'Sanayi esnafı mağdur!'

Ankara, Mamak, Ortaköy Mermerciler Sanayi Sitesi’nde esnaf olan okurlarımız, yolu olmayan sanayi sitesinden şikâyetçi: “Sanayi sitesinin temeli atılalı 5-6 yıl oldu. Bu sanayi sitesinde birçok esnafın dükkânı var fakat yolu olmadığı için dükkânını aktif olarak kullanamıyor. Kendi araçlarımız bu yollarda hasara uğradı. Arabalarımızı servisten çıkaramaz hale geldik. Mermer işi yaptığımız için genelde ağır tonajlı araçlar gelip gidiyor. Şu an bu ağır tonajlı araçları kullanan şoförler bile bu yollara arabalarını sokmak istemiyor.

Büyük ihmal

Kanalizasyon kapakları açıkta, sürekli çalınıyor. Birisi içerisine düşecek diye her gün yüreğimiz ağzımıza geliyor. Aslında bu büyük bir ihmal. Bir kişinin canı yansa bunun hesabını kim verecek? Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’nde görüşmediğimiz kimse kalmadı. Haberlere baktığımızda Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm yolları asfaltlıyor ama nedense sanayi esnafı yıllardır çile çekiyor. İsimlerini tek tek vermem doğru olmaz belki ama Belediye’nin Fen İşleri Daire Başkanı, yol hizmetlerinden sorumlu müdürlükte görev yapan tüm yöneticiler sürekli gelip kış gelmeden buraya asfalt planlıyoruz deyip geri gidiyorlar. Önümüz kış. Yağmurlar başlarsa buraya nasıl asfalt dökülecek? 300 dükkân sahibi var, hepimiz mağduruz. Bu zulme son versinler artık. Aksi halde, sanayi esnafı olarak ilerleyen günlerde Samsun yolunda grev yapmayı düşünüyoruz.

‘Musluktan suyumuz akmıyor’

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ buranın altyapısını yapmış fakat nedense musluktan suyumuz akmıyor. İnsani ihtiyaçlarımızı karşılayamaz durumdayız. Başkentte altyapı olmasına rağmen elimizi yüzümüzü yıkayacak su bulamıyoruz. Yıllardır yanıt alamadığımız asfalt sürüncemesine umarız Milliyet gazetesi aracılığıyla bir yanıt alırız.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın asfalt haberlerini bir gazeteci olarak ben de takip ediyorum. Başkan Yavaş asfaltla ilgili birçok yatırımlar yaptı. Ancak sanayicinin asfaltının neden yapılmadığını veya neden ikinci plana bırakıldığını sanayi esnafı gibi ben de merak ediyorum. Bakalım Başkan Yavaş’tan nasıl bir açıklama gelecek?

OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRECEK

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılacak olan “Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi”nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi, Konya’nın yanı sıra Türk sporunun da gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Gençlerin spora olan ilgilisini arttıracak, yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkân sağlayacak olan “Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi” düzenlenen programı ile kamuoyuna tanıtıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezin Konya’nın ilk, Türkiye’nin ise sayılı spor tesislerinden biri olacağını ve olimpiyatlara sporcu yetiştireceğini söyledi.

‘Selçuklu’da spora 250 milyon TL yatırım yapıldı’

Selçuklu ve Konya’ya değer katacak yeni dönem projelerinden ilkini kamuoyuna sunmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’nun marka değerini yükselten en önemli işlerden biri spora ve sporcuya verdiğimiz değer. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Bugün geldiğimiz noktada Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 20 branşta 15 bin 488 lisanslı sporcusuyla Türkiye’nin en önemli amatör spor kulüplerinden biri haline gelmiştir. Son iki yılda ilçemize kazandırdığımız yeni spor tesisleri ve açık suni çim sahalarla birlikte toplamda 11 adet spor tesisi, 12 adet kapalı spor salonu, 39 adet okullara yapılan suni çim saha ve 83 adet mahalle ölçeğinde suni çim saha şehrimize kazandırılmıştır. Spor kulübümüzün kurulduğu günden bu yana yapmış olduğumuz yatırımların toplam bedeli 250 milyon Türk Lirası’dır. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla tanışmasına öncülük eden spor okullarımızdır. Yaz ve kış dönemi olmak üzere iki ayrı dönemde faaliyetlerine devam eden Spor okullarımızda bugün 15 branşta eğitimler gerçekleştiriliyor. Sağlanan tüm imkânlarla Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar 126 bin 774 çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Selçuklu’muzu uluslararası müsabakalarda temsil eden 172 milli sporcumuz var. Buradan dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında uluslararası pek çok başarı elde eden ve ülkemize pek çok madalya kazandıran tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Kendi enerjisinin %90’ını çatısında kurulu olan GES ile güneşten temin eden, böylece yıllık 350.000 kw/saat enerji tasarrufu sağlayan bir tesis olacak. Merkezimizde geceleri ışık kirliliği yaratmayan aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu için LED armatür kullanımı yapılacak” ifadelerini kullandı.

