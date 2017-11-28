Güliz Ayla’dan 2. albüm: Parla

Güliz Ayla’yı ilk albümündeki “Olmazsan Olmaz” şarkısı ve sempatik kilipiyle tanıdık. Mahallenin ”fırlama” kızı tipinde dağınık sarı saçlar, erkek pantolon askısıyla tutturulmuş hırpani cin, sol omuzda bir gül dövmesi ve ele avuca sığmaz bir enerji.. “Olmazsan olmaz büyümez çiçekler, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim..” mısraları arkadaki balkan ezgileri çok güzeldi. Bu albümde ayrıca “Bahsetmem Lazım” “Bazı” ve “Sevgilim” hoşuma giden şarkılardı. Kimisi Sıla, kimisi Candan Erçetin dedi; o kendisi olmayı başardı ve yeni albümü “Parla” çıkageldi. İlk klip “Bilirkişi” de yeni saç rengi, eski enerjisiyle Güliz Ayla karşımıza çıktı. Canlı bir Balkan havası insanın ruhunu canlandırıyor yine göndermeli fırlamaca sözler “ bilirkişi benim, seni inceledim, şahaneden bir adım öndesin” …

Güliz Ayla 1988 Samsun doğumlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği mezunu. Metin Özülkü, Işın Karaca gibi isimlerin arkasında vokalistlikle işe başlamış. Yolunun Sıla ve Efe Bahadır ile kesişmesi ona ilk albüm yolunu açmış. İlk albümünün şarkıları ve sözleri Bahadır ile yazıp besteleyen Ayla, iki şarkısında da Yalın’dan destek almıştı.

Yeni albümünün 8 şarkısının da beste ve sözleri Güliz’e ait, aranjmanlar İskender Paydaş ve Gürsel Çelik imzalı. “Diğer Yarım” akustik söylemeye uygun bir beste, ilk albümün akılda kalanlarından “Sevgilim”’i tamamlıyor gibi. “Gelsin Öpsün Kalbimi” ve “Hodri Meydan” tam eşlik parçaları, herkesi yakalayacak türden. “Öldür Beni” adı gibi damardan giren akustik aşk parçalarından. “Uyar Bana“ nakaratı ve ritmiyle öne çıkan şarkılardan. İkinci albümler zordur, beklenti büyüktür. Ayla üste çıkamasa bile altında kalmayacak bir albüm yapmış.

Türk’ün müzik zevki

Müzik yazarı Mehmet Tez bir ajans için yapılmış olan bir araştırmanın sonuçlarını köşesinde yayınladı. İlginç birçok üst başlığı yanıtlayan yazıyı alıntılayarak sizlere sunuyorum. Bu araştırmaya göre Türk insanının müzik zevkini ve şarkı seçimini en fazla etkileyen diziler oluyor.

Dizilerde çalan müzikler, dizilerde yer alan şarkılar, dizi karakterlerinin söylediği seslendirdiği ya da o karakterlere önemli sahnelerde eşlik eden şarkılar.

Müzik dinleyicisi ne eskisi gibi şarkı listelerinden, ne de mağazalardaki raflardan etkileniyor. Genelleme yaparak, çoğunluk bu şekilde davranıyor sonucuna karşın istisnalar mutlaka vardır. Araştırmada yer almayan “eş, dost, arkadaş tavsiyesi” olabilir. Verilere göre ikinci önemli müzik keşfi reklamlar aracılığıyla yapılıyor. Reklamlarda kullanılan müzikler, sanatçıların seslerini geniş kitlelere duyurması için çok etkili.

Türkiye’de 2016 ve 17’de Spotify ve diğer kanallardan en fazla stream edilen şarkılar Türkçe rap şarkıları olmuş. İsyanın ve direnmenin sesi Rap, Pop şarkıların yerini almış durumda. Her gün magazin basınında gördüğümüz “ünlü”lerin popülaritesi, radyolarda en fazla çalınan olmaları ya da müzik kanallarında en fazla gösterilen isimler olmalarına rağmen stream kanallarında tıklanmalarına yetmiyor. Türkçe pop şarkılarının stream edilme ortalamasından 14 kat fazla stream edilen rap şarkıları var.



Google aramaları ve sosyal medyanın etkisine gelince elbette buradan da insanlar pek çok türde müzik ve sanatçı görüp öğreniyor.

Türkiye’de geçen yıl bu alanların kralı Kalben ve şarkıları olmuş. Stream verilerini analiz etmek, insanların sadece neyi ne kadar dinlediğini değil, ne zamanlar dinlediğini de ortaya koyuyor. Hafta başları ve cumaları daha fazla müzik dinliyormuşuz. Hafta içi tercih edilen müzikler genelde enstrümantal olanlar.

Bana en ilginç gelen veri, armoniyle ilgili oldu. Türkiye’de en fazla tutan şarkılar F minör tonunda bestelenmiş olanlar. Stream istatistikleri de bunu gösteriyormuş. Tez yazısında “minör, Türk halkının tercihidir onu biliyorduk, ama Fa minör tutkunluğunu bilmiyorduk” diyor.

Daha sonra Do minör ve Mi minör geliyormuş. La minörün olmaması ise şaşırtıcı sonuçta doğada en fazla bulunan ses “La”.