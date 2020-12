BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN ANLAMLI UYGULAMA

Şubat ayında hayata geçirdiği ‘Gri Suların Geri Dönüşümü’ projesiyle günümüz kuraklık problemine önceden ışık tutan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaşam suyuna sahip çıkmaya devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, zabıta ekipleriyle beraber oto yıkama esnaflarını ziyaret etti. Esnafları tek tek gezerek su israfı konusunda bilgilendirip uyarılarda bulunan Başkan Şimşek “Yarınlarımız ve sürdürülebilir bir gelecek için su ve diğer enerji kaynaklarını israf etme lüksümüz yok. Biz ‘Başkentte Başka Kent Gölbaşı’ felsefesiyle yola çıktığımız bu yolda yeni yapılan konutlarda, binalarda su verimliliği ve gri su geri kazanımı için gerekli uygulamaları yerine getirmeleri şartını aradık ve atık suları geri dönüşümle yeniden kazandırmaya başladık. Artık Gölbaşı’nda yapılacak olan her yeni yapı gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa ediliyor. Sizler de üstünüze düşen görevleri yerine getirirseniz kuraklık tehdidini el birliğiyle durdurabiliriz” dedi.

‘250 litre su tüketimi zarar, ziyandır’

Oto yıkamalarda dikkatli su kullanımına da dikkat çeken Ramazan Şimşek, “Uygun yıkama yöntemleriyle temizlik yaptığınızda her araçta 50 litre su kullanmış oluyorsunuz. Eski su yıkama cihazları sebebiyle bu rakam 200 hatta 250 litreye kadar çıkıyor. Bir belediye başkanı olarak, sizden ricam, hem Gölbaşımız hem ülkemizin geleceği için suya ve kaynaklarına sahip çıkmak. Sularımızı tasarruflu kullanalım. Evlatlarımıza temiz bir dünya bırakalım” telkininde bulunarak sözlerini noktaladı.

Uzungöl’de 50 milyon liralık yatırım

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek.

Doğu Karadeniz ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları için yaklaşık 50 milyon lira harcanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Gölün etrafındaki bazı yapıları yıkacağız. Gölün etrafının çok daha ferah, çok daha rahat bir hale gelmesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Uzungöl’ü 2018-2019 istatistiklerine göre yılda ortalama 3 milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini belirten Zorluoğlu, şehrin turist yelpazesinin ağırlıklı bölümünü oluşturan Körfez ülke ziyaretçilerinin büyük kısmının da çoğunlukla Uzungöl’ü görmek için Trabzon’u tercih ettiklerini aktardı.

Zorluoğlu, bu önemi dikkate alındığında Uzungöl’ün her bakımdan ihya edilmesi, adeta gözbebeği gibi korunması ve kollanması gerektiğinin altını çizerek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu düşünce doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Gençlerden Gönüllüler Timi

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla her yerde olduğu gibi ülkemizde de bir dizi tedbir uygulamaya konuldu. Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik bu tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Sultanbeyli Belediyesi sokağa çıkamayan tek başına yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlar için gönüllülerin de talepleri üzerine ilçede bir çalışma başlattı. “Gönüllüler Timi” adıyla oluşan ekip, ilçede ikamet eden tüm yaşlı ve engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderecek. “Hafta sonu her yer bisiklet yolu!” sloganıyla bir araya gelen 20 kişilik ekipte Sultanbeyli’nin her mahallesinden gençler yer alıyor. İlçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini, maske ve dezenfektan ürünlerini ulaştırmak için bisikletleriyle iş başına geçen “Gönüllüler Timi” görevine başladı. Evlerine malzeme ulaştırılan vatandaşlar, yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yapılan bu uygulama, kısıtlamalar boyunca hafta sonları devam edecek.

1 yılda 40 bin ton su tasarrufu

İklim değişikliği nedeniyle tüm dünyanın karşı karşıya olduğu kuraklık sorununa Çiğli Belediyesi’nden yerel anlamda önemli tasarruf desteği geldi. Göreve gelir gelmez Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ağına katılarak birçok projeyi hayata geçiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kurum içinde de önemli adımlar atıyor. Belediye hizmet binalarında kullanılmak üzere alınan 68 adet susuz pisuvar, 83 adet sensörlü musluk ve 134 adet klozette gerçekleştirdiği tasarruf eylemleri ile 2020 yılında toplam 40 bin 330 ton su tasarrufunda bulunuldu.

