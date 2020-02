Eski Sovyet Rüzgarlarının Hissedildiği Ülke: Moldova

Geçen yaz tatilini programlamakta son dakikaya kalınca bütçemize göre bir tatil programı yapamamıştık. Hal böyle olunca acaba yazlığıma gitsek diye düşünürken kendimizi Ukrayna Odessa’da bulmuştuk. Bir heves dokuz günlük tatilin biletlerini alırken aklımızda sadece deniz, güneş ve kum üçlüsü vardı. Tabi zamanla gezgin ruhumuz kendini hatırlattı ve Odessa’yı gezmekle beraber Kişinev'i de keşfetmeye karar verdik.

Nasıl Gidilir?

İlk seçenek tabi ki havayolu. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan Kişinev Uluslararası Havalimanı’na direkt seferler mevcut. Biz Odessa üzerinden geçtik. Ukrayna Devlet Demiryolları resmi web sitesinden Odessa-Kişinev için gidiş-dönüş biletlerimizi online olarak kişi başı 615UAH ödeyerek aldık. Biletimizin tamamı Kiril alfabesinden oluşuyordu. Üniversite yıllarında 2 yıl Rusça eğitim almam bu gibi durumlarda işe yarıyordu. Siz de gitmeden bir Kiril-Latin Alfabeyi cebinize koyun derim. Burada önemli nokta, aldığınız bileti istasyonda trene binmeden geçerli bir bilet haline çevirmeniz. Online bilet çıktısı ile trene binerseniz ilk durakta indirilmeniz muhtemel. Bunun için istasyonda üst kata çıkıp bilet satış gişesine kağıdı uzatmanız kafi. İletişim kurmaya çalışmayın zira İngilizce bilmiyorlar.

Tren yolculuğu yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Bu süreye pasaport kontrol de dahil. Ukrayna’dan çıkışta trene askerler biniyor ve pasaportları tek tek mühürleyip trenden ayrılıyor. Daha sonra Moldova sınırı, pasaport kontrol beklerken kendimizi Kişinev tren garında buluyoruz. Tren ile ülkeye girişte pasaporta damga vurulmuyor. Bu damga için sizin şehir içindeki ilgili ofisi ziyaret etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili trende bazen broşür olmayabiliyor.

Şehiriçi Ulaşım

Kişinev gardan çıktığınızda oradaki taksilere sakın ola binmeyin. Normal tarifenin minimum 2 katını istiyorlar. Yandex Taxi uygulaması kullanın. Az miktarda döviz işinizi garda halledin. Malum kurlar düşük. Kişinev şehir gezisi yaparken açıkçası toplu taşımaya çok ihtiyaç yok. Yürüyerek tüm şehir gezilebilir. Tüm şehri iyi bir plan yaparak gezmek kabaca 20-22 bin adım demek.

Kişinev’in ana caddesinin adı Stefan Cel Mare Caddesi. Stefan Cel Mare ismini baya sık duyacaksınız. Biz otelden daha ekonomik olması ve mutfak kullanım avantajından dolayı ev kiralamayı tercih ettik. Evimizi Arc de Triomphe civarında kiraladık. Konaklamadan bahsetmişken yemek ile ilgili de bir iki tüyo verip daha sonra turistik noktaları hatırlayalım. Yemek konusunda fiyat & performans mekanı olarak Andy’s Pizza favori mekandır. Pizza dediğime bakmayın. Pizza dışında da seçenekler mevcut. Burası bildiğimiz fast-food zincirlerinden daha ucuz ve doyurucu. Bu uyarım ile beraber Kişinev’in Ukrayna gibi ucuz olmadığını tahmin edebiliyorsunuzdur sanırım.

Pedestrian Street (Strada Eugen Doga)

Halk yürüyüş caddesi deniyor. Yürüyüş caddesi dediğime bakmayın. Aslında oldukça kısa bir cadde. Araç trafiğine kapalı olan bu cadde üzerinde sayıları iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar kafeler mevcut. Zihninizde öyle kalabalık yoğun bir cadde canlanmasın. Sokağın üstünde Sculpture of Lovers olmasaydı “Gitmeseniz de olur” derdim.

Sculpture Of Lovers

Elinde çiçekleri ile beklerken sıkılmış bir genç ve ona geldiğini sürpriz yapmak için topuklu ayakkabılarını çıkarmış genç bir kız figürlerinden oluşan heykeller. Bu heykeller son dönemde iki sanat öğrencisi tarafından yapılmış ve buraya yerleştirilmesi uygun görünmüş. Heykellerin Kişinev’de kültür yaratma ve bunun tadını çıkarma arzusunu temsil ettiği söyleniyor.

The Metropolitan Cathedral “Nativity of the Lord”

Kişinev’de tabiri caizse merkezde bulunan Moldova Ortadoks Kilisesi’nin ana katedralidir. Bu katedral aynı zamanda İsa’nın Doğuş Katedrali’dir. Katedralin inşaatı 1830lu yıllarda dönemin Rus mimarı Abram Melnikov tarafından inşa edilmiş. Tasarım olarak Neoklasik bir tasarıma sahiptir.

Cathedral Park

Yukarıda bahsettiğim The Metropolitan Cathedral’i de içinde barındıran bir park. Park çok büyük olmamakla birlikte oldukça yeşil. Parkın kendine has bir güzelliği veya özelliği yok. Rotamız üzerinde yol üstü kaldığından bir kaç fotoğraf çekilebilir.

