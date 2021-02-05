'Mersin’de hamuru makine yoğuruyor kadınlar çayın tadını çıkarıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için oldukça zahmetli olan hamur yoğurma işlemi için makine desteği sağlamaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor ve geleneksel lezzetlerin gelecek kuşaklara da taşınabilmesini sağlıyor. Daha önce üzüm sıkma makinesi ile yöresel tatlıları yapan kadınların işlerini kolaylaştıran Büyükşehir, şimdi de kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için oldukça zahmetli olan hamur yoğurma işlemi için makine desteği sağlamaya başladı.

1.5 saatlik iş 15 dakikaya indi

Tarsus’a bağlı Kumdere Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, tandır ateşinde pişirdikleri yufka ekmek için sabah 05.00’te kalkarak, saatlerce hamur yoğurmak zorunda kalıyordu. Bu zahmete son veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Kumdere Mahallesi’ndeki kadınlara tek seferde 35 kiloya kadar unu hamur haline getirebilen makine teslim etti. 1.5 saatte yapılan hamur yoğurma işlemini 15-20 dakikaya kadar indiren ve daha güzel kıvam veren makine çalışırken, çay demleyen kadınlar, mis kokulu yufka ekmeklerini fazla yorulmadan pişirmenin keyfini çıkardı.

Çektikleri ağrılar son bulacak

Hamur yoğurma işleminin fiziki olarak zor ve zahmetli olması nedeniyle sırt ağrısı, boyun ağrısı veya eklem ağrısı çeken kadınlar, makinenin verdiği rahatlığın keyfini yaşayacak. Makine aracılığıyla kısa sürede hamur yoğuran kadınlar, sac üzerinde yufka ekmek pişirip, sıkma sardı.

77 YILLIK SAHRA TOPU MÜZEDE YERİNİ ALDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1944 yılından bu yana Kayseri Kalesi’nin burçlarını süsleyen ve uzun yıllar ramazan aylarında iftar topu olarak kullanılan Sahra Topu’nun konservasyon çalışmalarıyla yenilenmesini sağladı. Tarihi Sahra Topu, yeni haliyle Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Tarihi Kayseri Kalesi’nde 2013’te restorasyon çalışmalarının başlaması nedeniyle Milli Mücadele Müzesi’nin bahçesine taşınarak burada sergilenen 77 yıllık Sahra Topu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla konservasyon çalışmasına tabi tutuldu. Yıllarca dış hava koşullarına bağlı olarak yıpranan ve korozyona uğrayan tarihi Sahra Topu aslı korunarak tamamen yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı olan Sahra Topu için özel bir çalışma yapıldı. Uzman ekiplerce, 26 Kasım 2020’de sergilendiği yerden alınan Sahra Topu’nun bakımı iki ayda yapılarak, 26 Ocak 2021’de Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne getirilerek sergilemeye sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1944 yılından bu yana belediye envanterinde bulunan ve Kayserililer açısından manevi değeri büyük olan Sahra Topu’nun, doğal hali bozulmadan zamana yenik düşmemesi için gerekli olan konservasyon çalışmasının iki ay gibi bir sürede uzman ekipler tarafından yapıldığını ve yeni haliyle Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi bahçesinde yeniden sergilenmeye başladığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

‘Bizi bu çileden kurtarın!’

Sarıyer, Ferahevler Mahallesi, Suşehrililer Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, “Yaklaşık üç yıldır devam eden bir inşaatın çilesi bitmedi, köy yolları bile daha temizdir. Altyapı çalışmaları için sokakta yaptıkları tahribat da cabası. Her yağmurda yollar çamur deryasına dönüyor. Bazı günler sokağı tamamen kapatıp çalışıyorlar ve bu duruma zabıta ekipleri hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Ferahevler’deki bu görüntü 2021 yılında kabul edilebilir bir görüntü değil. Bu sokağı temizlemek ve asfaltlamak bu kadar mı zor?” dediler. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibine okurlarımızın bu şikâyetini duyurmuş olalım.

Başkent parkları grafitti sanatçılarına açıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin cadde ve sokaklarından sonra park ve rekreasyon alanlarının kapılarını da grafitti sanatçılarına açtı. “Gri şehir: Başkent” tanımlamasını değiştirmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi hem sanata hem de sanatçıya olan desteğini şehri güzelleştirerek sürdürüyor. Ankara’nın simgesi haline gelen Botanik Park’ta yenileme çalışmaları gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, grafitti sanatçısı Atione’nin 3 boyutlu su altı çalışmasıyla başkentlilere sürpriz yaptı.

Çöpler elektrik enerjisine dönüştürülüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Belediyeler olarak en önemli sorumluluklarından birinin de çevreyi korumak olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Biz de hem çevremizi korumak hem de şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi’ni hayata geçirdik” dedi.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

Bir yıllık hasret hafta sonu bitiyor

İstanbul’da yaşamakta olan bir okurumuz, Adnan Menderes Bulvarı köprülü kavşaktaki bir yıldır kapanmayan ve arabalara zarar veren çukurdan şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 26 Ocak 2021 Salı günkü nüshasında “Bir yıldır kapatılmıyor” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Yine İstanbul, Sarıyer, Zekeriyaköy Mahallesi’nde yaşamakta olan okurumuz Alpay Şalt, 10 yıldır Büyükdere Caddesi’nden Belgrad Ormanı yönüne giden Büyükdere-Bahçeköy orman yolunu kullandığını, direklerin olmasına rağmen ışıklarının yanmadığından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 2 Şubat 2021 Salı günkü nüshasında da “Direk var, ışık yanmıyor!” başlıklı haberimizle okurumuzun sesini yetkililere duyurmaya çalışmıştık. Haberimizin üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi: “Bahse konu yerle ilgili yayımlanan yazınızla ilgili, İBB ekipleri incelemede bulundu. Asfaltlama için yolun trafiğe kapatılması gerektiğinden, çalışma bu hafta sonu yapılabilecek. Ayrıca ‘Direk var, ışık yanmıyor’ başlığıyla yayımlanan yazınızda bahsi geçen, Büyükdere-Bahçeköy orman yolundaki aydınlatma direklerinin sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde değil; BEDAŞ’tadır.”

Zabıta duruma müdahale etti!

İstanbul, Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesi’nde yaşamakta olan okurlarımız, kaldırımların işgal olmasından şikâyetçi. Biz de gazetemizin 29 Ocak 2021 Cuma günkü nüshasında “Yaya kaldırımları işgal altında!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Bayrampaşa Belediyesi harekete geçerek şikâyet gelen yerdeki kaldırımı işgal eden esnafın kaldırıma koyduğu ürünleri yasal sınıra çekti. Haberimizden sonra hızlı bir şekilde vatandaşın şikâyetini dikkate alan Bayrampaşa Belediyesi’ne teşekkür ederiz.

Teşekkürler Başkan Sengel

İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşamakta olan okurumuz Beyza Tosun, İzmir Selçuk’ta Yedi Uyuyanlar mağarası önünde bulunan bir zeytin ağacına, dilek ağacı misali bütün dallarına çok yoğun şekilde kullanılmış maskelerin asılmasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 2 Şubat 2021 Salı günkü nüshasında “Maske ağacı!” başlıklı haberimizle okurumuzun sesini yetkililere duyurmaya çalışmıştık. Haberimizin üzerine harekete geçen İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve ekibine teşekkür ederiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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