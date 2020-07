Çok tuhaf duygular içindeyim bugün. Tam 23 yıl fiilen çalıştığım binaya bu kez Milliyet kimliği ile girdim. Sağ olsunlar, tanıyan arkadaşlarım “Merhaba”larını esirgemediler. Tuhaf duygular içindeyim dedim ya, binanın girişi her ne kadar sessiz de olsa aklımın içi dopdoluydu. Eski günler, konuşmalar bırakın film şeridini tıpkı bir hologram gibi içine aldı beni. Ben herkesi görüyordum fakat onlar beni görmüyor, işinde gücündeydi. Öylece aralarından süzüldüm asansöre doğru. Bindim asansöre bi ses, hoş geldin, özlettin kendini! Asansörlerin konuştuğunu bilmezdim, konuşuyorlarmış meğer! Gazetemin, Milliyet’in yeni ofisinden içeri girerken karşılaştığım herkesin “Hoş geldin”ine, ben de “Siz de hoşgeldiniz” diye karşılık verdim. Sonra dedim ki kendi kendime, sadece emeğimi değil bi parçamı da bırakmışım ben buraya, herkese “Hoşgeldiniz” demelerim ondanmış meğer.













Haydi o zaman başlayalım.



Aslında bu hafta bir kasap dükkanından söz etmeyi düşünüyordum. Geçen hafta yeni keşfettim bu dükkanı. Hatta cuma, cumartesi ve pazar günleri de kuzu çevirme yapıyormuş. Kuzu çevirmeyi tatmadığım için sonraya erteledim yazıyı. Bu hafta sizlere İzmir’de gitmekten keyif aldığım beş köfteciyi yazmak istedim. Köfte konusundaki hassasiyetimi bilenler her köfteyi kendi özelliklerinde değerlendirdiğimi de bilirler. Şunu da ayrıca belirteyim yazdığım köfteciler kişisel tercihlerimdir, asla bir iyilik, kötülük değerlendirmesi değildir.



Bergama Köftecisi: Buca Nato kapısının tam karşısında Bergama Köftecisi Reşat Alpaut ve Mehmet Türkyılmaz sahipleri. 1980 yılında demiryolu civarında açmışlar ilk dükkanlarını, sonra şimdiki yerlerine taşınmışlar. Baharatlı, acılı ve kaşarlı olarak yapıyorlar köftelerini. Kendilerine has bir formülleri var. Farklı bir lezzet arıyorsanız burası size o hissi yaşatacak. Elbette köftesiz piyaz olmaz diyorsanız hem şahane piyazlarından hem de şahane çorbalarından içebilirsiniz.

Kağıtta Köfteci Tamer: Yıllar önce fısıltı gazetesinden duydum ilk kez Köfteci Tamer’i. Çamdibi’nde bir kahvehanenin bahçesinde, seyyar arabanın içinde yapıyordu köftesini. Sonra oradan ayrıldı, biraz ileride şimdiki yerine geçti. Usta artık köfte yapmıyor. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı oğlu Caner işin ve bizzat tezgahın başında. Tamer’in köftesi hem pişirme tekniği, hem biçimi, hem de sunumu ile nev-i şahsına münhasır. Sipariş ettiğiniz köfte yanında baharatı, soğanı, domatesi ile birlikte, ekmeğin arasında bir kasap kağıdında geliyor önünüze. Yanına süzme yoğurttan yaptıkları buz gibi bi de ayran söylüyorsunuz, off fena bişey oluyor o zaman… Farklı sunum, farklı lezzet için deneyebilirsiniz.

İnegöl Köftecisi Nadir Usta: Çiğli Organize Sanayi’de bankaların bulunduğu meydanda, otoparkla içi içe bir dükkan burası. Köfteci Nadir Usta İnegöl köftesi yapıyor. Nadir Usta artık işi oğlu Hakan’a devretmiş. Şöyle söyleyeyim burası benim tabirimle, köfteci gibi köfteci. Köfte, piyaz ve içecek dışında hiçbir ekstrası yok, ki bence bir köfteci böyle olmalı. Garsonlarıyla, hızlı servisiyle ve elbette en önemlisi, ağızda mutluluk bırakan lezzetiyle Nadir Usta’nın İnegöl köftesi unutulmaz bir öğle yemeği olur.



Macır Köfte: Hep söylerim Akhisar bu ülkenin gastronomi cennetlerindendir. Çorbası, kuzu çevirmesi, zeytini, zeytinyağı ve daha neler neler. Amma bir yemeği varkii hakikaten dünyalara değişilmez. Akhisar köftesi. Akhisar’ın dışında, İzmir’de yiyeceksem bu köfteyi son dönemde Macır Köfte’den başka bi yere gidemez oldum. O eski köfteci zarafetinde düzenlenmiş dükkanda, birer sıkım ızgaraya atılan Akhisar köfte cızırtıları eşliğinde, halihazırda Akhisar’da nasılsa öyle yapılan köfteden ille yemelisiniz. Farklı şekillerde hazırlanan balkan köftesi çeşitleri de mevcut Macır’da ama ben klasik Akhisar köftesi severim ve tadın derim.

Kft Köfte: Birinci sanayi sitesinde Kft Köfte. Mehmet Ay usta işletiyor bu zarif dükkanı. Usta aslen Alaşehirli. Alaylı yetişmiş bu işte. Kendi formülü ile yaptığı köfte damakta farklı bir lezzet bırakıyor. Izgaranın başında köfte pişiren bir kadın görürseniz şaşırmayın. Ustanın annesi Yasemin ablamız tezgahın başında, bizzat o pişiriyor önünüze gelen lezzet lokumlarını. Bu arada Kft Köfte’de, İzmir’de belki de sadece burada bulabileceğiniz enginar çorbasını mutlaka için. Kendine has bir lezzet olan bu çorba her gün mönülerinde var.



Not: Yazdığım tüm işletmelere navigasyon yardımıyla gidebilirsiniz.