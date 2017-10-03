Güzün Türkçe parçaları Vega-Delinin Yıldızı

Türk rock tarihinin en kült gruplarından olan Vega, 12 yıldan bu yana ilk albümünü çıkardı.

Her şeyden öte zamansız, yıllar sonra aynı tatla dinlenebilecek bir albüm olmuş. Grubun kurucusu ve müzik mimarı Deniz ve Tuğrul Akyüz ikilisinin eline sağlık.

Vega müziğini tanımlamak kolay değil, rock ve elektronik arası bir sound, Deniz’in derinlikli sesiyle çok farklı boyutlara uzanır.

Bu albüm için 5 yıldır kayıt yapan grup bu uzun zamanın hakkını veren şarkılar çıkarmış.

Albüme adını veren “Delinin Yıldızı” grubun sound anlayışını en iyi gösteren şarkı. Sözler müthiş çok hoşuma gitti; “düşmüş delinin yıldızı/yüzüyor ayağımın ucunda/rüyamın en garip yerindeyim/düşmüş aşkların en haksızı/yanıyor kalbimin ucunda/ve ben hala onun elindeyim”.

Türkçe pop sularında “Arzuhal” var sadece.. Gerisi kendi kimliklerini yansıtan parçalar; “Sevgilim” çift ses vokale eşlik eden arka plandaki dinamik gitar rifleri çok etkileyici, en beğendiğim iki parça arasında “Komşu Işıklar” Deniz’in etkileyici yorumuyla, sözleriyle zirve yapıyor, diğeri yine dinamik gitar partisyonlarının sürüklediği “Sonunu Söyleme Bana”.

Esasında albümde beğenmediğim parça yok, son zamanlarda bütünüyle hiçbir albüm beni böylesine ele geçirmedi.

“Ve Tekrar” çift vokal kaydı parçaya lirik, ruhani bir hava veriyor.

- Can Gox-İçimde Ölen Biri

Hayatımıza “Kaybedenler Kulübü“ filminin müzikleriyle giren Can Gox güçlü sesiyle damardan bir parçaya imza atmış. Gox üstüne basa basa söylediği sözleriyle bana Cem Karaca parçalarını hatırlattı. Bir albüme ait ilk parça olması dileğindeyim.

- Nilüfer Yanya- Baby Luv

Londra’da yaşayan annesi İngiliz, babası Türk Nilüfer ilginç tarzda gitar çalması ve İngilizce sözlü parçalarıyla tanınıyor. 4 şarkılık Small Crimes kısa albümüyle dikkat çekmişti. Geleceğin yıldız adaylarından.

- Yüzyüzeyken Konuşuruz-Sandal

Kaan Boşnak ve Engin Sevik ikilisinin kurduğu ilginç isimli grup “Evdekilere Selam” ve “Otoban Sıcağı” albümlerinden sonra çok güzel bir single yayınladılar. Yalın sözleri ve sakin tonlarıyla sağlam bir hayran kitlesi yakalayan grubun, Sandal ile daha popüler sulara atlayacağı kesin.

- Ars Longa-Yüreğim İmparator

Çiçeği burnunda bir İndie Pop grubu, 2015’de ilk albümleri “Günler” ile çıkış yaptılar. Sağlam vokaller ve gitar sololarıyla saykodelik uçuşlara bile geçiyorlar.

Ateş gibi bir ilk albüm

Barney Courtney, genç bir İngiliz müzisyeni. Kendisini ilk kez Renault arabalarının reklam müziği olan “Gold and Glitter” şarkısıyla tanıdık.

İlk dinlediğimde sesin ve müziğin dinamizmi çok hoşuma gitmişti. Sanatçı ilk albümü “The Attractions of Youth” yayınladı.

Esinlendiği sanatçıları The Velvet Underground, David Bowie ve Coldplay olarak tanımlıyor.

Yazar olarak ise Charles Bukowski. Rock Blues Country arası bir müzik yapıyor ve olağanüstü canlı, dinamik. Birçok şarkısında Adele’in unutulmaz parçası “Rollin In The Deep” canlılığı var.

Albüm şu an en popüler parçası “Fire” ile açılıyor ve adı gibi gerçekten ateş gibi..

“Glitter and Gold” ve “Hands” ile devam ediyor. Her iki parçada ritm ve vokal olarak çok iyi.

Barnes güçlü bir gırtlağa sahip, gitar ve vurmalılar yanında piyanoda parçalarında önemli bir yere sahip.

“Golden Dandelions” tempo tutarak dinlenecek canlılıkta. “Hellfire” nakarat bölümleri dışında sesini daha geri planda kullanıyor.

Nakarat bölümlerine gelince patlayan parça country türüne yakın duruyor.

“Hobo Rocket” rock sertliğinde şarkıcının rap tarzı vokaliyle ilginç bir havaya giriyor.

“Champion” blues safkanlığında yine de ateş gibi parlayan nakarat bölümleri var.

”Kicks” ince vokallerine rağmen rock sularında yüzen bir parça.

“Goodbye John Smith” “Little Boy” ve albüme adını veren parçalar güzel baladlar.

Barnes’ın geleceği garanti, eski tarz rock ve blues ile içindeki dinamizmi birleştirmiş.