ANKARA’NIN YAŞAM SUYUNA SAHİP ÇIKTI

Gri Suların Geri Kazanılması projesini hayata geçiren Gölbaşı Belediyesi, projeyi konutlarda da uygulayarak suyun bir kereden fazla kullanılmasını sağladı.

Gölbaşı Belediyesi kuraklığa ve suyun önemine dikkat çekmek amacıyla şubat ayında ‘Gri Suların Geri Kazanılması’ projesini hayata geçirmişti. Projenin konutlarda uygulanmaya başladığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Ankara’mıza ve suyumuza sahip çıkmak için Gölbaşı’nda yapılacak olan her yeni yapı, gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa edilmeye başlandı. Bu sayede suyun bir kereden fazla kullanımını sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Çevre dostu binalar ve yeni yaşam alanları yaratabilmek için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi ekolojiye duyarlı, sürdürülebilir bir yaşam için, önemli bir karara imza attı. Gölbaşı’nda yeni yapılan binalara uygulanması şartı getirilen “Gri Suların Geri Kazanılması” projesi hakkında detayları paylaşan Şimşek, “Belediye Meclisimizde almış olduğumuz karar gereği “Gri Su Arıtma Sistemi”ni hayata geçirmiştik. İçinden geçtiğimiz süreçte kuraklık problemi suyun bizler için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bizde “Başkentte Başka Kent Gölbaşı” felsefesiyle yola çıktığımız bu yolda yeni yapılan konutlarda, binalarda su verimliliği ve gri su geri kazanımı için gerekli uygulamaları yerine getirmeleri şartını aradık. Bu kapsamda atık suları geri dönüşümle yeniden kazandırmaya başladık” dedi.

Geri dönüşümle yeniden kullanılacak

“Türkiye’de bir kişi günde ortalama 200 lt su tüketmektedir. Bu 200 lt suyun 40 lt’si tuvaletlere, yüzde 10’u bahçeye harcanmaktadır. Küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, yağmur suları ise depolanarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılacak. Bu sayede ortalama olarak günde kişi başı 50 lt su tasarrufu sağlayacağız” diyen Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: “Genellikle evsel atık suyun yüzde 50-60’ı gri sudan oluşuyor. Gri su geri kazanım sistemleriyle, konutlarda yüzde 40’a yakın su tasarrufu sağlanabiliyor. Bu oran otel, yurt gibi ticari işletmelerde yüzde 60’ın üzerine çıkabiliyor. Gri suların geri dönüşümüyle su tüketimi azalırken, tüketicinin cebine de olumlu yansıyor. Faturalarda yüzde 50’ye varan oranlarda düşüş sağlayan uygulamayla şebeke suyu dağıtım sistemi rahatlıyor ve atık su miktarı da düşmüş oluyor.”

Türkiye’de ilk kez hayata geçen örnek proje

Hayata geçirdikleri projeyle bir ilke imza attıklarını söyleyen Başkan Şimşek, “Dünyanın doğal kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde su insanın yaşam unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bu sebeple, en modern uygulamalar içerisinde yer alan atık su sistemlerinin arasında bulunan gri su sistemleri oldukça önemli bir yerde duruyor. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak bu sistemi ilçemizde yapmaya karar verdik ve belediye meclisimizden karar aldık. Bu Türkiye’de ilk kez bir belediyenin hayata geçirdiği ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek bir proje. Bu nedenle bu kararı alan tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ederim. Gölbaşımıza ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Faydaları nelerdir?

- Tuvaletlerde ve bahçe sulamasında yüksek kaliteli temiz suyun yerine arıtılmış gri su kullanarak temiz su kullanımı azaltılmış, doğal su kaynaklarının korunması sağlanmış olmaktadır.

- Arıtma sayesinde kanalizasyona verilen su indirgenmiş, böylece belediyelerin yüksek fiyatlara mal olan arıtma sistemlerinin hacmi azalmış ve yatırım maliyetleri düşürülmüş olmaktadır.

- Geri kazanım sistemi içme suyu kullanım oranı azalmaktadır.

- Daha az enerji harcanarak sağlanan dönüşüm sayesinde atmosfere düşük oranda karbon salınarak çevreye katkıda bulunulmaktadır.

GRİ SU NEDİR?

Gri su, siyah su haricinde, duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulara denilmektedir. Sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerdiği belirtilen gri suların, evsel atık sular içinde en büyük orana sahip olduğu kaydedilmiştir. Genellikle evsel atık suyun yüzde 50-60 gri su içermektedir. Özel tesis ve sistemlerde arıtılan gri sular, insan teması olmayan alanlarda rezervuarlarda, park, bahçe sulama, araç yıkama gibi alanlarda kullanılabilmektedir.

Güvenli Kayak Merkezi Erciyes

Sezon açılışına katılan Başkan Büyükkılıç, pandemiye ilişkin her türlü tedbirin alındığını hatırlatarak, Kayseri’ye gelecek yabancı turistlerin kontrollü ve güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanacağını söyledi.

