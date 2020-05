2019’un en iyi 10 filmi

1. PARAZİT



Cannes’da Altın Palmiye kazanan ilk Güney Kore filmi olurken dikkatleri üzerine çeken Parazit, ülkedeki sosyoekonomik sınıf farkını, usta yönetmen Bong Joon-ho’nun mükemmel kurgulanmış bir sinema diliyle anlatmasıyla, bu önemli festivalde ödül getirmişti. Filmin en etkileyici yönü, sosyal bir problem üzerinden farklı türleri çarpıştırmasında yatıyor. İtalyan Yeni Gerçekçiliği veya Fransız Yeni Dalga sinemasının kodlarını, Hollywoodvari şiddet ve gerilim öğeleriyle buluşturuyor.



2. ALEV ALMIŞ BİR GENÇ KIZIN PORTRESİ



‘Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’ son yılların en güzel aşk filmlerinden. 1770’lerde, iki kadın arasında yaşanmış bir aşkı, olağanüstü duyarlılıkta anlatıyor. Fransız kadın yönetmen ve senarist Céline Sciamma ve yine kadın görüntü yönetmeni Claire Mathon, duyguyu seyircinin kalbine aktaran sahneler sunuyor. Her film karesi, dönemin tablo renklerini yansıtan sanatsal bir çalışma gibi.



3. THE IRISHMAN



Netflix’te gösterime giren ‘The Irish Man’, Martin Scorsese’in yönettiği Robert De Niro, Joe Pecci, Al Pacino ve Harvey Keitel gibi efsane oyuncuları bir araya getiren, 204 dakikalık bir dönem filmi. Scorsese, başyapıtları ‘Sıkı Dostlar’ ve ‘Casino’ zamanlarına geri dönüş yapmış. 50’li yılların başından başlayarak 90’lı yılların sonuna uzanan zaman diliminde, mafya tetikçisi Frank Sheeran’ın (Robert De Niro) anılarını anlatıyor. Scorsese, çoktandır hasret kaldığımız üslupta bir mafya hikâyesini anlatırken, karakterlerini yaşlılıklarına kadar izliyor. Arka planda, yakın tarihin önemli olaylarına devlet-mafya ilişkisi giriyor.



4. ACI VE ZAFER



Pedro Almadovar, son filmi ‘Acı ve Zafer’de, yaratıcılık krizi yaşayan Salvador Mallo adlı bir yönetmeni anlatıyor. Sağlık sorunları nedeniyle acılarıyla cebelleşen, haplara teslim olmuş, orta yaşlardaki Mallo, eski bir filminin sinematekte yeniden gösterilecek olması nedeniyle hafiften bir silkinir. Almadovar’ın kendi yaşamından esintiler taşıyan, son yıllardaki en özgün yapımı. Banderas’ın yönetmen karakterinde. En iyi performanslarından birisi.









5. BİR ZAMANLAR... HOLLYWOOD’DA



Hollywood, her zaman paranın, rekabetin, görkemli yaşamların yarıştığı, skandallarla dolu bir tarih yazdı. Quentin Tarantino, dokuzuncu filmi ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ için “Hatırladıklarım” diyor. Hatırladıkları üzerine alternatif olaylar zinciri kurguluyor. Gerçek yaşanmışlıklara bol miktarda hayal ve uçarılık boca ediyor. Tarantino’nun Sharon Tate olayına getirdiği yorum, seyirciyi şaşırtıyor. Niyeti de zaten bu.



6. JOKER



Batman evreninden kötü adam Joker, çizgi roman dünyasının renkli bir karakteri olma sınırlarını çoktan aştı. Artık psikolojisinin ardındaki karanlığın araştırıldığı, sosyolojik yansıması olan kült bir karaktere dönüştü. Venedik Festivali’nde kazandığı Altın Aslan ödülü, filmi bir anda odak noktaya taşıdı. Bir kesim filmin yol açabileceği toplumsal olaylardan korkmaya başladı. Joaquin Phoenix’in adanmış oyunculuk performansı filmin en büyük gücü.



7. BİZ



Korku türünde, politik göndermelerin yeni temsilcisi olarak Jordan Peele öne çıkıyor. Genç yönetmen ‘Get Out-Kapan’ ile ırkçılığı, satirik bir korku filmine dönüştürmüş, birçok ödülün yanı sıra, 5 dalda da Oscar adaylığı almıştı. Yeni ürünü ‘Us-Biz’ başka bir evrene geçerek bilinç dışı dünyamıza giriyor, içimizdeki vahşiyle tanıştırıyor bizleri. Dört kişilik üst orta sınıf zenci ailenin kapısında aniden beliren suretleri (doppelganger dediğimiz çifte kişilikler) hayatlarını altüst eder. Kendilerini korumak zorunda kalan aile bireyleri için şiddetten başka çare yoktur. Peele, atmosfer kurmada olağanüstü yetenekli olduğunu daha en baştan gösteriyor.



8. HIGH LIFE



1948 doğumlu Claire Denis, Fransız sinemasının nevi şahsına münhasır yönetmenleri arasında saygıdeğer bir yere sahiptir. Fransız Yeni Dalgası döneminin artçı izlerini taşıyan, Post Yeni Dalga kuşağının yönetmeni olarak tanımlayabileceğimiz Claire, ilk kez İngilizce konuşulan ve bilimkurgu türü sayılabilecek (kendisi bu tanımlamaya karşı) bir film yapmış. İnsanlığın geleceği üzerine karamsar bir deneme ‘High Life’. İdama mahkûm suçlular, hapishaneye dönüştürülmüş uzay gemileri için de uzaya gönderilir. Uzayda radikal deneylerin kobayları gibidirler. Geri dönüş ihtimalleri yoktur, dünyayla iletişim imkânları bile son derece kısıtlıdır.



9. JOHN WICK 3-PARABELLUM



John Wick filmleri, son yılların altın yumurtlayan tavuğu. İlk film, 20 milyon dolar yatırıma 88 milyon kazandırdı. İkincisi, 40 milyon yatırıma 144 milyon dolar getirdi; üçüncüsünün getirisi de tam tamına 330 milyon dolar. ‘Matrix’ serisinin aksiyon sahnelerini kurgulayan Chad Stahelski’nin, Keanu Reeves ile şekillendirdiği bir proje. Aksiyon sahnelerindeki dövüş koreografisi çok zengin, Bruce Lee filmlerinden Matrix’e kadar uzanıyor, yer yer gotik bir atmosfer hâkim. Yönetmenin, Matrix serisinin aksiyon koreografı olduğunu unutmayalım.

10. ROCKETMAN



Elton John’ın kariyerinin başlangıcını ve yükselişini anlatan müzikal biyografi ‘The Rocketman’ tam bir rock opera havasında akıyor. Yaşanan anlara iliştirilen bir şarkı, abartılı kostümler ve sahne performansları, rock dünyasının ışıltılı dünyasını capcanlı sunuyor. Bunların ardında ise tam tersi bir insan var: sevgi arayışı içinde, acı çeken, yalnız bir şarkıcı portresi.