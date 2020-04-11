Erkek dünyasında iki kraliçenin taht oyunları

'İskoçya Kraliçesi Mary’ vizyonda es geçtiğim bir mücevher çıktı. 1500’lü yıllarda İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve İskoçya Kraliçesi Mary Stuart arasındaki iktidar savaşını anlatıyor. 45 yıl boyu İngiltere’yi evlenmeden idare eden, bu nedenle adı Bakire Kraliçe’ye çıkan Elizabeth üzerine çok film yapıldı. Mary Stuart ile olan taht kavgası, en son 1971 tarihli yine aynı adlı filmde anlatıldı. İki efsane oyuncu Vanessa Redgrave (Mary) ve Glenda Jackson (Elizabeth) karşılıklı döktürdükleri film, 5 dalda Oscar adaylığı almıştı. Bu yeni versiyonu da bu yıl iki dalda (Kostüm ve Makyaj) adaylık aldı. Bu kez Elizabeth olarak Margie Robbie, Mary Stuart rolünde ise Saoirse Ronan var. Her ikisi de tek kelimeyle mükemmel performanslar sergiliyor.

Tiyatro yönetmenliğinde kazanılmadık ödül bırakmamış, Josie Rourke ilk uzun metrajında harika işler başarmış. Acımasız erkek dünyası içinde varlıklarını korumaya çalışan iki kadının, kararlılık, zeka dolu mücadelesini etkileyici bir sinema diliyle anlatıyor. Kadın dünyasını en iyi kadın yönetmenler anlatır’ tümcesi önümüzdeki yıllarda daha sık karşımıza çıkacak, inanın. Robbie daha az süre almasına karşın Elizabeth karakterine müthiş bir performans sergiliyor. Ronan ise son yılların en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Kapitalizmin modern köleleri

Ustalığı yanında yaşamı boyunca hiç sekteye uğramayan sosyalist, aktivist karakteriyle sevgili Ken Loach ileri yaşına aldırmadan söyleyeceğini söylüyor, oklarını atıyor. 1996 yılından bu yana değişmeyen senaristi Paul Laverty ile yaptığı son filmi ‘Üzgünüz, Size Ulaşamadık’ ile İngiltere’den yola çıkarak tüm dünya için geçerli modern çağ köleliği olan kurye dünyasına giriyor. Her gün yanımızdan hızla geçen motosikletli veya kamyonetli kuryelerin nasıl bir baskı altında çalıştıklarını karşıdan anlamamız mümkün değilmiş. Filmi izleyince anlıyor insan.

Model olarak Londra’da yaşayan iki çocuklu Turner ailesini ele alıyor. İşsiz baba Ricky (Kris Hitchen) kendi işini kurmak için bir kurye firmasıyla anlaşır. Kendi aracıyla sözde bağımsız çalışacaktır ve günde bilmem kaç paketi adresine ulaştıracaktır. Bu iş için gerekli kamyoneti alabilmek için özürlü hastalara evlerinde bakım yapan karısı Abby’nin (Debbie Honeywood) arabasını satmak zorunda kalır. Ergen yaşlardaki oğul Seb (Rhys Stone) ise kendi dünyasının isyanını ve okul nefretini yaşamaktadır. Hem iş hem de aile hayatındaki streste şirketin yöneticisi Mahoney’in de baskıları önemli bir rol oynar. Ross Brewster’in mükemmel oynadığı bu kötü karakter yeni kölelik sisteminin eli kırbaçlısıdır.

Korona sonrası kapitalist düzenin baskılarını daha fazla arttıracağından hiç şüpheniz olmasın. Filmin adının vurguladığı paket sahibine ulaşılmadığı zaman kapıya bırakılan ‘üzgünüz, size ulaşamadık’ notu artık ‘üzgünüz, insanlığa ulaşamadık’ şekline dönüşmüş bile…