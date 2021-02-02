Her Yönüyle Güzel Sırbistan

Avrupa’da vizesiz tatil için en ideal yerlerden biri Sırbistan, aynı zamanda Osmanlı’nın yüzyıllarca var olduğu bir bölge ve bugün dahi Türk esintileri görmek mümkün.

Başkent Belgrad, Avrupa’nın sakin başkentlerini anımsatsa da aslında Orta Avrupa’dan apayrı bir havaya sahip. Bu farklılık da sokaklarını gezdikçe, insanlarıyla temas ettikçe kendini hissettiriyor. Coğrafi konumu gibi Sırbistan Avrupa’nın yanında ama tam da içinde değil gibi.

Ani bir kararla ziyaret etmeye karar verdiğimiz bu bölge, uzun zamandır gezmeyi planladığımız ama hem yakınımızda hem de küçük olduğu için gitmekte pek de acele etmediğimiz bir yerdi. Başkent Belgrad’ın meşhur caddesi Mihailova ve civarını, nehir kenarındaki parkları, tarihi caddeleri, kalesini ve zemun bölgesini gezdikten sonra rotayı birkaç saat uzaklıktaki sevimli şehir Novi Sad’a çevirdik.

Hep aradığınız O Şehir; Novi Sad

Novi Sad tarihi dokusunu çok güzel koruyabilmiş sakin bir şehir gibi görünse de aslında ülkenin finansal can damarı. Merkezdeki bağımsızlık meydanından dağılan irili ufaklı sokakların her biri sizi farklı bir Sırbistan’a götürüyor. Sakin bir tatil arayanlar Dunavski parka, hareketli bir seyahat tercih edenler barların yoğunlukta olduğu laze teseckog ve civarına yönelebilir. Alışveriş için ise Zamj Jovina ve devamına doğru kendinizi insan seline bırakmanız yeterli. Benim gibi kültür meraklılar içinse Novi Sad’in yakınlarındaki Fruska Gora dağlarını tavsiye ederim. Tarihi manastırların olduğu, yemyeşil doğaya sahip bu bölgede küçük bir kasabada durup salaş bir restoranda yemek yemenizi tavsiye ederim.

Belki meşhur balkan böreği menülerinde olmayabilir ama gerçek Sırbistan’ı anlamak için en güzel durak olabilir Fruska Gora. Merkezden uzak bu tip yerlerde zaman zaman İngilizce bilen bulmakta zorlansak da Sırpçanın Rusçaya çok yakın olmasından dolayı temel diyaloglarda hiç zorlanmıyoruz. Üstelik Sırbistan’da Türkçe ile de bazı durumlarda kısa iletişimler kurabilirsiniz. Eski Osmanlı toprağı Sırbistan Türkçe’den çok kelime almış.

Osmanlı İzleri ve Novi Pazar

Kuzeyin yıldızı Novi Sad’dan sonra güneyin en renkli şehri Novi Pazar’a gidiyoruz. 14. Yüzyılda Osmanlı’nın bölgede yeni bir Pazar alanı kurması ile şekillenen şehir sonradan Sırpça yeni anlamına gelen Novi adıyla anılmaya başlamış. O dönemden bu yana Osmanlı esintilerini hala devam ettiren şehirde diğer bölgelerden farklı olarak çok yoğun bir Müslüman nüfus yaşıyor. Hala Türkçe konuşmaya devam eden ve en azından Türkçe bilenlerin çok olduğunu da şehre vardığımız gibi hissediyoruz. Birkaç Osmanlı camisi ziyaret ettikten sonra şehir merkezinde girdiğimiz her dükkânda az da olsa Türkçe bilen birkaç kişiye rastlıyoruz.

Novi Pazar’da Osmanlı izleri derinlemesine hissedilirken başkent Belgrad’da neredeyse hiç kalmamış bu izler. Merkezdeki Bayraklı Camii Osmanlı döneminden kalan tek camii şehirde. Ülkeden ayrılmadan önce son ziyaretimizi oraya yapıyoruz. Resmi tatillerden dolayı bir türlü denk getiremediğimiz Nikola Tesla müzesi ise Sırbistan’a bir daha dönmek için bize adeta bir bahane olarak kalıyor.

Sırbistan’da dopdolu bir hafta bize yetmese de ufak bir gezi planlayanlar için burası tam anlamıyla görülmesi gereken bir yer olarak tavsiyeler listemizde yerini alıyor.