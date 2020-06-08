 Yılda 1,5 milyon turist ağırlayan huzur ülkesinin başkenti;Giethoorn

Giethoorn ; “Yeşil Venedik” olarak adlandırılan , zaman kavramının anlamını yitirdiği masalsı bir köy. İçinde gezerken “Buradaki insanlar yaşıyorsa biz ne yapıyoruz?” sorusunun kulaklarınızda çınlayacağı asla unutamayacağınız bir yer.

Hollanda'da Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn, Steenwijkerland belediyesinde yer almaktadır ve güney batısındaki Steenwijk'e yaklaşık 5 km mesafededir. Bu köy özellikle 1958 sonrasında ünlü oldu. Hollandalı film yapımcısı Bert Haanstra, ünlü komedi Fanfare'yi Giethoorn'da çekmiştir.

NASIL GİDİLİR?

Size iki seçenek sunabilirim:

Araba kiralayabilirsiniz.

Amsterdam Centraal’den Steenwijk kentine giden trene biniyorsunuz. Bu trene bindiğinizde yaklaşık 20 dakika mesafedeki Almere Centrum tren istasyonunda inip , Steenwijk trenine aktarma yapıyorsunuz.

Yaklaşık 80 dakikalık bir tren yolculuğunun ardından Steenwijk tren istasyonunda iniyoruz. Tren istasyonundan çıktığınızda solunuzda kalan otobüs durağından 70 numaralı otobüse biniyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından Giethoorn’a varıyorsunuz. Yolculuk süresi aktarmalar sırasında beklediğimiz süreleri de işin içine katarsak yaklaşık 3,30 saat.

Aktarmalar olması gözünüzü kesinlikle korkutmasın. Her istasyon ve durakta kullanacağınız ulaşım araçlarının numarası ve saatleri detaylı yazmakta. Bunun yanı sıra gerek görevliler gerekse halk son derece ilgili ve yardımsever. 2. Seçeneği seçtiğinizde gidiş-geliş kişi başı 53 Euro tutuyor. Bizim gibi kış ayında giderseniz çeşitli tur siteleri üzerinden bot turu dahil yarı fiyatına bilet bulabilirsiniz.

KIŞIN NASIL?

Giethoorn yılda yaklaşık 1.5 milyon turist ağırlıyor. Yaz aylarında giderseniz sizi muazzam bir kalabalık bekliyor. Biz Ocak ayında gitmeyi tercih ettik. Gittiğimiz tarih Giethoorn’un en az turist aldığı dönem diyebiliriz. Bu sene Hollanda’da kışın sert geçmemesi yönünden şanslı olduğumuzu itiraf etmeliyim.

Böyle bir hava koşulu yakalarsanız hiç düşünmeden gitmenizi tavsiye ederim. Giethoorn’un verdiği huzur Ocak ayının vermiş olduğu sessizlikle beraber iki katına çıkıyor diyebilirim. Küçük kanalların ve çiftlik evlerinin sessizliğinde masaldan fırlamış bu köyün tadını çıkarabilirsiniz. İnsan kalabalığı olmadan köyün verdiği huzur ve romantiklik içinde kendinizi kaybettiğinizi göreceksiniz. Kendinizi adeta bir masal kahramanı gibi hissedeceksiniz.

Bu arada köyün içinde kanal turu yapmadan döneyim demeyin. İster 40 kişilik teknelerle ister kendi kiraladığınız elektrikli botlarla tekne turunuzu yapabilirsiniz.

NE YENİR?

Giethoorn’a özgü bir yemek yok. Kanallar boyunca sıralanan restuarantlara hızlıca bir bakıp damak tadınıza göre birini seçebilirsiniz. Ne yediğinizden çok yemek yerken görmüş olduğunuz manzara inanın daha lezzetli.

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