazı besin veya besin ögeleri var ki, dengeli beslenme ve egzersizin yanı sıra tüketildiklerinde kilo kaybını destekleyebiliyorlar. Bazı çalışmalar, kurkuminin de bunlardan biri olabileceğini gösteriyor. Daha önce sizlerle paylaştığım bir çalışmayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Yüksek tansiyon üzerine etkilerini araştıran ve American Journal of Hypertension’da yayımlanan 8 haftalık bir çalışmada, kurkuminle orta derecede egzersizlerin kombine edilmesinin kilo kaybına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bu çalışmaya göre, egzersizle birlikte kurkumin kombini menopoz sonrası kadınlarda kilo kaybına ve düşük kan basıncına yardımcı oluyor diyebiliriz.

Biyoyararlanıma dikkat!

Kurkuminin sağlığa birçok faydası var. Ama bu faydalarını gösterebilmek için aşması gereken büyük bir engel de var. Kurkuminin en büyük dezavantajı biyoyararlanım konusu. Maalesef zerdeçalın içindeki bu etken maddenin biyoyararlanımı çok düşük. Yani bağırsaklardan emilip fayda sağlaması için çok çaba gerekiyor. Mutfakta kullanırken de dışarıdan destek olarak alırken de; hangi formda ve eşlikçileri neler, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sizin anlayacağınız biraz hassas bir baharat. Kurkuminin emilimi için karabiber ve ortamda yağ olmasıyla bu etkiyi olumlu yönde artırabilirsiniz.

Kışlık hazırlık zamanı

Eylül ayı sebze ve meyveleri için son günler, eğer içlerinden hala tüketmedikleriniz varsa zaman kaybetmeden tüketmenizi öneririm. Kış için hazırlık yapılabilecek bazı sebzeleri de dondurucuya atmak için acele edin.

Sebzeler:

Kabak, patlıcan, soğan, semizotu, mantar, bamya, domates, salatalık, biber, mısır, pazı, barbunya, taze fasulye, kırmızı turp, börülce, havuç, fesleğen, biberiye, nane, tere, maydanoz, dereotu, reyhan,

Meyveler:

Şeftali, Mürdüm eriği, kavun, karpuz, incir, üzüm, kızılcık.

Zerdeçallı enginar salatası

Malzemesi:

3 adet enginar

Zerdeçal

Karabiber

1 çay kaşığı tuz

Marul

Nane

Dereotu

Yeşil soğan

Yarım portakal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Enginarlar bir tavada zeytinyağıyla sotelenir, üzerine karabiber ve zerdeçal eklenir. Büyük bir kâsenin içine, doğranmış marul, nane, dereotu, yeşil soğan konur ve karıştırılır. Yarım portakalın kabukları soyulur ve salataya doğranır. Salataya limon suyu, tuz, zeytinyağı ve nar ekşisi de eklenerek karıştırılır. Son olarak enginarlar da üzerine eklenerek servis edilir.