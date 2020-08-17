Festivalin konukları sağlık çalışanları oldu

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 7 kez “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” seçilen 21’nci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenen bu yıl ki festivalin konukları ise sadece sağlık çalışanları oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle festivale yurt dışından konuk alamadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu akşam 1 günlük bir festivali icra etmenin ve bunu Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 731 binden fazla insanımıza adamış olmamız bizim için çok önemliydi. Bu festivalin bir başka önemli anlamı da sağlık çalışanlarımız. 700 sağlık çalışanı davetlimiz var. Biz Kovid-19’dan kaçarken Kovid-19 üzerine saldıran sağlık çalışanlarımızı da şeref misafiri olarak davet ettik. Dolayısıyla hem sağlık çalışanlarımızın şeref konuğu olması hem de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlere atfedilmesi bu festivale yeni bir boyut kazandırarak Dünya Festival Tarihi’ne imza atmışızdır” ifadesini kullandı.

Başkan durakta!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir otobüs durağındaki dijital ekrana canlı bağlantı yaparak vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ekranda Başkan Altay’ı gören Konyalılar şaşkınlıklarını gizleyemezken, Başkan Altay maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen konularına dikkat çekmek amacıyla daha önce görülmemiş sürpriz bir uygulamaya imza atmış oldu.

1 ayda 11 bin çağrı sonuçlandırıldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayanların belediye yönetimine katılımı ve belediye çalışmalarını denetlemelerini de sağlayan Turunç Masa’nın, 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi temmuz ayında 20 bin 897 defa arandı. 13 bin 148 başvuru kayda alınıp, 11 bin 307’si sonuçlandırıldı. Pandemi sürecinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Turunç Masa’nın diğer halkla ilişkiler uygulamalarından çok farklı olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Her başvuru, titizlikle değerlendiriliyor ve sonuçlandırılıyor” dedi.

“Beykozkart” başvuruları başladı

Beykozlular için sosyal, kültürel ve sportif alanlarda avantajlar taşıyan ve belediye hizmetlerinden indirimli yararlanma imkanı sunan “BeykozKart” başvuruları başladı. BeykozKart sahipleri uygulama kapsamında belediyeye bağlı sosyal tesislerden, kent tarımı satış noktalarından, yüzme havuzu ve sosyal tesisler ile kültür merkezlerindeki biletli etkinliklerden yüzde 25 indirimli olarak yararlanacak. Karta yalnızca ikameti ilçede bulunan vatandaşlar, https://beykozkart.beykoz.bel.tr/kart/ adresinden başvurabilecek.

Kurtardığı yavru kediyi sahiplendi

Bahçelievler Belediyesi temizlik ekipleri, Atatürk Caddesi’nde çalışırken akıcı trafikten korkan yavru bir kedinin bariyerlerin arasına saklandığını fark etti. Ekipleri denetleyen Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kedi, yoldan geçen araçların gürültüsünden korkup park halindeki bir otomobilin altına saklandı. Başkan Bahadır, tekerlek boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucunda tekrar kurtardı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kedinin aşıları ve bakımı yapıldı. Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın, iyileştikten sonra kediyi sahipleneceği öğrenildi.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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