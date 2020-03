Şifa olsun…

Yeni kitabım Yaşam Sevinci raflarda yerini aldı. Bu kitabı sağlığınızın kontrolünü ele almanız için yazdım. Yaşam Sevinci’nde çözümsüzlük yerine çözüm, çaresizlik yerine çare bulacaksınız.



Yaşam sevinci, sağlıklı yaşamla mümkündür. Hepimiz sağlıklı olmak istiyoruz, hepimiz uzun ve mutlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Yaşam Sevinci kitabı ile “sağlıklı yaşam” bir kavram olmaktan çıkıp, gündelik hayatın bir parçası haline gelecek.



Bu kitabı sofrasını gerçek besinlerle, şifayla, sağlıkla donatmak isteyen, ama nereden başlayacağını, önce hangi adımı atacağını bilemeyenler için yazdım.

Evet, bilmek önemli ama bildiklerinizi hayata geçirmedikçe bilginin size bir faydası yok. Bilgi ancak eyleme dönüştüğünde bir fark yaratabilir. Siz de kendinizin, çocuğunuzun, gelecek nesillerin sağlığı adına bir fark yaratın ve kontrolü ele alın.



Yaşam Sevinci’nde bilimle desteklenen bilgi var. Daha da önemlisi, bilginin eyleme geçebilmesi için pratik öneriler var. Gıdanızı nasıl seçeceksiniz? Doğru beslenme nasıl olmalı? Diyet yapmadan hem kilonuzu hem sağlığınızı nasıl korursunuz? Kronik hastalıkları nasıl önler, bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendirirsiniz? Yaşam Sevinci’ni aklınızı kurcalayan soruları cevaplayan, çözümsüzlük yerine çözüm sunan bir başucu kitabı olarak yazdım.



Sizi bilgi korur



Kötü bilimin, sorgulanmadan doğru bellenen yanlışların, çıkarımların toplum sağlığını nasıl olumsuz etkilediğini sık sık dile getiriyorum. Bilimsel dayanağı olmayan sağlık önerileri yüzünden sağlımızdan olduk, trans yağlar sağlıklı bellenirken on binlerce yıl boyunca beslenme modelimizin temelini oluşturan sağlıklı yağlar yasaklandı, güneşten kaçınmanın bedelini kanser olarak ödedik... Yaşam Sevinci yön gösteriyor ve sizi sağlıklı seçimler yapmak, sizi hastalıklardan korunmak için motive ediyor.



Bana göre bir hekimin misyonu siz hasta olduktan pek çok yan etkisi olan ilaç reçete etmek değil, sizi hastalıklardan korumak olmalı. Yaşam Sevinci’ni bu misyonu yerine getirmek için yazdım. Peki, Yaşam Sevinci’nde neler var?



Temiz gıdaya ulaşmanın, zararlı olanı şifalı olanla değiştirmenin yolları var: Kitapta “Sağlıklı olmak ancak beslenme modelinizde yapacağınız değişiklikle mümkündür” fikrini yaşama geçirmenin yollarını anlattım. Tahinli ekmek, glütensiz çörek, vegan poğaça gibi buğday unu kullanmadan hazırlayabileceğiniz sağlıklı tariflere verdim. İlk yoğurt mayasını nasıl hazırlayacaksınız? Turşu nasıl kurulur, kefir nasıl yapılır? Aromatik bitkilerle kemik suyu hazırlamanın yolu, daha çok sebze tüketmek için blender ile hazırlayabileceğiniz sağlıklı içecekler... Yaşam Sevinci’nde lezzetten ödün vermeden de sağlıklı beslenmenin mümkün olduğunu kanıtlayan pek çok tarif var.



Geleneksel tıpta kullanılan bitkiler, bu bitkilerden faydalanmanın yolları var: Bitkisel ecza dolabınızda hangi bitkiler bulunmalı? Sağlınızı desteklemek için faydalanabileceğiniz kürler neler? Yaşam Sevinci’nde uykusuzluk çekenler için, stres mağdurları için, bağışıklık sistemini güçlendirmek, kanserden korunmaya yardımcı olabilecek kürler var. Romatizma, diyabet gibi kronik hastalıklarla mücadeleye yardımcı kürler, bu hastalıklarla ilgili bilimsel çalışmalar ve beslenme önerileri ile destekleniyor. Kitapta zeytinyağı, moringa bitkisi, zerdeçal, brokoli gibi doğal mucizelerin yararları ve bu besinlerden doğru şekilde yararlanmanız için gereken değerli bilgiler de yer alıyor.



Kilo kontrolü için hayat boyu uygulanabilir bir beslenme modeli var: Yaşam Sevinci’nde bağırsaklardaki bakterilerin iştahı, vücudun yağ yakmaya eğilimini belirlemedeki rolü, sağlıklı kilo vermenin sırları, kilo kontrolü konusunda doğru bellenen yanlışlar var. Diyetlerin kısırdöngüsünden kurtulmanız için bilmeniz gerekenler, kilo vermeyi imkânsız hale getiren insülin direnci, insülin direncini kırmanın yolları yer almaktadır. Yanlış seçimlerle, işlenmiş yiyeceklerle, abur cuburla dolu beslenme modelimizin kaçınılmaz sonucundan, yani fazla kilolardan, obezite salgınından korunmanın yollarını anlatıyorum. Yaşam Sevinci ile iki kilo verip katbekat fazlasını almanıza neden olan moda rejimler yerine sürdürülebilir bir kilo kontrolü modeliyle tanışacaksınız.



Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin yolları var: Kitap uzun yaşamın sırrını çözmeye yönelik bilimsel araştırmaları gözden geçirirken, sizi aralıklı açlık gibi faydaları yeni yeni anlaşılan bir beslenme modeliyle de tanıştırmayı amaçlamaktadır. Probiyotik bakterilerin uzun yaşamla ilişkisi, vücut tarafından üretilen ve sağlık için elzem olan özel bileşenler, omega-3 ve D vitamini gibi sağlığın, uzun yaşamın olmazsa olmazları var. Yaşam Sevinci uzun yaşamın ancak anılarımızla değer kazanacağı gerçeğini de unutmuyor, zekânızı, hafızanızı her yaşta keskin tutmanın yollarını anlatmayı amaçlamaktadır.









On bir adımda sağlığa giden yol



Yukarıda da belirttiğim gibi Yaşam Sevinci çözümsüzlük yerine çözüm sunuyor. Bu kitabın en önemli misyonu okuyucuyu daha sağlıklı seçimler yapmak için motive etmek, değişimin mümkün olduğunu göstermek; okuyucuyu bildiklerini, öğrendiklerini hayata geçirememenin ağırlığı altında ezilmekten, bozguna uğramaktan korumak...



Kitapta on bir adımlık bir yol haritası var. Hastalarımdan, okuyucularımdan fark ettim ki her şeyi tek bir günde düzeltmeye çalışıyor, başarısız olunca da moralleri bozulup eski kötü alışkanlıklarına geri dönüyorlar.



Değişim için kendinize zaman tanımalısınız. On bir adımlık rehberde, sağlıklı seçimler yapmaya ilk nereden başlayacağınız, ilk adımı başardıktan sonra sırasıyla hangi adımlara geçeceğiniz yer alıyor. Zaman kısıtlaması yok...



Değişim gündelik yaşamınızın doğal bir parçası haline geldiğinde, sıradaki adımı atmaya hazırsınız demektir. am Sevinci, okuyucusuna şifa ve mutluluk getirsin...