Pandemi koşullarına göre tüm tedbirleri alan ve bu yönde geçirdiği uluslararası denetimin ardından “Güvenli Kayak Merkezi” sertifikasını elde eden Erciyes’te kayak sezonu açıldı. Dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden Erciyes’teki resmi sezon açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak, “Yeni kayak sezonu hayırlı, uğurlu olsun. Amacımız, Erciyes’i bir numara yapma konusunda irade göstermektir” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020-2021 Kayak Sezonu açılışı için Erciyes’e çıktı. Erciyes’te açılış öncesi esnafları da ziyaret eden ve yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, maske ve mesafe hatırlatmasında bulundu.

Sezon açılışında ilk olarak Türkiye Kayak Federasyonu’nda görevli kayakçılar tarafından açılan “2020-2021 kayak sezonu hayırlı olsun” yazılı pankart ile pistte kayak yapıldı. Daha sonra kayak eğitmenleri tarafından Başkan Dr. Büyükkılıç’a günün anısına çiçek takdim edildi.

Haftada en az 10 uçak gelecek

Pandemi koşullarına uyulduğunu ve güvenli bir ortamda kayak yapılmanın amaçlandığını ifade eden Başkan Dr. Büyükkılıç, “Kurallara uyma yönünde de hepimiz gayret göstereceğiz. Hepimiz dikkat edeceğiz. Hepimiz kurallara uyacağız. İnşallah Erciyes’in bu güzelliğinden, Cenabı Allah’ın bu lütfundan istifade edeceğiz. Malumunuz, yurt dışından charter seferleri 19 Aralık’ta başlıyor. Haftada en az 10 uçak gelecek. Bunun içerisinde Rusya, Ukrayna, Polonya, Belarus ve diğer ülkeler var. Turlar halinde otellere gelip yerleşen dostlarımız rahatlıkla buradan kayabilecek. Yabancı misafirlerimiz kontrollü ve güvenli bir şekilde ilimize gelip, ilimizden ayrılacaklar” diye konuştu.

Halk kendi kendine hizmet veriyor

Muğla’nın Bodrum ilçesi, Ortakentyahşi 50.yıl Sitesi’nde yaşamakta olan vatandaşlar belediyenin ilgisizliğinden yakınıyor.

Turizmin gözbebeği ilçelerinden biri olan Bodrum’da, otobüs durağına bir türlü yerleştirilmeyen oturaklar, vatandaşları farklı bir yönteme sevketti. Belediyenin vermediği hizmeti, site sakinleri temel fıkralarını aratmayacak şekilde kendi evlerinden getirdiği koltukla çözdü. Durağın yeni görünümü mahalle sakinlerine bir taraftan tebessüm ettirirken bir taraftan da belediyenin kayıtsızlığını gözler önüne seriyor. Umarız en kısa zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gereken özeni ve hizmeti sağlamış olur.

Belediye, apartman görevlilerinin yanında

İzmir’de 30 Ekim depreminin en çok etkilediği Bayraklı’nın Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet mahallelerinin muhtarlarıyla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde evini ve işini kaybeden 17 apartman görevlisinin belediye bünyesinde işe girişinin yapıldığını müjdeledi. Muhtarlar, depremin ardından yaptığı çalışmalardan dolayı Soyer’e teşekkür etti.

17 apartman görevlisinin işe girişi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedelere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Soyer, “Apartman görevlileri hem evini hem de işini kaybetti. Biz de onlara özel bir ihtimam gösterdik. 17 arkadaşımızın işe girişini yaptık. İşyeri sahibi ve apartman görevlisi konumunda gerçekten kimseyi mağdur bırakmak istemiyoruz” dedi. Tunç Soyer, muhtarlardan yardım alamayan, sıkıntı yaşayan depremzedeleri kendilerine bildirmelerini de istedi.

“Biz hep buradayız”

Deprem sırasında da sonrasında da görev başında olduklarını kaydeden Soyer, “Biz hep buradayız. Birileri geliyor, gidiyor ama biz kalıcıyız. Bizim sırtımızı dönüp gitme lüksümüz yok. İçiniz rahat etsin. Bakanlıkça yürütülen bazı çalışmalar var. Bizim yasa gereği oradaki birçok çalışmaya müdahil olmamız mümkün değil. Ama buna rağmen yurttaşlarımızı yalnız bırakmayız. Kimin haksızlığa uğradığına dair ne talebi varsa, onun gereğini yapmak için kendilerinin yanlarında oluruz” diye konuştu.

‘Evimizi taşıyıp kurtulalım!’

Sakarya, Serdivan, Süleyman Binek Caddesi’nde yaşamakta olan okurumuz, ”Bu cadde altı yıldır bu halde sürekli belediyeye başvuru yapıyoruz fakat her seferinde oyalanmaktan bıktık. Asfalt ve kaldırım yapılacak mı, yapılmayacak mı, söyleseler de biz de evimizi taşıyıp kurtulsak” dedi. Okurumuzun bu sorusuna Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden ne yanıt gelecek, hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Vatandaşın çöp isyanı!

İzmir, Buca, Ufuk Mahallesi 900 Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, “Kapımızın önündeki bu görüntüden bıktık usandık. Belediye ortak bir noktaya bir çöp kovası koysun veya bu çöpleri atanları cezalandırsın” dedi. Okurumuzun bu şikâyetini Buca Belediyesi yetkililerine iletmiş olalım.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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