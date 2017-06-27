Abba, dünya turnesinde

Abba dünya turnesine çıkıyor. Yanlış okumadınız; klasik kadrosuyla turne yapacaklar.

Gerçekten ufak bir farkla, Hologram olarak!

Evet; bugün Agneta 66, Frida 70, Benny 69, Björn 71 yaşlarında fakat genç, hoppa dönemleriyle sahnede karşınızda, bir adım ötenizde müzik yapacaklar.

Sanal gerçekliğin önümüzdeki yıllarda bize sunmaya hazırlandığı yenilik Abba ile başlıyor.

Artık bu yöntemle hayatta olmayan birçok sanatçıyı tekrar izleme fırsatımız olacak.

Fikir babası American İdol programından tanıdığımız yapımcı Simon Fuller. Benny, “teknolojinin son nimetlerinden faydalanarak, tekrar sahnelere dönüyoruz çok heyecanlıyız” diyor.

Grup Universal ile bol sıfırlı bir kontrata imza attı.

Spotify, hâlâ zarar ediyor

Dünyada Stream müzik lideri İsveçli Spotify zararını katlayarak devam ediyor.

Tüm dünyada 140 milyon kayıtlı üyesi olan kanal geçen yıl üye sayısını yüzde 57 oranında katlamasına rağmen artan giderlerle zararını 600 milyon dolar olarak açıkladı.

Bu yılın ilk aylarında hem Warner, hem de Sony ile uzun vadeli lisans anlaşmaları imzalayan ve hemen ardından bağımsız plak şirketlerinin en büyük temsilcisi Merlin ile el sıkışan Spotify, önümüzdeki 2 yıl boyunca garanti miktar olarak 2.56 milyar tutarındaki telif ücretini sektöre aktaracağını son raporla birlikte açıklamış oldu.

Bir süredir borsaya hisse senedi arz etmek için çalışmalar yapan ve mali tablosundan dolayı bu girişimini birkaç defa ertelemek zorunda kalan İsveçli Stream müzik devi, geçen Eylül ayında aldığı radikal bir kararla şirket merkezini de Stockholm’den New York’a taşıma kararı almıştı.

Borsaya arz ve doğrudan yatırımcı desteği arasında gidip gelen şirket yönetimi henüz ek finansman kaynakları hakkında net kararını vermiş değil.

Velvet Underground and Nico

Çıktığı günden bu yana tam yarım yüzyıl geçen albüm yeniden basılıyor ve ay sonunda piyasaya sürülüyor.

Grubun 1967 yılında yayımladığı ve prodüktörlüğünü, kapak tasarımına da imza atan, Andy Warhol’un yaptığı ilk albümü The Velvet Underground & Nico, 50’inci yıl anısına sınırlı sayıda basıldı ve internet üzerinden önsiparişe açıldı.

Pembe renkte ve sadece 1000 adet basılan plak için açıklanan çıkış tarihi ise 30 Haziran 2017.

Yedi ay süren kayıt dönemi Kasım 1966’da tamamlanan ve 12 Mart 1967’de Verve Record tarafından piyasaya sürülen albümde Lou Reed, Nico, John Cale, Sterling Morrison ve Maureen Tucker yer almış, albüm lansmanı başarısız olunca, Lou Reed grubun prodüktörü ve menajeri Andy Warhol’u kovarak grupla ilişkisini kesmişti.