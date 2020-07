Netflix filmleri

Netflix, ülkemiz sınırları içinde ahlaki sorunlar yarattığı gerekçesiyle tartışma konusu oladursun, tüm dünyada abone sayısını çığ gibi büyütüyor. Şu an için dünya genelinde ücretli abone sayısı 190 milyona ulaştı. Bu rakamın 73 milyonu Kuzey Amerika sınırları içinde yaşıyor. Pandemi döneminde sinema salonlarının kapanması, Netflix abone sayısının bir hayli artmasına neden oldu. Film sektörü içinde vizyon için salon bulamayan, farklı ülkelerden gelen birçok filmi programına alan Netflix, bu yönüyle de sinemaseverlere önemli bir katkı sunuyor.



Sansürsüz duruşundan ödün vermeyen kurum, politik baskılar karşısında da geri adım atmıyor. 18+ ibaresini filmlerin tanıtımında kullanan kurum, “İstemeyen filmimi izlemesin” diyor. Ben de birisi +18, iki film izleyip şöyle bir yazdım.



MILF



Belirli yaştaki (!) kadınların ilişkileri üzerine hafif bir Fransız komedisi. Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabasına gelen 3 kadın arkadaş Sonia (Marie-Josée Crozet), Elise (Axelle Laffont), Cécile (Virginia Ledoyan), olgun yaşta iş güç sahibi olup genç yaşayanlar sınıfındadır. Problemleri yok değildir, fazlasıyla vardır, fakat sonuçta hayat da akmaktadır. Kumsalda çok geçmeden kendilerine genç partnerler bulurlar. Romantizm ve seks arasındaki muğlak sınırda ilerleyen ilişkiler nereye varacaktır?



Tam Fransız tarzı, pervasız, seksi ve renkli bir komedi. Herkesin kimseden çekinmeden kafasına göre takıldığı bir dünya yaratıyor. Finale doğru iyice hantallaşan, benzer sekansların birbirine eklendiği bir yaz komedisi. Kafaya bir şey takmadan izle tarzı filmlerden. Bir gıdım ötesi yok.



Yönetmen: Axelle Laffont

Oyuncular: Axelle Laffont, Virginia Ledoyan, Marie-Josée Crozet



OLD GUARD



‘The Old Guard’ çizgi roman olarak 5 ciltlik bir macera serisi ve çağlar boyu ölmeyen kahramanların aksiyonlarını anlatıyor. Çeşitli çağlarda dünya üzerinde her yerde savaşmış bu kadim savaşçıların en büyük derdi, hemen iyileşen yaraları sayesinde sürekli yaşamda kalmaları. Yaşam beklentileri inanılmaz uzun. 4 kişilik grubun kadın lideri, Andy olarak anılan Sintialı Andromecha (Charlize Theron), yaklaşık 6700 yaşında. Theron, aksiyon oyuncusu olarak yeteneğini ‘Mad Max’ ve ‘Atomic Blonde’ filmlerinde gayet iyi sergilemişti. Bu kez de kısa siyah saçları ve geniş omuzlarıyla, ölümsüz savaşçı kimliğiyle ortalığı darmaduman ediyor. Yaşlı ve tecrübeli savaşçı olmasının verdiği özgüvenli, ’cool’ davranışları da kendisine yakışmış.



Yönetmen: Gina Prince-Bythewood

Oyuncular: Charlize Theron, Matthias Schoenaerts,Kiki Layne, Chiewetel Ejifor