Başka sinema özlemi bitiyor

Pandemi önlemleri kapsamında kapılarını kapatan sinemalar teker teker açılmaya başlıyor. Başka Sinema filmlerini gösteren İzmir’de kapısı sokağa açılan tek sinema olan Karaca Sineması da dün tekrar misafirlerini ağırlamaya başladı. Sinemanın yöneticisi Serdar Aslan ile biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Söylediklerini sizlere de aktarmak istiyorum. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda 17 Mart’tan bu yana kapalı olduklarının altını çizen Aslan, “Diğer sinemalar gibi, uzun süre kapalı kalmanın verdiği birtakım endişeler bizde de oldu. Bu süreçte sevgili seyircilerimize nasıl sağlıklı gösterimler sunabiliriz, nasıl hazırlıklar yapmalıyız, bu işin finans yönünü nasıl idare edeceğiz şeklinde planlamalar yaptık. Çalışanlarımız kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Bildiğiniz gibi bizler sinemalar olarak yüzde 10 eğlence vergisine tabiyiz. Bu vergi normal şartlarda bile bizleri zorlamaktaydı. Ancak aldığımız duyumlar, Kültür Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalarının olduğu ve birtakım iyileştirmelerin yapılacağı yönünde. Bu müjdeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Önlemler çerçevesinde ilk olarak klima ve havalandırma sistemlerini yenilediklerini belirten Aslan şöyle devam etti: “Yüzde yüz dış havalandırmayla çalışan bir sisteme geçtik. Klimalarımızın taze hava filtreleri değiştirilip iç ve dış ünitelerinin COVID-19 virüs tedbirlerine uygun bir şekilde bakımının yapılması sağladık. Salonlarımızın koltukları Bursa’dan gelen ekiple tamamen yenilendi. Boya, badana bitti. Belediyemiz salonların ve sinemamızın dezenfenksiyonunu periyodik olarak yapacak. Tuvalet kağıdı ve kâğıt havlu kullanımına devam edilecek. Gişe, kafe ve belli alanlara el dezenfektanı yerleştirilecek, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda afiş ve broşürler kullanılacak. Amacımız seyircilerimizin güvenli bir ortamda, keyifle sinema izlemelerini sağlamak. Yine teknik anlamda cihazlarımız, dijital film makinalarımız ve ses sistemlerimiz de İstanbul’dan gelecek ekiple film gösterimine hazırlandı. Özel gösterim ve etkinliklerimiz el verdiğince sağlıklı bir şekilde yürütülmeye çalışılacak. Unutmadan söylemek istiyorum; İzmir Büyükşehir Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve kültür ekibine bize vermiş oldukları desteklerden dolayı minnettarız. Hem gerekli önlemlerin alınması hem de bağımsız sinema salonlarının desteklenmesi adına seyircilerimize önemli rol düşmekte. Seyircilerimizden isteğimiz İzmir’de AVM dışında kalan tek semt sinemasına gelerek, film izleyerek destek olmalarıdır. Bu süreçte gişede gelen seyircilerimizin ateşleri ölçülerek ve mutlaka maskeyle sinemaya girmeleri istenecek. Keyifli bir sezon olması dileğimiz.”