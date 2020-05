Epic Fair bu yıl uçuyor

Epic Fair, 3

Epic Fair, 3. yılında üstüne koyarak geliyor. Kentin en büyük eksikliği, gençleri kucaklayacak müzik festivalleri yıllardır yazdığımız, söylediğimiz bir gerçek... Epic Fair, tüm yalnızlığına ve dar imkânlarına karşın Fuar Kübana ve Ada’da üçüncü kez sahne alıyor. İmkânsızlık derken, belediyenin ve kültüre uzak şirketlerin durumlarından bahsediyorum. Tamer Varis ve Publiko, her şeye rağmen yollarına devam ediyor. Kimler var programda, bir göz atalım:

Orlando Julius ve The Heliocentrics: Afrika müziğinin gelişmesinde ve popüler olmasında çok az sanatçının Julius kadar emeği geçmiştir. 60’lı yıllarda başladığı bu misyona hâlâ devam ediyor. Daha o yıllardan başlayarak geleneksel Afrika müziğini pop soul ve blues ile birleştirmeye başlamış. Amerika’da efsane The Crusaders ile çalışmış bir müzisyen. Nijerya kökenli müzisyen, ülkesinde çok sevilmesine karşın 2000’li yılların başlarına kadar uluslararası alanda çok tanınmaz. Afro Soul türünün gündeme oturmasıyla eski albümleri tekrar baskıya girer. 2014’te Londra’da The Heliocentrics ile yaptığı ‘Jaiyede Afro’ albümü adını patlatır.

Viagra Boys: Enerji patlaması yaşayan ve yaşatan gruplardan biri de Viagra Boys... Stockholm kökenli grup, alternatif müzikte yeni, fakat konser performansları daha şimdiden dillerde. İlk EP’leri ‘The Consistency of Energy’ balyoz gibi dört parçadan oluşuyor. Sert davullar, post punk çiğ gitarlar ve sert vokal... Fikir sahibi olmak için ‘Research Chemical’ klibi yeter de artar.

Flamingod: Tripal pop ve etnik Orta Doğu Afrika ritimleri vokalleri iç içe. Bahreyn ve İngiliz kökenli müzisyenlerden kurulu grup; Kamal Rasool, Sam Rowe, Charles Prest, Karfthik Poduval Craig Doporto’dan kurulu. Trans müziğin en iyi temsilcilerinden...

Gaye Su Akyol: Türk Sanat Müziği vokalinin, rock ve saykodelik sentezi diyebileceğim bir türü Gaye Su Akyol’unki... ‘Develerle Yaşıyorum’ ve ‘Hologram İmparatorluğu’ albümleriyle kendisini kanıtlamış olan şarkıcının sıra dışı bir müzik yaptığı kesin. Coşku, melankoli uzayıp uçup giden parçalarda iç içe. Kesin izlenmeli...

İlhan Erşahin ve Ocean vs Orientalis: New York’ta yaşayan caz saksafoncusu Erşahin, bu kez elektronik bir eşlikçiyle sahne alacak. Sonucu merakla bekliyorum.

Jakuzi: Elektronik Groove tarzının son yıllarda en iyi çıkış yapan yerlilerinden Jakuzi... Geçen yıl da katılmışlardı Epic Fair’e. O günden bu yana daha çok tanındılar. 2017 tarihli Fantezi Müzik adlı albümlerinden ‘Koca Bir Saçmalık’ hep bir ağızdan söylenen konser marşına dönüştü. Grup, bugünlerde yurtdışı konserlerinde...

Nouvelle Vague 5 Mayıs’ta geliyor

Yeni Dalga adı Fransa’da çok kullanılan bir tanımlama. Örneğin, 50’li yıllarda Fransız sinemasının yeni bir dil keşfettiği akımda Yeni Dalga olarak anılır. Bu kez Marc Collin ve Olivier Libaux’nun kurduğu bir grup olarak karşımızda Nouvelle Vague... Grubun konseptini, 90’ların punk post punk parçalarını Bossa Nova ritminde düzenleyip yine aynı tarz Latin vokallerle seslendirmek olarak tanımlayabiliriz. 2004 yılında ilk albüm için Collin ve Libaux, yaklaşık yarım düzine Fransız, İngiliz ve Brezilyalı kadın sesle çalışır. İlk albümde orijinali sert isyankâr parçaların aldıkları ritmik ve sofistike değişim, dinleyenleri şaşırtır. Aralarında Bossa Nova ile hiçbir kan bağı olmayan Joy Division parçası ‘Love Will Tear Apart’ veya Dead Kennedys’den ‘To Drunk To Fuck’, daha da beteri The Clash’den ‘Guns Of Brixton’ albümün en başarılı parçaları olarak kristalize oldu. Hele hele Sisters of Mercy parçası ‘Marian’ albümde en beğendiğim parçaydı. 2006’da gelen ikinci albüm ‘Bande A Part’ şaşırtmaya devam eder. New Wave akımının en sevdiğim parçası ‘Killing Moon’ grubun o sıcacık yorumuyla karşıma çıktı. Billy İdol parçası ‘Dancing Myself’ ve Blondie’den ‘Heart Of Glass’ ise kişilik değiştirmiş fakat hoş tarzda geldiler. Üçüncü albüm ‘3’ tarzını değiştirmeden devam etti yoluna... Talking Heads favorilerimden ‘Road To Nowhere’ veya Plastic Bertrand’dan ‘Ça Plane Pour Moi’ vardı. Kâğıt üzerinde asla Bossa Nova ile yürümeyecek parçalar, bir şekilde gayet güzel uyumlanıyordu. 2010 albümü Version Française’de her şarkıyı farklı bir solist seslendirdi. Kimler vardı listede bir bakalım: Vanessa Paradis, Olivai Ruiz, Melanie Pain, Camille, Cocoon...

En son albümleri 2016’da ilk kez İngilizce adla ‘I Could Be Happy’ olarak çıkar. The Cure’den ‘All Cats Are Grey’ ve ‘La Pluie Et Le Beau Temps’ albümün bence öne çıkanları oldu. Nauvelle Vague konseri, 5 Mayıs’ta Kübana’da...