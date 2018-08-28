Haydi Zeytinli’ye rock şenliğine...

Yılın en büyük yerli rock programı geldi, çattı! Geçen yıl 200 binden fazla müzikseveri ağırlayan, Türk rock müziğinin geçit töreni olan Zeytinli Rock Festivali, 29 Ağustos-2 Eylül günleri arasında Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek. 5 gün, 3 ana sahne ve 90 sanatçı. Kolay değil böyle bir programı organize etmek!

Milyon Yapım, Umut Kuzey’in öncülüğünde kamplı festival kültürü yok olmaya başlamışken Zeytinli Rock Festivali’ni yeniden hayata geçirdi. Böyle bir kültür bizim ülke sınırlarında çok yerleşmiş bir kültür değildi.

Birbirinden başarılı dört yılı geride bırakan festival, her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük festivali olma unvanını kazandı. Zeytinli Rock Festivali, bir taraftan Türkiye’nin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham olurken, bir taraftan da ülkemizde kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de yardımcı oluyor.

90 PERFORMANS VAR

Aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak Zeytinli’deki Türk Rock Müziği geçidinde kimler yok ki!

Zeytinli bu yıl rock müzik tarihimizin kraliçesi Şebnem Ferah, sahnedeki muhteşem performansıyla gençlerin büyük sevgi ve ilgisini kazanan Selda Bağcan ve Boom Pam, son albümü Maya’yla kariyerini sağlamlaştıran Mabel Matiz, 50. yıllarını kutlayan Moğollar, sahne performansı dillere destan Teoman, bu yıl ilk kez ağırlayacağımız saykodelik müziğin başarılı temsilcisi Gaye Su Akyol, Sertab Erener, Emre Kula, Ozan Yılmaz, Alpar Lü, Eser Ünsalan’dan oluşan alternatif rock grubu Oceans Of Noise, popüler rock müziğin son yıllarına damgasını vuran maNga ve Athena ve daha niceleri...

KAPANIŞTA SEPULTURA

Bu yıl Zeytinli’nin heyecan verici yepyeni bir sahnesi var. Birbirinden değerli isimlerin, festivale özel projeleriyle şarkılarını seslendireceği ‘Akustik’ sahnenin Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Mehmet Güreli, Murat Yılmaz Yıldırım, Hüsnü Arkan, Kalben, Fatma Turgut, Pilli Bebek gibi önemli misafirleri olacak.

Zeytinli Festivali’nin kapanışını bu yıl Brezilyalı trash metal efsanesi Sepultura yapacak.

Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle hasret giderecek. Medya sponsoru Kral Pop TV ve Milyon TV ekranlarından da canlı olarak yayımlanacak.