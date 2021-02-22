Medeniyet Dilleri Atölyesi’ne kayıtlar başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Arapça, Farsça, Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca ve Süryanice olmak üzere altı dilde Medeniyet Dilleri Atölyesi adıyla açacağı kursların kayıtları başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde açılan Medeniyet Dilleri Atölyesi çalışmalarına başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğü’nün açacağı dil kursları vatandaşlara yeni bir dil öğrenme fırsatı sunacak. Medeniyet Dilleri Atölyesi’ne kayıt yaptıracak olan kursiyerler Arapça, Farsça, Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca ve Süryanice dillerini ücretsiz öğrenebilecek. 18 yaş üstü kursiyerlerin kabul edileceği dil eğitiminde alanında uzman eğitmenler görevlendirilecek.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurslardaki eğitimler tüm önlemler alınarak yüz yüze gerçekleşecek. Yine pandemi sebebiyle dil eğitimi kurslarının kontenjanları sınırlı sayılarda tutulacak. Medeniyet Dilleri Atölyesi’nde açılacak olan Arapça, Farsça, Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca ve Süryanice dillerinden herhangi birinde eğitim almak isteyenler 18 Şubat-05 Mart 2021 tarihleri arasında online başvuru formunu doldurup kayıt yaptırabilecekler. Kayıt tarihlerinin sona ermesiyle birlikte dil eğitimlerine kabul edilenlere Büyükşehir Belediyesi SMS ile bildirimlerde bulunacak. Yapılacak kesin kayıtlar ile ders gün ve saatlerinin belirlenmesiyle birlikte Medeniyet Dilleri Atölyesi 08 Mart 2021’de eğitimlere başlayacak.

Bu fotoğraf pandemi öncesinde çekilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı genişleyecek

Siirt Belediyesi tarafından başlatılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Genişletme Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Meydanda, ekiplerin yıkım çalışması başladı. Mevcut meydana ek yaklaşık 4500 m2 ek alan kazandırılacak. Siirt Belediyesinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Genişletme Projesi’ne ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yeni yapılacak alan içerisinde yaklaşık 1200 m2 ek yeşil alan kent meydanına kazandırılacaktır. Mevcut yeşil alan rehabilite edilecektir. İçerisinde basketbol sahası ve kaykay rampası gibi spor alanları barındıracak olup, çocuklar ve gençler için kentteki spor faaliyetlerine destek sunabilecektir. Ayrıca bölgede eksikliği hissedilen çocuk oyun alanı ve çeşitli kent mobilyaları da bulunacaktır. Mevcut amfilere ek olarak yeni amfi alanları düzenlenecektir. Dekoratif aydınlatma figürleriyle meydanda estetik bir görünüm elde edilebilecek ve aynı zamanda aydınlatma seviyesinin yükselmesiyle güvenlik zafiyeti minimum seviyeye indirgenecektir.”

Tekkeköy merkez oldu

Tarih, doğa turizm, kültür ve sanayi gibi tüm bileşenleri bünyesinde barındıran bölgenin en hızlı gelişen, değişen ve büyüyen ilçesi Tekkeköy her kesimden insanın yerleşim için tercih ettiği yerlerin sıralamasında ilk başlarda geliyor. Son yıllardaki dev yatırımların ve projelerin ilçe sınırlarında hayat bulmasıyla bölgedeki insanların yerleşim için tercihlerinin başında bulunan Tekkeköy ilçesinin nüfusu gelişmelere paralel olarak her geçen gün hızla artmaya devam ediyor. Tekkeköy nüfusunun yatırımlara endeksli olarak hızla arttığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Son yıllarda ilçemizde hayat bulan dev devlet yatırımlarının yanında yereldeki örnek faaliyetlerimiz, atılımlarımız, projelerimiz, hizmetlerimiz ve çalışmalarımızla ilçemiz çekim merkezi haline geldi. 2014 yılında AK hizmet rüzgarıyla tanışan Tekkeköy kabuğunu kırarak bugün nüfusu 55 bin olan bir cazibe kenti oldu. İlçemizdeki gelişimi, değişimi, büyümeyi ve yatırımları gören herkes Tekkeköy’de yerleşmeye başladı” dedi.

