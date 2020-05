Eskiler sahneyi asla terk etmiyor

Eskiye rağbet olduğuna kesinlikle inanıyorum.

70’lerin 80’lerin efsane kabul edilen isimleri hala yeni albümler yapıyorlar.

Hem de gümbür gümdür enerji dolu şarkılarla.

İşte son zamanlarda karşıma çıkan en iyi rock albümü The Waterboys imzalı “Out Of All This Blue”.

The Waterboys’u İrlanda DNA’sı taşıyan bir İngiliz grubu olarak tanımlamak mümkün.

1985’te “This Is the Sea” albümünün başarısından sonra U2 ile turneye çıkan grubun müziğini rock, İrlanda folku, blues türlerinin harmanı olarak vurgulasak da, reggae havasında parçalar yanında Hammond org, elektrikli mandolin ve saksafon tınıları çok neşeli tonlar sunuyor.

Onların temsil ettikleri 80’ler Brit Rock sınırlarında Prefab Sprout, Paul Weller, Elvis Costello, Deacon Blue ile olan akrabalıkları inkar edilemez olsa da, kendi yolunda yürüyen özgün bir müzik çalıyorlar.

Mike Scott’un vokal ve gitardaki katkıları yanında bas gitarda David Hood, elektrikli kemanda Steve Wickham, davulda Ralph Salmins, keyboard Brother Paul, bas gitarda David Hood, ritm gitar Zach Ernst toluluğun değişmez elemanları.

“Do We Choose Who We Love” ve “Love Walks In” ve “Payo Payo Chin” albümden favorilerim.

***

İşte Led Zeppelin emeklisi Robert Plant hala söylüyor ve yeni albüm yapıyor.

“Carry Fire” 67 yaşındaki solistin bu hafta çıkan albümü.

Ses gücü hala yerinde, nasıl müzik yapacağını zaten biliyor.

Led Zeppelin döneminin “Marakesh” veya “No Quarter” dönemlerini anımsatan, doğu tınılarını blues ile birleştiren şarkılar var albümde.

Bilen bilir Zeppelin 70’li yıllarda Afrika ve Hint esintili doğu müziğini ilk kez rock dünyasına taşımıştı.

Plant hala bu tınılar üzerinden üretmeye devam ediyor.

Albümde “The May Queen”, “Season’s Song”, “Bones of Saints”, “Bluebirds Over The Mountain” bu minval üzerinden ilerleyen şarkılar.

Zeppelin günlerini aratmayan bir form içinde Robert Plant.

Çok eski olmasa da Beck de kıdemli isimlerden sayılır.

Hayatımıza “Loser” ile girdiğimizde 1993 yılıydı.

Rap ve rock içiçe düzel bir ritm vermişti parçaya.

Beck o yıldan sonra alternatif sahneden Grammy ödüllerine terfi etti.

Yeni albümü “Colors” modern elektronik takviyeli dans şarkıları ve Beck bakımından “eski usul” diyebileceğimiz sakin atmosferik şarkılar arasında gidip geliyor.