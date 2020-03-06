Şimdi kamp yapmanın tam zamanı!

Gergin, içimizi daraltan günlerden geçiyoruz. Yüreğimiz ağzımızda! Ama her şeye rağmen yaşam sürüyor. Güneş, güzel memleketimde yüzünü gösterdi bu aralar. Hepimizin ferahlamaya ihtiyacı var. Bi hava almak herkese iyi gelecektir. Demem o ki; tam da şimdi kamp zamanı. Sizlere özellikle çocuklarınızla kamp yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem doğayı öğrensinler, hem de paylaşmayı, yardımlaşmayı deneyimlesinler. Birlikte yumurta kırın, sarısını beraber patlatın. Onlara sorumluluk verin, önemli olduklarını hissetsinler. Doğada yaşamanın zorluğu ile birlikte keyfini çıkarsınlar.

Elbette bunları tavsiye ederken şu uyarıda da bulunmalıyım. Eğer şehirden uzak bir yerde kamp yapacaksanız, güvenli, güvenlikli alanları seçin. Kamp kurduğunuz yerin asla bir dere yatağı olmamasına dikkat edin. Özellikle çocuklarınızı bulunduğunuz çevre ile ilgili olarak bilgilendirin. Sürekli birbiriniz ile iletişim halinde olun. Ne olursa olsun, doğanın kendi kuralları olduğunu unutmayın. Onu hafife almayın!

Bu uyarıların ardından İzmir çevresinden bir iki kamp alanı önermek istiyorum...

İzmirliler olarak şöyle bi hava alalım desek, ne zaman iyot kokusu üzerimize sinsin istesek, soluğu Karaburun’da alıyoruz di mi? Çok güzel yerleri, harika manzaralı tepeleri, muhteşem koyları var Karaburun’un. İşte bunlardan biri de, kamp da yapabileceğiniz Dolungaz mevkii. Son olarak facebook gruplarından Nomads’in gençleriyle bir kamp yapmıştım burada. Denize yakın, alabildiğine manzaralı bi yer. Kafa dinlemeyi, doğa ile baş başa kalmayı sevenler, Dolungaz’ı çok sevecek.

Alaçatı Delikli Koy

İki yıldır kamp yapmak için niyetleniyoruz Çeşme Alaçatı Delikli Koy’da. Ama bir türlü kısmet olmadı. Hep bir mâni çıktı karşımıza. Ama bu yıl şeytanın bacağını kırıp, hep istediğimiz kampı yapacağız inşallah.

Alaçatı marinayı geçtikten sonra Delikli Koy... Denize sıfır bir kamp kurabileceğiniz gibi, halen boş olan kumsalların yakınlarında bulunan ardıç ağaçlarının altına da kurabilirsiniz çadırlarınızı. Ki ardıç ağacı altında kamp bana göre büyük ayrıcalıktır. Çünkü, dünyanın en kaliteli oksijenini sunar insana ardıç ağaçları. İnsanı rahatlatan, huzur veren bir koku da yayar ayrıca. Şu günlerde böyle bir yerde kamp ruhunuza iyi gelecektir.

Foça

Bu aralar sıkça konuştuğumuz yerlerden biri de Foça. Yaz kış İngiliz Burnu’nda kamp yapmayı çok seviyorum. Oğlumu da alıp gidiyoruz İngiliz Burnu’na. Geçmişte paralı olan alan, şimdilerde ücretsiz! Her kampçının kamp alanında olmasından pek memnun olduğu tuvaleti bile var. Hem de sabahtan akşama kadar temizlenen bir tuvalet! Foça çevresinde ücretli ya da ücretsiz birçok yer var. Üstelik de kampınızı yaparken dilerseniz dalabilir, kıyıdan balık da avlayabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı giderebileceğiniz yerler de çok yakın.

Karagöl

Hemen yanı başımızda bir doğa cenneti Karagöl. Yaz kış kamp yapabileceğiniz, ormanın tam göbeğinde harika bir doğası olan, oksijen cenneti bir yer. Bu güzel doğa cennetinde kampınızı yaparken orman içinde yürüyüşler yapıp, mevsimine göre yaban meyveleri toplayabilirsiniz. Ahlat, yaban eriği bolca mevcut Karagöl’de. Bir market de mevcut kamp alanında. Ama siz pek oraya güvenmeyin, olabildiğince malzemenizi götürün yanınızda. Elbette kış ayları, bahar aylarında çok güzel burası, fakat yaz aylarında da İzmir’in bunaltıcı sıcağından kurtulmanın en güzel yolu Karagöl’de kamp kurmak.

Ah be arkadaş, yapamıyoruz biz kamp işini diyorsanız, benim gibi başlayın bu güzel işe. Önce arabanıza iki kamp sandalyesi, bi de katlanır masa alın. Beğendiğiniz bi manzarada durup keyifle giriş yapın doğaya. İnanın, gerisi gelecektir...

Ve son söz; Kamp yaptığınız yerleri temiz bırakın, doğayı koruyun...