UYUMAYAN KÜTÜPHANE’DE İLK

KİTABI BAŞKAN YILMAZ OKUDU

Yapım çalışmaları tamamlanan ve aralık ayında hizmete girecek olan Uyumayan Kütüphane’nin ilk konuğu Başkan Oktay Yılmaz oldu. Teknoloji ve telefon bağımlılığının özellikle gençler arasında okuma alışkanlığını körelttiği son dönemde, okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen ‘1 Dakika 1 Kitap’ projesiyle, Yıldırım Belediyesi, yılın her günü bir kitap hediye ediyor. Bu doğrultuda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da hem Uyumayan Kütüphane’de ilk kitabı okudu hem de çekilişi gerçekleştirilecek yeni kitabı da seslendirmiş oldu. Proje kapsamında, gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağı Instagram üzerinden, Yıldırım Belediyesi sayfasında Başkan Oktay Yılmaz’ın bir bölümünü seslendirdiği videodaki kitapların yazarını ve adını doğru tahmin edenler, yapılacak çekilişin ardından Başkan Yılmaz’ın imzaladığı kitapların sahibi olacak. Proje çerçevesinde, geride kalan süreçte yüzlerce kitap Bursa’nın yanı sıra Hatay’dan İzmir’e Edirne’den Ardahan’a, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okuyuculara gönderildi.

İNEGÖL’DE TEMİZLİKTE RADİKAL DEĞİŞİM

Göreve geldiği günden bu yana temizlik hususuna ağırlık vererek bu alanda örnek çalışmalara imza atan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatlarıyla bir süre önce pilot bölgelerde uygulanan bireysel çöp konteynerlerinden başarılı sonuçlar alındı. Yapılan denemelerin olumlu sonuçları neticesinde çalışmanın tüm şehirde hayata geçirilmesine karar verildi. İlk etapta 3 bin bireysel konteyner Mesudiye Mahallesi’nde tüm hanelere dağıtılmıştı. Uygulama Alanyurt bölgesinde Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde sürüyor. Şehirde çıkarılan zamansız çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün de kaybolmasını sağlayacak uygulamayla sokak kapı önlerine plastik kapaklı iki tekerlekli ısıya ve aşınmaya dayanıklı konteynerler yerleştiriliyor. Bu şekilde yeni bir çöp toplama sistemine de geçiliyor. Konteynerin bakımı, temizliği ve muhafazası ilgili binaya ait olurken, konteynerlerin yerlerinin belirlenirken evlerinin önüne zincirlenmesi veya evin içinde tutulması konusunda vatandaşlar kendileri karar verebilecek. Ancak çöp günlerinde konteynerlerin kapı önünde bulundurulması zorunda olacak.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

TCDD’NİN SORUMLULUĞUNDA!

İstanbul Maltepe Küçükyalı’da oturmakta olan bir okurumuz, Çınar Mahallesi’ndeki alt geçitteki, asansörün çalışmamasından şikâyetçiydi. Biz de 26 Kasım 2020 Perşembe günkü sayımızda “Asansörü çalıştırmak bu kadar zor mu?” başlığıyla duyurmuştuk. Haberimizden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi: “Haberinizde bahsi geçen, Maltepe Çınar Mahallesi’ndeki alt geçit ve asansör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda değildir. Edindiğimiz bilgiye göre, Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan geçidin, ilçe belediyesine devri söz konusudur.” Maltepe Belediyesi’nden aldığımız bilgiye göre, asansörün sorumluluğu Devlet Demiryolları’nın (TCDD) yetki alanında. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesini bekliyoruz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...