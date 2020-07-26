Finike'nin Eşsiz Koyu : Mağaralı KOY

Eşsiz güzellikteki şeyler bazen gözünüzün önünde olur ama siz göremezsiniz. Döner dolaşır defalarca etrafından geçmenize rağmen fark edemezsiniz. Bir gün başkasında görür değerini anlarsınız. Mağaralı koy işte tam da bu durumu yaşadığım bir yer oldu. Finike-Demre yolu üzerinde bulunan , defalarca yanından yöresinden geçtiğim halde bir türlü fark edemediğim saklı bir cennet Mağaralı koy. Suyunun berraklığı , sunduğu eşsiz manzarası , içinde barındırdığı ilgi çekici mağarası ile oldukça huzur dolu bir yer.

Son zamanlarda artan popülerliği ile koya çok fazla tekne ve insan ulaşmaktadır. Bazı günlerde koya demir atan tekneler yüzünden koyun sunduğu eşsiz manzara maalesef bozulmaktadır. Suyun rengi turkuaz, kumsalı beyaz olan olan bu koyda manzara eşliğinde huzurlu bir şekilde yüzmek istiyorsanız kesinlikle sabah erken saatlerde gitmelisiniz. İnsan ve tekne kalabalığını atlatmış olacaksınız. Hele ki seçtiğiniz zaman hafta içi ise tadından yenilmez. Mağaraya giriş ücretsizdir. Herhangi bir tesis bulunmadığından suyunuzu ve şemsiyenizi yanınıza almalısınız. Wc ve duş bulunmamaktadır. Koya anayoldan aşağıya doğru yürüyerek rahat bir şekilde 5 dk içinde ulaşabilirsiniz.

Şöyle bir hayal edelim: Sabahın erken saatlerinde koya varmışsınız. Tekne ve insan yok.Oraya kadar gitmişken eşsiz manzara eşliğinde koya kadar yüzemem demeyeceksiniz herhalde. Gözünüz kesinlikle korkmasın. Mağaraya 10 dakikada çok rahat bir şekilde yüzerek ulaşabilirsiniz. Mağara koyun doğu açıklarına doğru 100 metre uzaklıkta. Eee o kadar gitmişken fotoğraf çekmeyi de unutmayın.

NASIL GİDİLİR :

Mağaralı Koy Demre-Finike karayolu üzerinde olduğu için ulaşımı çok kolaydır. Finike 'de küçük küçük koylar mevcut elbette ama Mağaralı koy'un yerin ayrı. Gökliman ve Çağıllı plajlarından sonra 5 dk içerisinde Demre güzergahına giderken yolun sağında bu eşssiz koyu görebilirsiniz. Ufak bir hatırlatma koyun hemen üst kısmında uyarı niteliğinde değerli eşyalarınızı arabada bırakmayın yazılı bir yazı göreceksiniz. Arabanızı dikkatli bir şekilde park edip karşıya geçtiğinizde Mağaralı Koy'un eşsiz manzarasına bakıyor olacaksınız.

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