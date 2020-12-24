Çeşmelerden akan kirli su tedirgin ediyor

Edirne Edirne olalı böyle bir vurdumduymazlık görmedi. Vatandaş sokağındaki sorunlarını, şikâyetlerini, dertlerini basın yoluyla duyuruyor, ancak Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan oralı olmuyor. Sokaklar çöküyor, belediye araçları çukurlara gömülüyor, Gürkan, ‘çözüm’ için adım atmıyor. Edirnelinin son sorunu da musluklardan akan ‘pis’ sular… Halk, Başkan’ın bir an önce eyleme geçmesini bekliyor.

Başkan bu ne?

Edirneli bir dokun bin ah işit vaziyette… Şikâyetler konusunda sırayla gidelim… Şükrüpaşa Mahallesi, Dr. Ratıp Kazancıgil Caddesi’nde oturan okurlarımızın “Kazılan yollar kum dökülerek kapatılıyor. Yağmur yağınca da yollar çöküyor, araçlarımız çamura saplanıyor. Yollarımız yapılsın” şikâyetini 12 Ekim tarihli nüshamızda “Korkulu rüyalar görmekten bıktık” başlığıyla duyurmuştuk. Başkan Gürkan’a sorduk, “Başkan bu ne?” diye, ancak bir yanıt gelmedi. Ancak ilahi adalet tecelli etti ve belediyenin temizlik aracı, vatandaşın yapılmasını istediği yolda çamura saplandı. Belediyenin çamura saplanma olayını da 14 Aralık tarihli nüshamızda “Belediye kazdığı çukura düştü” başlığıyla duyurduk. Sorumlu gazetecilik ilkesi gereği “Sorunların çözümü için ne yapacaksınız?” diye sorduk, ancak Başkan’dan yine yanıt alamadık.

Musluktan hastalık akıyor

Edirnelinin sorunları çözülmediği gibi, yeni sorunlar yağmaya devam ediyor. Son olarak Abdurrahman Mahallesi, Hacı Arif Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız musluklardan akan pis sulardan şikâyetçi. Vatandaşlar, bizim aracılığımızla Gürkan’a sesleniyor: “Elimizi yüzümüzü yıkayamaz hale geldik. Bir haftadır şebeke suyu çamurlu akıyor. Salgın döneminde bize bunları yaşatanlara yazıklar olsun. İçmek için damacana su alıyorduk, şimdi elimizi yüzümüzü yıkamak için de su almak zorunda kalıyoruz. Belediye aldığı vergilerin hakkını versin. Vatandaşın bu durumu başkanın umurunda değil.”

Yanıt bekliyoruz

Vatandaşlar, şikâyetlerini bizler aracılığıyla duyurmasına rağmen Başkan’ın yanıt vermemesine isyan ediyor. Belki ‘pis’ su konusu Başkan Gürkan’ın dikkatini çeker ve yanıt verir. Bekleyip göreceğiz…

AYDIN SU ULUSLARARASI AKREDİTASYONA KAVUŞTU

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), TÜRKAK’tan uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon aldı.

Aydin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), TÜRKAK’tan uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlügü Arıtma Tesisleri Dairesi’ne bağlı İçme Suyu Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) 25 analizde akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Yapılan akreditasyon denetiminden başarıyla geçen ASKİ İçme Suyu Analiz Laboratuvarı,1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla TÜRKAK web sitesinde akredite edilmiş analiz laboratuvar listesinde yayımlandı. Böylelikle ASKİ laboratuvarı, ILAC-MRA ve TÜRKAK akreditasyon markasından oluşan birleşik markayı kullanarak rapor düzenleme yetkisine sahip oldu. Bu raporlama yetkisiyle, yapılan içme suyu analizlerinin ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği kabul görmüş oluyor.

