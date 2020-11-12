Başkan Gültak’tan anlamlı etkinlik

Başkan Gültak, İzmirli depremzede çocuklar ve ailelerine ulaştırılmak üzere, Akdeniz’deki çocuklarla birlikte narenciye bahçesinde 15 ton mandalina ve portakal topladı.

Anlamlı etkinlikte, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, mahalleli çocuklarla birlikte Karacailyas’ta bir narenciye bahçesinden portakal ve mandalina topladı. Toplanacak 15 ton portakal ve mandalina, Kızılay aracılığıyla İzmirli depremzede vatandaşlara ulaştırıldı. Ayrıca toplanan 160 adet battaniye de İzmir’e gönderildi.

‘İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız’

Narenciye bahçesi içinde bir açıklama yapan Başkan Gültak, depremzede İzmir halkının yanında olduklarını ifade ederek; “İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerimize de sonsuz sabırlar temenni ediyorum” dedi.

Sözlerini; “Mucizevi bir şekilde depremden kurtulan minik çocuklarımızı da unutmadık” diyerek sürdüren Başkan Gültak, “Bizler de bugün burada Akdenizli çocuklarımızla birlikte mandalina ve portakal toplayıp, Kızılay aracılığıyla 15 ton narenciyeyi İzmir’e gönderdik. Ayrıca tekli 100, 60 tanesi de çiftli olmak üzere toplamda 160 adet battaniyeyi de deprem mağduru insanlarımıza ulaştırdık.

Çocuklarımız, İzmir’de yaşayan yaşıtlarına da selamlarını yolladılar, onların acılarını paylaştılar. Bu etkinlikle birlikte, İzmirli çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı göstermek istedik. Onların moral ve motivasyonlarının biraz yükseleceğine de inanıyoruz. Bugün bizlerle birlikte narenciye toplayan çocuklarımız ve ailelerine de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Belgesi’ne sahip!

Çukurova Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “Sıfır Atık Belgesi” aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygunluk sağlayarak “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Çevreci bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını belirten Başkan Soner Çetin, belgenin alınmasında emeği geçen personele teşekkür etti. Başkan Çetin, “Çevreye ve doğaya saygılı bir belediyeyiz. Bunu her uygulamamızda ortaya koyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde çevreyi ve doğayı gözetiyoruz. Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olmamız da bunun bir göstergesi. 5 yıl süreyle geçerli olacak bu belgeye uygunluğumuz zaman zaman denetlenecek. 5 yıl boyunca bu belgeye uygun hareket etmeye devam edeceğiz. Çevre konusunda tüm hemşehrilerimi de duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yüreğir’de büyük dönüşüm başlıyor

Yüreğir Belediye Meclisi kasım ayı ilk oturumu Fatih Mehmet Kocaispir başkanlığında gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Kocaispir, 2021 yılı için dönüşüm müjdesi verdi. Meclis üyelerine “Bu hepimizin ortak başarısı” diyen Başkan Kocaispir, hiçbir mahalle arasında ayrım yapmadıklarını vurgulayarak, “Bir kere şunun bilinmesini istiyorum. 20 yıla yakın siyasetin içinde olan bir kardeşinizim. Hiçbir zaman ayrımcılığı, ötekileştirmeyi siyaset tarzı olarak benimsemedim. Beni yakından tanıyanlar bilir. Biz asla Yüreğir’de o mahalle bu mahalle diye ayrım yapmadık. Hizmete hangi mahallenin ihtiyacı varsa o mahallenin hizmet alma noktasında çaba gösterdik” ifadelerini kullandı.

İlk etap Şehit Erkut Akbay

Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecinin başladığını hatırlatan Başkan Kocaispir, “Geçen yıl yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen mahalle Şehit Erkut Akbay mahallemizdir. Burada maalesef dere yatağına ev yapılmış. 105 dönümlük bir alanda 6306 sayılı yasa çerçevesinde resen bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi ile ilgili yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bir kararname yayınlanmıştı. Bu kapsamda bakanlık inşallah kış bastırmadan ilk etapta 40 dönümde derhal resen yıkılarak oranın kaldırılması ve kentsel dönüşüm sürecinin başlatılmasıyla ilgili karar aldı.

‘Aklımız yüreğimiz İzmir’de’

Adana Büyükşehir Belediyesi, İzmir’e bir yardım TIR’ı gönderdi. Yatak, maske, battaniye dolu TIR İzmir’e ulaştı ve malzemeler yetkililere teslim edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İzmir’de yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlara yardım elini uzattı. Depremin olduğu ilk andan itibaren uzman kurtarma ekiplerini İzmir’e gönderen, ardından da deprem bölgesine kendisi giden Başkan Zeydan Karalar, “Aklımız yüreğimiz İzmir’de” dedi.

Seyhan Meclisinde ‘Deprem’ konuşuldu

Seyhan Belediye Meclisi’nin kasım ayı 3. oturumunda “Deprem” konusu ön plana çıktı. Başkan Akif Kemal Akay oturumda yaptığı açıklamada “Deprem öncesi önlemler kapsamında, riskli binalar için kentsel dönüşüm, çocukları bilgilendirmek için simülatör ve halkı bilgilendirici çalışmalar yaparken, deprem sonrası için de ilk etapta ilçenin üç yerinde geçici barınma merkezleri (Uydu çadır kentler) kurulması için iş ve işlemlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Kadınlardan örnek alınacak duyarlılık

Mezitli Kadın Üretici Pazarlarında tezgâh açan kadınlar, çok önemli duyarlılık örneği sergiledi. İzmir depremini haber alır almaz harekete geçen kadınlar, aralarında topladıkları bir miktar parayı, yardım sağlanması amacıyla Mezitli Belediyesine bağışladı. Aralarında 10 yaşındaki İbrahim Enes Bucak’ın da yer aldığı grup, topladıkları paraları Mezitli Belediyesi veznesine yatırarak, teslim makbuzunu aldı. Aldıkları teslim makbuzunu gururla gösteren kadınları makamında ağırlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti. Mezitli’nin farklı bir ilçe olduğunu her fırsatta dile getirdiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Mezitli’nin kadınları farklıdır diyorum. Mezitli insanlar farklıdır diyorum. Mezitli halkı hayırseverdir göreve geldiği ilk günden beri söylüyorum. Bu sözümün arkasındayım. Mezitli halkı hayırsever bir topluluktur. İşte bugün sizler de bunu en güzel şekilde gösterdi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin’de anlamlı buluşma!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü ortak çalışmayla kentteki 8 kadın kooperatifi bir araya getirildi. Akdeniz ilçesi sınırlarında yer alan Yoğurt Pazarı’nda açılan ürün sergileme stantlarında kadınlar ürünlerini tanıttı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış ve Meral Seçer’in de açılışına katıldığı stantların, koşulların uygunluğuna göre duyurusu da yapılarak iki haftada bir cuma günü kurulması planlanıyor.

‘20 bin aileyi takip ediyoruz’

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM), işçi ile işveren arasında istihdam köprüsü oluşturarak binlerce kişiyi işe yerleştirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yaklaşık 20 bine yakın aileyi takip ediyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. İlk olarak bu ailelerin işsiz olanlarına iş vererek, onların yardım almaları yerine kendi iaşesini kazanarak iş sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kariyer Merkezimiz bunu yıllardır yapıyor. Daha da geliştirerek, bir CV bankası oluşturup, insan kaynaklarına kodlar vererek, oradan CV’leri seçip, daha da hızlı ve ulaşabilir olması için çalışıyoruz” dedi.

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