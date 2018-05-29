Film müzikleri ve Jonny Greenwood

Jonny Greenwood kariyerinde Radiohead grubunun gitarist ve keyboard elemanı olarak bilinse de sinema takipçileri onun besteci yönünü çok iyi bilir.

Gitar yanında her enstrümanı çalabilen bir yetenektir. Kendisi de “Gitarı herkes çalabilir esas olan beste yapabilmektir” der. Gruba katılabilmek için önce armonika çalmayı bile kabul eder sonra klavye ve gitara geçer.

Son yıllarda yaptıkları onu grubun karizmatik elemanı Thom Yorke’un önüne geçirdi desem abartmamış olurum. Bunu müzikalite yönünden çok yönlülüğüyle başardı, grubun yaptığı büyük orkestral kayıtlarda tüm aranjmanları tek başına yaptı ve film müziği işinde de gittikçe ilerledi.

En son ‘Phantom Thread’ filmi müzikleriyle Oscar adayı oldu.

Onu ilk olarak Paul Thomas Anderson filmlerinde dinledik. 2007’de Oscar ödüllü ‘Kan Dökülecek’ filminin hafif piyano geçişleri ve solo keman ile yaylıların elele olan notaları Stravinsky ve Bartók’un eserlerini hatırlatıyordu.

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Haruki Murakami romanından uyarlanmış olan ‘Norwegian Wood-İmkânsızın Şarkısı’ filminde besteci Krzysztof Penderecki yaylı topluluğuyla yaptığı bestelerdeki akustik gitar eşliği harika romantik melodiler ortaya çıkardı.

En beğendiğim besteleri arasında bu film için yaptıkları vardır.

2011’de Lyne Ramsay’in yönettiği ‘Kevin Hakkında Her Şey’ filminin müziklerini yaylılar, piyano ve elektronik çırpınışları üzerine kurar.

Yönetmen Ramsay, “Ona filmin ham şeklini gönderdim ve hemen döndü müziğini yapmayı istediğini söyledi. Sadece çocuğu olduğu için Kevin onu korkutmuştu” dedi.

2012’de Thomas Anderson ile bir kez daha ‘The Master’ filmi için bir araya geldi.

Scientology tarikatına benzer bir tarikat lideri ve çırağı arasındaki ilişkiyi anlatan bu filmde, yine kendisi gibi çok yönlülüğüyle bilinen George Gershwin eserlerini anımsatan yaylıların ve gitarın birlikteliği filmin konusu kaotik ruhsallığı yansıttı.

2015’te bu kez Anderson ile bir belgesele imza attı. Çok kişi tarafından bilinmeyen bu belgesel için ikili Hindistan’ın yolunu tutar.

The Rajasthan Express ve İsrailli besteci Shy Ben Tzur ile yaptıkları kayıtları bir belgesele dönüştürürler. Hint folklorik ezgileri etkileyici caz ve popüler yorumlarla birleşir.

İkilinin birlikte çalışması 2014’te ‘Inherent Vice’ ve 2017’de ‘Phantom Tread’ filmlerinde de sürer.

Yaşamını kıyafet yaratmaya adamış Reynolds Woodcock’un (Daniel Day Lewis) takıntılarını anlatan ‘Phantom Tread’ için yaptığı müzikler fısıldayan kemanların aniden çığlık atan yaylılarla dans etmesi olarak tanımlanabilir.

Çok sevdiği yönetmenlerden olan Lyne Ramsay olan ikinci işbirliği ‘Hiçbir Zaman Burada Olmadın’la gerçekleşti.

Başroldeki Joaquin Phoenix’le ‘The Master’dan sonra ikinci filmde yine kaotik bir ruh durumunu yansıtan besteler yapar.

Yaylılar ve elektronik patlayışlar filmin nefesini yakalar.