‘Standartlarımızı yükseltiyoruz’

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydin Büyükşehir Belediyesi’nin bir çalışmasının daha uluslararası geçerliliğe kavuşmasının mutluluğunu yasadıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Aydınlılara temiz içme suyu sağlamak için gösterdiğimiz titizliği analizlerimizde de gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza yüksek standartlarda hizmet sağlayabilmek için uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

2019 yılının aralık ayında Adana’da yaşanan sel felaketinden Yüreğir’de en çok etkilenen Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde kentsel dönüşüm başlıyor. Hak sahipleriyle bire bir görüşmelerin birkaç gün içerisinde başlayacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bu, Yüreğir için büyük bir adım. Elazığ’da olduğu gibi, vatandaşlarımız en kısa sürede güven ve huzurla yaşayacakları yeni konutlarına kavuşacaklar” dedi.

Maske tasarlayan miniklere ödül

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören minik öğrenciler arasında düzenlenen Neşeli Tasarım Maskeler Yarışması’nda en çok beğeni toplayan öğrencilere ödüllerini verdi. 7-12 Aralık tarihleri arasında yapılan oylama sonucunda Yenimahalle Belediyesi Kreşleri Instagram hesabından en çok beğeniyi alan 3 çocuğa ödüllerini ve hijyen malzemelerinden oluşan hediye paketini veren Başkan Yaşar, “Kreşlerde eğitim gören öğrencilerin yaptığı maskeler hem farkındalık yarattı hem de zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde yüzlerde tebessüme sebep oldu. Bu yarışmanın kazanına bütün çocuklarımızdır. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

Teşekkürler Başkan Güngör

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi, Haydar Bey Mahallesi, 91005 Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek, evlerinin önünde, yolda oluşan çukurların kapatılmasını istemişti. Biz de gazetemizin 14 Aralık 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Asfaltla kapatılsın” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir kaza yaşanmadan sokaktaki çukurları kapattırdı. Teşekkürler Hayrettin Güngör.

Birlikten kuvvet doğdu!

Azdavay Alıköy’de oturan okurumuz Kemal Şen, köy yollarının yapılmamasından şikâyetçiydi. Okurumuzun şikâyetini 24 Ağustos 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Köylünün bir isteği Var!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Okurumuzdan gelen bilgiye göre, köyün bütün yolları yapılmış. Okurumuz Kemal Şen, “Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, Özel İdari Müdürü Yakup Tepe ve çorbada bizlerin de bir tuzu olsun diyen Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Şenpazar Belediye Başkanı Sayın Cem Çınar ve iş insanı Cevat Taşkan Alıköy Muhtarı Selahattin Oturak ve köy halkına, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye duygularını ifade etti.

Başkan Kılıç’tan jet çözüm!

İzmir, Buca, Ufuk Mahallesi, 900 Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, İzmir Buca Belediyesi’ne seslenerek, çöplerin evlerinin önünde, sürekli olarak yerlere bırakılmasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 21 Aralık 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Vatandaşın çöp isyanı!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine harekete geçen Buca Belediyesi sabah ilk iş şikâyet gelen sokağın temizliğini yaparak, ilgili yere çöp konteyneri koydu. Vatandaşın bu şikâyetine hızlı bir şekilde el atan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür ederiz.

Aynı günde müdahale edildi!

Sakarya, Serdivan, Süleyman Binek Caddesi’nde yaşamakta olan okurumuz, oturdukları caddedeki sorunlardan şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 21 Aralık 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Evimizi taşıyıp kurtulalım!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizden sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yanıt geldi: “Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleyman Binek Caddesi’nde zemin iyileştirme çalışmaları başladı. Bin 500 metrelik güzergâhta tamamlanacak rehabilitasyon işlemlerinin ardından cadde asfalta hazır hale getirilecek ve kaldırımı, bisiklet yollarının yanı sıra 13 metre genişliğiyle bölünmüş yol olarak hizmet sunulacak.” Haberimizin çıktığı gün duruma el atarak aynı gün sokakta çalışmaları başlatan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür ederiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...