Tedbirsiz temel kazısı Ölüme davetiye çıkarıyor

İstanbul Kadıköy Göztepe Mahallesi, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, Ege Hatboyu Sokak’ta oturmakta bir okurumuz, “Sokağımızda 506 ada, 9 parseldeki inşaat temel kazısı hiçbir önlem alınmadan yapılıyor. Bir insan veya canlı düşse yaşama şansı çok az. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ayrıca inşaat firması arazideki ağaçları teker teker keserek inşaat çalışmalarına başladı. 5 Ocak tarihinde başlayan bu kazıları, belediyeye şikâyet ettik ama bir dönüş olmadık. Kadıköy Belediyesi’ne ait zabıtalar bu alana yapılanları gördü ve hiçbir müdahalede bulunmadı” dedi.

Duyarlı okurumuzun bu şikâyetinden sonra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na soruyoruz; Bu inşaat firmasına gerekli izinler verildikten sonra zabıta ekipleri hiç denetim yapmıyor mu? İnşaat yapacağım diye ağaçları teker teker keserken belediyenin zabıta ekipleri neredeydi? Bu ağaçlar başka bir yere nakledilemez miydi?

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na yönelttiğimiz bu sorulara, mahalle sakinlerini rahatlatacak cevaplar gelmesi dileğiyle.

Batman Belediyesi’nin araç filosu güçleniyor!

Toplu taşıma hizmetinde ulaşım ağını genişleten Batman belediyesi, hat sayısı, hat uzunluğu ve güzergâh artışıyla daha fazla yolcuya ulaşırken, hareket saat aralıklarını düşürerek bekleme sürelerini de minimum seviyeye indirdi. Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 45 merkez mahallenin yanı sıra Balpınar Beldesi, İkiztepe, Karayün, Diktepe, Bıçakçı, Akça, Binatlı ve İrmi köyleri ile Organize Sanayi Bölgesi ve Havaalanı güzergâhlarında vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti sunuyor. Toplu taşıma otobüs sayısını artırarak 69 otobüse ve günlük sefer sayısını da 648’e çıkartan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 22 hattın toplam uzunluğu olan 533 kilometre hat uzunluğuyla vatandaşlara sunduğu toplu taşıma hizmetinde günlük 16 bin 186 kilometre mesafe kat ediyor.

Büyükşehir’den online “Evde Kal” etkinlikleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde vatandaşlara yönelik hazırladığı evde üretim, masal, spor, dans saati gibi sosyal medya içerikleriyle evde kalan vatandaşların eğitici ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Çin’de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar zamanlarını evde geçiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için birçok sanatsal ve kültürel etkinliği dijital ortama taşıdı. Özellikle pandemi döneminde Muğlalıların sanattan, spordan ve müzikten uzak kalmamaları için Büyükşehir Belediyesi, sosyal hayatta yapılabilen spor, sinema, dans ve konser gibi etkinlikleri Youtube, Instagram ve Facebook gibi online platformlardan yayınlıyor. Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan evde üretim, masal saati, spor saati, dans zamanı, tiyatro gibi sosyal medyada içerikleriyle vatandaşların hem zamanlarını kaliteli geçirmeleri hem de ruh ve fiziksel sağlıklarını korumaları sağlanıyor. Ayrıca internetten yoğun şekilde faydalanıldığı şu günlerde Büyükşehir Belediyesi çocukların yanı sıra yetişkinleri de online derslere yönlendirerek, dünyanın tüm gündemi olan Kovid-19’dan uzaklaşma fırsatı yakalamalarını sağlıyor.

22 gündür temizlenmiyor!

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşamakta olan okurlarımız, “Adana Sarıçam’ın göbeğinde, anayolun kenarında bir park var. İnsanların nefes almak için geldiği bu park 22 gündür temizlenmiyor. Her yer pislik içinde. Belediyeye defalarca başvurduk” diyor. Okurlarımızın bu şikâyetini Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’a duyurmuş olalım.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...