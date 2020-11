Cepheden son haberler

D vitamini ve COVID-19 arasındaki sıkı ilişki ve bir Avrupa ülkesinde alınan ilham verici bir karar... Uyku hormonu olarak bildiğimiz melatonin etkili bir koronavirüs tedavisi olabilir mi? Salgın cephesinden bildiriyorum.

Korona vakalarındaki tırmanış üzerine önlemler, kısıtlamalar yine artırıldı. Tüm dünya ülkelerinde durum aynı. Ama bir gelişme var ki, bu önlemleri alkışlanacak, umut verici bir kararla taçlandırdı.

İngiltere hükümeti, D vitamini eksikliğinin koronavirüs için ciddi bir risk faktörü olduğunu gösteren bilimsel yayınlara kayıtsız kalmayarak yeni bir karar aldı. Bu karar çerçevesinde yaşlılara, huzur evinde kalanlara ve kronik hastalıkları olanlara dört ay boyunca bedava D vitamini takviyesi dağıtılacak.

Tüm hastalıklara karşı daha dirençli, daha sağlıklı bir toplum için İngiltere’nin attığı bu adım tüm dünyaya ilham kaynağı olur umarım. Peki, bu kararın alınmasında etkili olan yayınlar, bilimsel bulgular neler?

İspanya’da yapılan bir araştırma, koronavirüs yüzünden hastaneye kaldırılanların % 82.2’sinde D vitamini eksikliği olduğunu gösteriyor. (Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, sağlıklı insanlarda D vitamini eksikliğinin nüfusun %47.2’sini etkilediğini de not düşmüşler). (1)

76 koronavirüs hastasının yer aldığı bir çalışmada, yüksek dozda kalsifediol (bir D vitamini türevi) takviyesi verilen hastaların D vitamini değerleri hızla yükseldi ve hepsi iyileşti. (2)

İsviçre’de yapılan, 70 yaş üstü katılımcıların dört yıl boyunca izlendiği araştırmanın bulguları D vitamini ve omega-3 takviyesinin enfeksiyonlara yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. 2010-2014 yılları arasında yapılan bu çalışma COVID-19 salgınıyla birlikte yine gündeme geldi ve elde edilen bulgulardan yola çıkılarak bu iki takviyenin koronavirüse karşı da koruyucu etkisi olduğu sonucuna varıldı. (3)

Melatonin etkisi

Sık sık “Uykunuzu almazsanız sistem çöker, hasta olursunuz” diyorum ya işte uykunun şifalı gücünün sırrı melatoninde saklı. Melatonin vücudun gece ürettiği bir hormondur. Her ne kadar melatonini sadece uykuyla ilişkili olarak tanısak da, bu hormonun birçok mahareti var. Her şeyden önce son derece güçlü bir antioksidan, vücuttaki enflamasyonla savaşıyor ve hücreleri serbest radikallere karşı koruma altına alıyor.

Salgın başladığından beri hastalığın tedavisinde farklı ilaçlar, besin takviyeleri kullanılıyor. Bu tedavilerde etkileri en çok araştırılanlar ise viral hastalıklara karşı direnci artırdığı bilinen moleküller. Bu moleküllerin arasında melatonin de var ve bulgular umut verici! Yüksek dozda melatonin takviyesi verilen COVID-19 hastalarının daha çabuk iyileştiğini gösteren bir çalışma var. (4) Koronavirüs tedavisinde C ve D vitamin takviyelerinin yanında melatonin takviyesinin de kullanıldığı bir hastanede benzer sonuçlar gözlendiği rapor edilmiş. (5)

Hayata nasıl uyarlayacaksınız?

Gece biz uyurken salgılanan melatonin hormonunun şifalı etkileri zaten biliyorduk... Yeni çalışmalar bu hormonun hem koronadan korunmada hem de tedavisinde etkili olduğunu işaret ediyor. (6)

Peki, bu bilgiyi hayata nasıl uyarlayacağız? Her şeyden önce uykumuzu alacağız. Ama bunu yaparken vücudun daha çok melatonin üretmesi için zifiri karanlıkta uyumaya özen göstermeli, gündüzleri de mümkün olduğunca çok gün ışığından faydalanmalısınız. Vücudun melatonin üretebilmesi için gündüzle gece arasındaki kontrasta ihtiyacı olduğunu unutmayın. İleri yaşlarla birlikte ortaya çıkan uyku probleminde melatonin takviyesi kullanarak güçten düşmeye başlayan bağışıklık sistemini tetiklemek iyi bir fikir olabilir.



KORONAVİRÜS’TEN KORUNMAK MÜMKÜN

Yeni kitabım “Koronavirüs’ten Korunmak Mümkün” raflardaki yerini aldı. Bu kitabı COVID-19 salgınında korku içinde yaşayan insanlara bir kılavuz olması için hazırladım. Bir süredir tüm dünyanın başına musallat olan korona salgını yüzünden milyonlarca insan hastalandı, yüz binlercesi hayatını kaybetti. Maalesef salgın hız kesmeden devam ederken tavsiyeler “Maske takın, ellerinizi yıkayın, sosyal mesafeye uyun!” ile sınırlı kalıyor. Ama bu köşede de sık sık altını çizdiğim gibi, insanların beslenmesini düzenlemeden, bağışıklık sistemini desteklemeden, sadece bu tedbirlerle pandemiyle başa çıkamazsınız! İşte bu kitap size koronavirüse karşı bağışıklığınızı nasıl güçlendireceğinizi anlatıyor.











Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliyim?

Hangi bitkileri kullanmalıyım?

Ozon terapinin koronavirüs üzerindeki etkileri nedir?

Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için hangi takviyeleri almalıyım?

Aşı olmalı mıyım?

Tüm bu soruların cevaplarını Koronavirüs’ten Korunmak Mümkün’de bulacaksınız. Amacım, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve sizi COVID-19’a karşı dirençli hale getirmek. Unutmayın; en koruyucu maskeniz, kendi bağışıklık sisteminizdir! Sağlıkla, şifayla kalın...

