AB’yi ciddi şekilde gündemimize alalım

Son günlerde dünyada politik kartlar yeniden dağıtılıyor. AB içinde çatlak sesler ortaya çıkıyor. ABD artık NATO’da Avrupa’yı Ruslara karşı koruyamayacağını söylüyor. Rusya’nın Hafter güçleri Libya’da kaybettiler ve çekilecekler. Türkiye Libya’da başarılı bir politika uygulayarak “Mavi Vatan” projesini koruyor ve genişletiyor. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs bunu önlemek için her şeyi yapıyorlar. AB Yunanistan sınırlarını Türkiye’ye karşı tam anlamıyla korumaya aldı. FRONTEX’e bağlı gemiler herhangi bir şekilde Türkiye’den gelecek Suriyeli geçici sığınmacıları ülkeye sokmama peşindeler ve Türkiye şu anda AB’den tam anlamıyla dışlanmış durumda.

Almanya ile yeniden diyalog başlatılmalı

Angela Merkel’in son AB dönem başkanlığı ve Merkel’in yetiştirdiği ve güvendiği Ursula Von Der Leyen de Avrupa Komisyonu Başkanı’yken Türkiye ciddi adımlar atmalı ve böylece diyalog gelişirse, Fransa’nın Türkiye’ye saldırılarına karşı kendimizi koruyabiliriz. Fransa emperyal bir güç olarak Mağrip ülkelerinde (Tunus, Cezayir, Fas, Libya) tekrardan emperyal hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Yunanistan’ı da yanına alıyor. Almanya bu konuda ciddi anlamda çekimser bir pozisyonda. Buna karşılık iç politikada ve ekonomide tamamen çuvallayan Macron’un iç kamuoyunda yeniden desteklenmesi için Almanya göz yumuyor.

Avrupa kriterlerini yerine getirmeliyiz

Türkiye dış politikada somut adımlar atmalı ve öncelik olarak demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğüne ağırlık vermeli. Rusya’ya yakınlaşma politikası Türkiye’ye somut bir şey getirmiyor. AB kartını tekrar ele almamız lazım. Yunanistan AB’yi arkasına alarak Türkiye’yi sıkıştırmaya devam ediyor. AB ile olan tam üyelik görüşmelerimizde adımlar atmamız şart. Bu konuda Almanya Güney Kıbrıs’ın çekincelerine karşı yaptırımlar hazırlıyor. Angela Merkel 6 aylık süreç boyunca Türkiye’nin adımlar atmasını ve demokratik yapıya kavuşmasını istiyor.

Türkiye’de AB kamuoyu yeniden oluşmalıdır

Türk halkının gündemi AB olmalı. Muhalefet ve hükümet bu konuya ağırlık vermeli. CHP’nin de bu konuda çok eksiklikleri var. AB konusunda herhangi bir yaklaşım görmediğimiz CHP de Avrupa’ya açılıp Sosyalist Enternasyonal başta olmak üzere Türkiye’nin AB’ye açılımını hızlandırmalıdır.

1948 yılında Ankara’da doğdu. Alman Lisesi’nden mezun oldu. 1970’li yılların başında gittiği Federal Almanya’da Münster Üniversitesi’nde işletme ekonomisi öğrenimini gördü, aynı üniversitede doktorasını yaptı. Bamberg, Essen. Duisburg üniversite-lerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1991’de Essen Üniversitesi’nde profesör oldu. 1985’te Bonn’da Türkiye Araştırmalar Merkezi’ni kurdu. 2008’in sonuna kadar 180 araştırmaya imza atan Şen, 2009’da Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nı (TAVAK) kurdu ve çalışmalarına buradan devam ediyor.