Ari Barokas’tan ilk solo albüm

Duman grubu-nun bas gitaristi ve ‘Aman Aman’, ‘Senin Marşın’, ‘Yürek’ ve ‘Gözleri Kanlı’ gibi klasikleşmiş şarkıların bestecisi Ari Barokas, ilk solo albümünü çıkardı. ‘Lafıma Gücenme’ tam bir duruş, iç dökme albümü olmuş. Çevresindeki olaylara kayıtsız kalmama durumu var, kendisiyle yüzleşme var. Gerçekten dobra dobra giriyor meseleye ve gücenmemek lazım söylediklerine. ‘Yaşıyorum Sil Baştan’ safkan bir blues parçası. Davulun lokomotif ritmiyle girdiği parçaya, gitarın blues rifleri eşlik ediyor ve kulakta kalıcı sözlerle ilerliyor. Albüm sırasına göre ‘Salaksın’ geliyor, akustik akış içinde sözler çarpıcı: “Bakanlar göremiyor, geldi mi gidemiyor, neyine güveniyor da maşallah, sonumuz da hayırdır maşallah, ademi merkeziyet yine de, muhalefetse illa da, dilini de kesiverirler bir anda”. ‘Yalnızlık Kanında Var’ albümün en hoşuma giden parçası. Sade, akustik bir parça, sözleriyle muhteşem bir uyum yakalamış. ‘Nafile’ ise güncele sitemkâr sözler gönderiyor: “Demokrasi dediler ama nafile, sen bana düşman bakarsan, öldürecek gibisin”. ‘Egotango’ tango ve Ege ritimleri harmanı, kulakları okşuyor.

Albüm, tümüyle dinlendiğinde alışkanlık yaratıyor; müzikalite ve sözler çok güzel. Ari, tam bir şehirli ozan duruşu sergiliyor. Âşık Mahzuni kırsaldan, Ari ise kentten sesleniyor. “Neden ilk solo albümü bu kadar gecikmeli geldi?” diye de sormaktan geri kalmıyorum.

Ve İzmir Caz Festivali bir kez daha geliyor...

25. İzmir Caz Festivali, bir kez daha dolu bir programla geliyor. Kolay değil, 25 yıldır kaliteyi düşürmeden, aynı istikrarla İzmir’de bir caz şöleni düzenlemek... Bu konuda yaşananları haftaya İKSV Genel Koordinatörü Sirel Ekşi’yle yapacağım söyleşide dile getireceğiz. Bu yılın programında kaçırılmayacak birkaç sanatçıdan bahsedeceğim...

1. Marcin Masecki (6 Mart-Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi): Polonya’nın en saygın piyanistlerinden biri olan Marcin Masecki, klasik Ragtimes ve stride-piyano programında davulcu Jerzy Rogiewicz’le birlikte yer alıyor. Ragtime, Masecki’nin birçok yönünden biridir. Chopin Nocturne’leri, onun ihtisas alanı gibidir. Hatta muazzam çok yönlülüğünün onun markası haline geldiği bile söylenebilir. Masecki’nin, üzerinde çalıştığı farklı stilleri zarifçe harmanladığı,sanat ve eğlence arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığı program kaçmaz.

2. Leila Martial (12 Mart-Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi): Fransız asıllı Leila Martial, sınırsız yaratıcı sesiyle, gitarda Pierre Tereygoel ve davulda Eric Perez’le sahne alacak. Değişen ve göz attığı tüm ses boyutlarına adapte olmak için kendini dönüştüren bir yansıma kaynağı. Son albümü Baabel’den, patlayan ve sükûnete dönüşen caz parçalarını sunacak.

3. Inaki Sandoval (16 Mart-Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi): Uluslararası sahnenin en tanınan İspanyol caz piyanistlerinden biri olan Inaki Sandoval’ın ‘Estonian Suite: Live in Tallinn’ müziği, Estonya’dan esinlenilmiştir. İnsanları, gelenekleri ve kültürü, güzel doğayı, ormanları, gölleri ve nehirleri, sakinliği, kışı, yalnızlığı ve sessizliği anlatır.

4. Max Ionata Hammond Trio (20 Mart-Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi): Çağdaş caz sahnesinin en tanınmış saksafoncularından olan İtalyan Max Ionata, Hammond orgda Luca Mannutza ve davulda Adam Pache’den oluşan Hammond üçlüsüyle 25. İzmir Avrupa Caz Festivali’nde...