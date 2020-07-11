Erkekleri dolandırma sanatı

2019 yapımı Hustlers (tam çevirisiyle Dolandırıcılar), ülkemiz sinemalarında vizyon görmedi. Netflix sayesinde izleyebiliyoruz. Jennifer Lopez’in oyunculuğunu tekrar parlatan, ona Altın Küre adaylığı kazandıran Hustlers, New York Magazine dergisinde çıkan bir haberden yola çıkarak gerçek bir öyküyü anlatıyor. Tüm anlatı, gazeteci Elisabeth (Julia Stiles) ile dansçı Destiny (Contance Wu) arasındaki söyleşiden yola çıkıyor. Olaylar yaşandıktan sonra yapılan röportaj, geriye dönerek gerçekleri ve yalanları anlatmaya odaklanıyor. Temelde iki kadın arasındaki dostluğu ve dayanışmayı ele alıyor. Tümüyle bir kadın dayanışması filmi diyebiliriz. Wall Street’in çok (kolay) para kazanan, çok (kolay) para harcayan adamlarının doluştuğu bir gece kulübünde başlıyor. Mekân, 2007 yılında, iki yıl sonra ortaya çıkacak küresel finans krizinden önce banknotların havada uçuştuğu bir striptiz kulübüdür. Direk dansının kraliçesi Ramona (Jennifer Lopez) sahne aldığında adeta dolar yağmuru başlar. Ramona, kulübe yeni giren Destiny’i samimi bulur, ona ablalık yapar. Ona direk dansının püf noktalarını gösterir, kucak dansının inceliklerini öğretir. Artık kulüp dışında da iyi dostlardır. Finansal sorunlarını düzelten Destiny, annesinin borçlarını öder, sınıf atlar. Pembe yaşamları, patlayan global finansal krizle birlikte biter. Kulüp artık banknotların uçuştuğu bir yer değildir. Oyunun kuralları değişmiştir. Bir süre sonra müşterilerini dışarıdan tavlayarak kulübe getirmeye başlarlar. İçkilerine gizlice ekledikleri uyuşturucularla yoldan çıkardıkları kurbanların, kredi kartlarını son kuruşuna kadar bitirirler.

Lopez çok iyi

Jennifer Lopez’in seksi bir dansçı olarak başladığı öykü, ilerledikçe para için ucuz numaraları kullanan suçlu kimliğe bürünüyor. Parlak bir yıldızlıktan, hırslı bir hispanico karaktere dönüşüyor. Her iki yaşam şeklinin içindeki karakter değişimlerinde Lopez çok iyi. Yıllardır şarkıcılık kariyerine odaklanan J Lo’yu George Clooney ile oynadığı ‘Out of Sight’ sonrası akılda kalıcı bir kimlikte izlememiştim. Kendisine eşlik eden Constance Wu, Destiny karakterinde onun parlak performansı yanında daha düz fakat inandırıcı olabilen bir karaktere ruh vermiş. Filmin anahtar noktası, erkek egosunun parayla gaza gelmesini güzel sekanslarla anlatması... Paraları havaya saçan egonun büyüklüğü, bundan nemalanan kadınların uyanıklığı, bizdeki pavyon dünyasının ortamını anımsatmıyor da değil. Erkeklerin fazlasıyla ‘salak’ gözüktüğü ortamlar...

Anlatım, Scorsese filmlerinin kulüp ortamlarını ilham almış. Örneğin, ilk elden Sharon Stone’lu ‘Casino’ veya ‘Sıkı Dostlar’ ile akrabalık akla geliyor. Kadın yönetmen Lorena Scafaria, olayları Scorsese ustaya oranla daha hafif ve mizahi bir tonda ele almış. 20 milyon gibi mütevazı bir bütçeye karşın 100 milyon dolar geliriyle, gişede başarılı olmuş bir film. İlgiyi hak eden, Jennifer Lopez’i ön plana çıkaran bir yapım.