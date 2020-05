Mick Jagger ve Stones tam gaz

Mick Jagger, geçen günlerde 75 yaşına girdi. İnanılmayacak bir enerji. Konserlerde 2 saatten aşağı sahneden inmiyor. Kendine has kalça danslarını ve ayak hareketlerini 20 yıl öncesinden farksız bir dinginlikte sürdürüyor. Rolling Stones’un son turnesi ‘No Filter’ tam gaz devam ediyor. Hem de biletleri aylar öncesinden satılmış stadyum konserleriyle. Onların son turneleri olabileceği düşüncesi, oldukça pahalı biletlerin bile kısa sürede tükenmesine neden oluyor. Avrupa’da 28 stadyum konserinden 237.8 milyon dolar kasaya girdi. Jagger, “Tamam mı, devam mı?” konusunda şöyle konuşuyor: “Bu turnenin son olacağını düşünmüyorum. Kesin bir gün noktayı koyacağız da, bunun ne zaman olacağını bilmiyorum. Birlikte çalmaktan hâlâ büyük keyif alıyoruz.”

Kimse 1962 yılında kurulan grubun bu kadar uzun yıllar birlikte olabileceğini düşünmemişti. Grubun kuruluşundan birkaç yıl sonra Jagger’ın “Herhalde yakında dağılırız” sözleri hatırlanır. Jagger hakkında anlatılacak o kadar çok şey var ki... Örneğin, 2003’te grubun hayranı olan Başbakan Tony Blair’in ısrarıyla, İngiliz Sarayı tarafından şövalyelik unvanına layık görülmesi, tarihin en ironik olayları arasında anılabilir. Hayatı boyunca uslu durmamış, bir kez uyuşturucu bulundurmaktan hapsi boylamış, şeytana sempati duyduğunu saklamayan ve bunu şarkıyla dillendiren, Kraliçe 2. Elizabeth’i sık sık ‘Şef Cadı’ olarak isimlendiren, Kraliçe’nin kız kardeşi Prenses Margaret’la birkaç parti gecesinde yaşadıkları detaylandırılmayan, vergi vermemek için her yolu deneyen Jagger’ın Buckingham’da şövalye unvanı alması, ironiden başka ne olabilir ki? Kraliçe Elizabeth’in törende bulunmamak için hastaneye yatıp, “Bugünlerde burada olmak, Buckingham’da olmaktan daha iyi” demesi ise öyküyü tamamlıyor. Jagger’ın özel yaşantısı ve çapkınlıkları ise ayrı bir yazı konusu olur. Rakamla 4 ayrı eşten toplam 8 çocuk sahibi diyelim ve konuyu kapatalım. Berlin konserinden sonra kentin en çılgın gece kulübü Kitcat’te sabahlaması, hakkındaki en son dedikodu.

Grubun ikonik figürü, serbest ruhu Keith Richards, aynen Jagger gibi düşünüyor: “Daha müzikal hedeflerimiz bitmedi, eski zamanlardan daha rahat, daha dozunda çalıyoruz. İçimizden birisi, ‘Tamam, benden bu kadar’ demedikçe devam ederiz.” Bu arada, kendisinin de Jagger gibi ‘sir’ olması gerektiğini de düşünüyor. Uyuşturucu problemlerinden artık uzak durduğunu söyleyen Richards, “Artık akşamları bir kadehten fazlası yok” diyor. Richards, yeni bir albüm için de şarkıların hazır olduğunu söylüyor. İlk albümlerinden 54 yıl sonra yeni bir çalışma yapmak, her gruba nasip olmayacak, mucizevi bir durum...