Sanatçı doktorlar müzikle detoksluyor

Tıp fakülteleri doktor kadar sanatçı da mezun eder. Doktorluk mesleği gibi stresli bir mesleğin ruhsal onarımı, en güzel sanattan geçiyor olmalı.

4 doktorun bir araya geldiği “Detoks” grubu bu anlamda hem doktorlara, hem dinleyicisine şifa dağıtıyor.

Grupta branş dağılımı bir küçük klinik kuracak düzeyde; Radyoloji Uzmanı Alper Yüksel, Ortopedi Doçenti İbrahim Akel, Göğüs Hastalıkları Cerrahı Prof.Dr. Kutsal Tarhan ve Aile Hekimi Tuba Aydın.

Grubun tek doktor olmayan beşinci elemanı Deniz Yüksel ise henüz bilgisayar öğrencisi. 2017 yılının Mayıs ayında kurulan grup ilk konserini de aynı gün vermiş. Alper Yüksel’in öğrencilik yıllarında başladığı akustik gitar ve şarkı söyleme tutkusu hiç dinmemiş. Her fırsatta bir yerlerde tellere dokunmuş, şarkısını söylemiş.

Aynı tutkudan mustarip, İbrahim Akel ile çalıştıkları hastane ortamında buluşmaları, grubun kuruluş temellerini atmış. Cazı seviyoruz, bir de saksafon ekleyelim demişler.

Bu işin erbabı Dr. Tuba Aydın İstanbul’dan katılmış aralarına. Bir dönem Alper ve Tuba, Latin Caz eğitimi almışlar İstanbul Pera Sanat’ta.

Davulda Kutsal ben de varım demiş. Deniz’e gelince... Alper’in “oğul kadrosundan”, hangi enstrüman olsa çalan bir yetenek.

Ona da basgitar ve vokal kalmış. Tek sorun prova zamanları oluyor. Doktorların çalışmaktan geriye kalan kısıtlı zamanlarında prova yapmaları özveri istiyor.

Grup, 2018 konserlerinin ilkini Bios Bar’da verdi. Şarkı listesinde genelde klasikler diyebileceğimiz seçkiler vardı.

Zamanları olsa yenileri de çalışıp şarkı listelerine ekleyecekler şüphesiz.

Eskilerden yaptılar açılışı, Haluk Levent klasiği “Dert Olur” ve MFÖ’den “Deli Deli” ile geldiler önce. Herkesi ufaktan bir kıpırdattı giriş.

“Resimdeki Gözyaşları”nda parçanın dokusunu mükemmel yakaladılar. Vokaller kıvamında oldu.

Vokalde İbrahim Akel farklı bir ses tonuna sahip, tiz ve soprano özellikleri bir arada.

Sevdiğim parçalardan “Ain’t No Sunhine” tam sesine giden bir parça oldu. Beatles şarkı listesinde tabii ki es geçilmemiş “Love Me Do” ve “Let It Be” arka arkaya geldi.

“Cocain” hızlı bir ritmde çalındı, Deniz’in vokali güzeldi. Konserin ikinci bölümünde grup iyice ısındı sahneye ve performansları arttı.

“Dağlar, Dağlar”, “Senden Benden Bizden” “Walk Of Life” coşkuyu yakaladı. Deniz sesi ve gitarıyla konseri “Johhnny B Good“ ile noktalarken, seyircinin bir bölümü sahnede dans ediyordu. Encore bölümünde ise “Ciao Bella” Türkçe sözlerle geldi.

Yine doktor gruplarından olan ve Kutsal Tarhan’ın da bateri çaldığı The Rocktors’ın 23 Haziran’daki Bios konserini merakla bekliyorum.

Doktor grupları artık yakın takibimde.