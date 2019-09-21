Babanın izinde uzay boşluğuna seyahat

Brad Pitt’i uzay filmlerinde görmeye pek alışık değiliz. James Gray’in çektiği ‘Yıldızlara Doğru-Ad Astra’da babasını aramak için uzaya çıkan astronot Roy karakteriyle karşımıza geliyor. ‘Yerçekimi/Gravity’ ve ‘Interstellar/Yıldızlar Arası’ filmlerinde işlenen ‘Uzayda Tek Başına’ öyküsünde, bu kez astronot Pitt var.



Yakın gelecekte dünyayı elektromanyetik fırtınaların tehdit edeceğini varsayan bilim adamları, tecrübeli astronot Roy McBride’ı (Brad Pitt) özel bir görevle uzaya göndermeyi planlar. Amaç, onu Ay üzerinden Mars’a, oradan da Neptün’e bir araştırma göreviyle göndermektir. Babası 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığı üzerine bir araştırmanın parçası olarak uzay istasyonuna gönderilmiş ve iletişim kesilmiştir. Babasının dünyaya gönderdiği mesajların aniden kesilmesi acaba istemli mi gerçekleşmiştir? Babası, yeni bir yaşamın parçası mıdır?









Çok ses getiren filmlerin yönetmeni olmayan James Gray’i, ‘Küçük Odessa’, ‘Çeteler Savaşı/The Yards’, ‘Gecenin İki Yüzü’, ‘İki Âşık/Two Lovers’ gibi ortalama filmleriyle tanıyoruz. Bu kez bize uzay yolculuğu altında kendini, varlığını keşfetme öyküsü anlatıyor. Uzay yolculuğu üzerine çarpıcı görüntüler sanki seyirciye sunulan bir pasta gibi. İnsan varlığının gizemine bir bakış açısı getiriyor ve yeniden doğuş gibi bir temaya uzanıyor. Bu arada Elon Mask, hayali ticari uzay yolculuğu projesinin dönüşebileceği sıradanlığı, karamsar bir bakışla yorumluyor.



Zihindeki hikâyenin içinde kaybolmak



‘Bisiklet’ ve ‘Musa ve Dondurma’ gibi kısa filmleriyle ödül kazanan Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metrajı ‘Görülmüştür’... Öykü, hapishaneye gelen mektupları sansürlemekle görevli infaz memuru Zakir’i anlatıyor. İşini hiç sorgulamadan yapan Zakir (Berkay Ateş), diğer yandan da edebiyat meraklısıdır. Boş zamanlarında yaratıcı yazarlık kursuna devam eden Zakir, günün birinde mektuba eklenmiş bir kadın fotoğrafı görür. Fotoğrafa takılır kalır, kafasında bu kadına ait bir mağduriyet hikâyesi kurgular. Buna gittikçe daha fazla inanır ve kadını bulup ona yardım etmenin yollarını araştırmaya başlar.



Karaaslan, Zakir karakteri üzerine odaklanan hikâyesinde, devletin sansürleme, yasaklama gibi mekanizmalarını, normal insanlar üzerinden normal gündelik iş kapsamı çerçevesinde yürüttüğünün altını çiziyor. Gündüzleri kelimeleri yok eden bir insan, akşamları yazarlık yapmaya çalışarak onları yaratmaya çalışıyor.



Karlovy Vary’de Feodora ödülü kazanan ‘Görülmüştür’, özgürlükler üzerine ince mesajları olan bir film. Sıradan insanların totaliter bir sistemin uzuvlarına dönüşümlerini anlatıyor.

Yıldızlara Doğru

Yönetmen: James Gray

Oyuncular: Brad Pitt, tommy Lee Jones, Liv Tyler, Donald Sutherland



Görülmüştür

Yönetmen ve senaryo: Serhat Karaaslan

Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, Ercan Kesal, Altan Erkekli