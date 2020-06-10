  Dünyanın en görkemli tapınak şehri: Baalbek Antik Kenti

Lübnan’ın doğusunda bulunan Bekaa Vadisi’nde inşa edilen Baalbek Antik Kenti dünyanın en görkemli tapınak şehri olarak bilinmektedir.

Şehir savaşlar nedeniyle tarih boyunca bir çok kez el değiştirmiştir. M.Ö 1100 yıllarında Fenikeliler tarafından kurulmuştur. Fenikelilerden sonra Yunanlılar sonrasında ise Romalılar tarafından kutsal mekan kabul edilmiştir. Fenikeliler’in en güçlü tanrıları olan "Baal" adına hitaben şehre Baalbek adıl verilmiştir. Daha sonra Yunanlılar’a geçtikten sonra Güneş Şehri yani Heliopolis adını almış. Daha sonra tekrar Baalbek adını almış ve her medeniyet tarafından farklı tanrılara adanarak din için bir merkez haline dönüştürülmesiyle ünlenmiştir.

Yapılan araştırmalar ve kaynaklara göre Baalbek Fenikeliler, Bizanslılar, Selçuklular, Eyyubiler, Haçlılar, Moğollar, Memlüklüler, Osmanlı İmparatoruğu ve Fransızların hâkimiyetine girmiştir. Tapınak şehrinde; üç büyük tapınak olarak bilinen Jüpiter, Baküs ve Venüs bulunmaktadır. Balbeek kentine önemli eserler yapılmıştır. Farklı dönemlerde ve farklı dinler için yapılmış tapınaklar olması buranın kültürel olarak çok zenginleşmiş bir yer haline gelmesini sağlamıştır.

1900’lü yıllarda Osmanlı idaresindeyken Almanlara yaptırılan araştırmalar ile şehrin toprak altındaki büyük bölümü yeniden ortaya çıkarıldığı bilinmektedir. I. Dünya Savaşı sonrası Fransızlar tarafından bölgenin ele geçirilmesiyle Fransız araştırmacılar tarafından kazı çalışmaları devam etmiştir. Görünüm olarak Palmira Antik Kentine de benzemekte olan Baalbek Antik Kenti UNESCO (1984) Dünya Mirası listesinde bulunmaktadır. İsrail ile Lübnan arasında 2006 yılında yaşanan kriz sonrası, Baalbek’in İsrail tarafından bombalaması sonucu şehir mimarisi zarar görmüştür.

Beyrut’a 85 km uzaklıkta olan Baalbek’e ulaşım taksi veya yerel dolmuş ile yapılabiliyor. Bölgede yaşanan siyasi krizler ve covid-19 sürecinin sona ermesinin ardından şehir yeniden turistlerin ziyaret edeceği günleri bekliyor.

Lübnan’ı gezi rotasına ekleyen gezginler meşhur, lezzetli mi lezzetli Lübnan mutfağını da Baalbek’e gelmişken keşfetmeyi de unutmamalıdır.

instagram.com/tremrahcelik/