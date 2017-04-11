Haftanın Albümü / Jamiroqai-Automaton

İngilizlerin en ünlü funk müzik gruplarından Jamiroquai, 7 yıllık aradan sonra 12 parçalık bir albümle geri geldi

İngilizlerin en ünlü funk müzik gruplarından Jamiroquai, 7 yıllık aradan sonra 12 parçalık bir albümle geri geldi. En iyi yaptığını tekrarlıyor grup; 70’lerden kopup gelmiş şarkılar, funk-acid caz köklerine geri dönüş. Solist Jay Kay, rahat stiliyle söylüyor tavanda sanki disko topları dönüyor. Daft punk’ın “Get Lucky” ile hatırlattığı kanalda ilerliyor albüm. Açılış şarkısı “Shake It On” ritmi düşmeyen bir disko şarkısı adeta. Çiçekli gömlek, İspanyol paça pantolon danset, dağıt. Albümün adını taşıyan “Automaton” güzel vokallerle süslenmiş, neşeli mi neşeli, ritmik bir parça. “Cloud 9” şarkısının Penelope Cruz’un modellik yapan kızkardeşi Monica ile çektiği videodaki “Saturday Night Fever” göndermeleri çok hoş. “Superfresh”, “Summer Girl” yaz aylarını hatırlatan kıpır kıpır parçalar. “Carla” çok sevdiğim Stevie Wonder parçalarını hatırlattı. “Vitamin” acid cazın en öne çıktığı parça, arkada Weather Report çalıyor sanki. Albüm tonunu ritmini kaybetmeden baştan sona Jamiroquai müziğiyle sürüyor. Gam, kasvet yok.