‘Biz reklam değil hizmet bekliyoruz’

İzmit Yeni Mahalle, Ahenk Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, “Sokağımızdaki bozuk olan yol için 40 ev imza topladık. Üç hafta önce yoldan dolayı motosiklet kazası geçirdiğim için belediyenin çağrı merkezine kayıtta oluşturduk fakat ne bir geri dönüş var ne de bir hizmet. Başkan’ın sosyal medyasına baktığınızda sürekli bir şeyler yapıyor. Biz reklam değil hizmet bekliyoruz” dedi. İzmit’te yaşamakta olan okurlarımızın şikâyetlerini her seferinde tarafsız bir şekilde dile getirip, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e duyurmaya çalıştık. Ancak bugüne kadar İzmit’ten gelen şikâyetle ilgili hiçbir yanıt alamadık. Bu şikâyetleri Başkan’a hatırlatacak olursak: 10 Aralık 2020 tarihli nüshamızda vatandaşlar sokağındaki çöplerden şikâyetçiydi biz de “Vatandaştan Başkan’a çöp sitemi!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Yine 20 Kasım 2020 tarihli nüshamızda vatandaşın evinin önündeki yolun çamur içerisinde olmasından şikâyetçiydi; “Görüntü var, ses yok” başlıklı haberimizle vatandaşın yol sorununu duyurduk. Yine Başkan’dan yanıt alamadık. Vatandaşlar, şikâyetlerini bizler aracılığıyla duyurmasına rağmen Başkan’ın yanıt vermemesine isyan ediyor. Belki “Biz reklam değil hizmet bekliyoruz” yol konusu Başkan Hürriyet’in dikkatini çeker ve yanıt verir. Bekleyip göreceğiz…

‘Belediyeye sadece 5 dakika uzaklıkta’

Ankara, Keçiören, Güçlükaya Mahallesi, Derya Sokak’ta oturmakta olan okurlarımız, “Belediye kaldırım çalışması yaptı, bütün çıkan pisliği resimde gördüğünüz gibi bırakıp gitti. Neredeyse bir ay oldu, bu çıkan taş toprağı ne almaya gelen var ne de soran. Sokağımız belediyeye sadece 5 dakika uzaklıkta. Başkan ve Belediye çalışanları bu görüntüyü Keçiören’e yakıştırıyorsa diyecek lafımız yok” dedi. Şikâyet gazetemize ulaştığında ben de Ankaradaydım bizzat şikâyet gelen sokağa baktım, okurumuz kesinlikle haklı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da belediyeye sadece beş dakika uzaklıkta olan bu sokağa geçerken bakar ve empati yaparsa okurumuzun anlattığı durumu anlamış olur.

Çankaya’ya yakışmadı!

Ankara, Çankaya, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Şht. Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak ve Boğaz Sokak’ta oturmakta olan okurlarımız, “Belediye hizmetlerinden şikâyetçiyiz. Size resimleri gönderdiğimiz yer Ankara’nın kalbi Kuğulu Park. Birçok ülkenin Büyükelçilikleri, kamu binaları ve dünyanın en büyük otel zincirlerinden birinin olduğu yerin hemen önünde bu görüntü. Bu pislikler üç haftadır alınmıyor. Her gün buradan bir temizlik aracı ve yetkililer geçiyor ama umursamıyor. Bu bölge Çankaya’nın arka bir mahallesi değil, Ankara’nın kalbi dediğimiz bir nokta. Biz mahalle sakinlerini bir kenara koyun, her gün bu sokaktan bürokratlar, iş insanları ve Ankara’ya gelen misafirler geçiyor. Bu görüntüler Çankaya’ya yakışmıyor” dedi. Çankaya ilçesinden son birkaç ayda gazetemize birçok şikâyet geldi. Okurlarımızdan gelen tüm şikâyetleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e duyurmak için sayfalarımıza taşıdık ancak bir yanıt alamadık. Umarız Başkan bizi de yanıltır ve bu son gelen okur şikâyetine hızlıca müdahale ederek Çankaya’da yaşamakta olan okurlarımızın problemini çözer.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...