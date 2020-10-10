Sistem ile ebeveynlik nerede çelişir?

Luce, izleyeni ters köşe yapabilecek sorular ortaya atan bir film. Her şeyden önce, önyargılar üzerinden hareket ediyor öykü. Şaşırtıcı kırılmalar yaşıyor. Önyargılar doğru çıkabilir mi? Veya önyargılar şüpheye dönüştüğünde, insanların değer yargıları gerçeği ne kadar saklayabilir? Geçmişin travmaları hayalet gibi hep bir yerlerde saklanır mı?

Okulun en başarılı öğrencisinin dolabında bulunan havai fişek paketi öykünün ana damarı. Paket, okulun akademik değerleri en iyi öğrencisi olan Luce’nin dolabındadır. Okulun en disiplinli öğretmeni olarak bilinen Harriet Wilson (Octavia Spencer) yetkisi dışında bir arama yaparak pakete ulaşmıştır. Bu tür aramaları başka öğrencilerin dolaplarında da yapmış, uyuşturucu vs. bulmuştur. Luce çalışkanlığı, sporculuğu, kendini ifade etmesindeki yetenekleriyle el üstünde tutulan bir öğrencidir. Eritre’de doğmuş, iç savaşın ortasında kalmış, 10 yaşında Amerika’da bir aile tarafından evlat edinilmiştir. Harriet patlayıcının bulunmasından sonra Luce üzerine çeşitli sorgulamalarla gelmeye başlar.

‘Luce’ 2019 Sundance Film Festivali’nde ilk gösterimini yaptığında eleştirmenlerin büyük oranda beğenisini kazandı. Onah ve JC Lee’nin tiyatro eserinden uyarlanan öykü, birinci sınıf oyunculuklarla da dikkat çekiyor. Naomi Watts ilerleyen yaşıyla, artık anne rollerinde çok olgun performanslar sergiliyor. Gençliğinden daha iyi bir oyuncu oldu. Tim Roth karakterlerine akılda kalıcı patlamalar verebilen bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Octavia Spencer öykünün anahtar karakteri olarak muhteşem bir oyunculuk gösterisi yapıyor. Luce’de ise genç oyuncu Kelvin Harrison Jr. iyilik ve kötülük arasındaki değişimleri sade ve inandırıcı veriyor. Bein Connect’de izleyebilirsiniz.