Arc de Triomphe

Başlığı görünce aklınıza Paris geldi değil mi? Aslında gayet normal. Hatta eseri gördüğünüzde “Bu kadar mı aynı olur?” dedirten cinsten. Paris’te Champ Elysees caddesi sonundaki Zafer Tak’ın minyatürü denebilir. 1840 yılında Rusların Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki zaferini anmak için inşa edilmiş. 2011 yılına kadar altında tam ortasında 6.4 tonluk büyük bir çanı vardı. Bu çan Osmanlı’lardan ganimet olarak kalan topların eritilmesi ile yapılmış. Günümüzde çan yerine Moldova bayrağı asılı.

Moldova National Opera Ballet

Kişinev’in ana caddesi olan Stefan Cel Mare Caddesi üzerinde yer alıyor. Opera veya baleye merakınız varsa içeriyi mutlaka gezmeli hatta bir gösteriye bilet almalısınız. Eski Sovyet döneminden kalan bu binanın ne güzel restore edilip korunduğuna şahit olacaksınız.

Stephen the Great Monument (Stefan Cel Mare Anıtı)

Size sık sık Stefan Cel Mare ismini duyacaksınız demiştim değil mi? Bu isim Moldovalılar için oldukça önemli ve saygı gören bir isim. O kadar ki paralarının üzerinde dahi Stefan Cel Mare’nin resimlerini kullanıyorlar. Moldova’nın tarihi lideri Stefan Cel Mare’nin anıtı. Bu anıt aynı adı taşıyan büyük bir parkın girişinde bulunuyor.

Stefan Cel Mare Parkı (Stephen The Great Central Park)

Kişinev’in en büyük parklarından biri. İçerisinde bir sürü bank ve bir süs havuzu var. Böylece evinizde hazırladığınız atıştırmalıklarınızı büyük bir keyifle yiyip öğlen yemeğini geçiştirebilirsiniz. Aynı zamanda parkın içinde ünlü Rus şair ve yazar Alexander Pushkin’e ait bir heykel de bulunmakta.

National Museum of Ethnography and Natural History

Tahmin ettiğiniz gibi Etnografya Müzesi. Müze merakınız yoksa bahçesindeki kocaman ahşap salıncakta biraz sallanıp, gene bahçesinde bulunan ahşap yeldeğirmeni ile fotoğraf çekilip gezinize devam edebilirsiniz. Ya da benim gibi içeri girip içi doldurulmuş kuş çeşitlerini görüp, hayvanlara mı üzülsem, görebildiğime mi sevinsem karmaşası ile gezebilirsiniz. Müze içinden fotoğraf paylaşmayayım. Özellikle hayvanseverleri biraz sinirlendirebilir.

Scara Cascadelor

Moldova’daki bir diğer güzel park. Stefan Cel Mare Parkı’nda atıştırmadıysanız burayı kesinlikle es geçmeyin derim. Kocaman bir gölet etrafında koşu yapan sporcuları izlerken bir şeyler yemek sağlık açısından biraz vicdan yaptırsa da parkın süsleme ve içerisindeki havuz, merdivenler gibi yapıların mimarisi oldukça etkileyici.

Water Tower

Su Kulesi. Aynı zamanda Kişinev Müzesi olarak da geçiyor. Müze girişi ücretli. Müze içerisindeki asansörü kullanmak ayrı ücretli. Klostrofobik bir yapınız varsa asansör sizin için pek uygun değil. Merdiven bildiğiniz rulo şeklinde metal yangın merdiveni. İçerisi 7 katlı. Her katta Kişinev şehrine ait eşyalar var. En üst katta ise size bir piyano karşılıyor ve akıllara direkt “Acaba bunu buraya nasıl getirmişler?” sorusu geliyor. Benim aklıma “Ümit Besen klibinde dağa çıkaran piyano buraya neden çıkamasın ki?” sorusu da geldi tabi.

Piyano olan salondan açılan kapı ile dışarı çıkabiliyorsunuz. Kule etrafını bir simit gibi saran balkon sayesinde Kişinev’i 360 derece izleyebilirsiniz. Kişinev’deki en yüksek yapı.

Moldova Ulusal Tarih Müzesi

Koleksiyon ve Bilimsel Saygınlık’a karşı ilginiz varsa bu müze tam size göre diyebilirim. Benim havacılığa olan merakımdan dolayı müzeden çok bahçesinde bulunan helikopter ilgimi çekti. Müze zamanında erkek lisesi olarak kullanılmış. İçeri giriş ve profesyonel fotoğraf makinası kullanımı için ayrı ücret ödeniyor. Müzenin girişinde Tarkan filmlerinden alışık olduğumuz Roma Kurdu heykeli mevcut.

Complexul Memorial Eternitate (Memorial Complex Eternity)

Sovyet döneminde inşa edilmiş bu anıt Ağustos 2006 tarihinde restore edilmiş. Anıt, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda ölen Sovyet askerlerin onuruna inşa edilmiş. Günümüzde Sonsuzluk Anıtı olarak bilinse de Sovyet döneminde Zafer Anıtı olarak biliniyordu. Sürekli yanan ateş ülkenin bağımsızlığı sembolize ediyor. Anıt askerlerinin nöbet değişimleri güzel bir görüntü oluşturuyor

