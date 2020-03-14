İstanbul’un sevilen müzeleri deyince aklımıza hemen gelen isimler Topkapı Sarayı,

Arkeoloji Müzesi, Rahmi Koç Müzesi… Aslında her karış toprağında kültür ve tarih fışkıran İstanbul’da gezilecek o kadar çok müze var ki… Bu sebeple biz de “sanata zaman yarat” dedik ve sizin için şehrin sevilen müzelerini listeledik. Önce yazıyı okuyun,

ardından kendinize bir müze gezi planı yapın deriz…

Kaynak: sehirnotlari.com

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Bir milyonu aşkın tarihi eser ve objeye sahip dünyanın en büyük altı

arkeoloji müzesinden biridir. Avrupa’nın en iyi müzesi ödülüne sahip bu müzede

dolaşırken heykellerini eskizini çizen sanat öğrencilerine rastlayabilirsiniz.

Adres: Cankurtaran, 34122 Fatih/İstanbul

Pera Müzesi

Tepebaşı’nda bulunan müze, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait üç özel koleksiyonunun sergilendiği katlar, çok amaçlı sergi salonları, oditoryum, Pera Eğitim Odası, Perakende Artshop ve Pera Café alanları bulunmakta. Ayrıca en ünlü tablolardan biri olan Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu da burada sergilenmektedir.

Adres: Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul

İstanbul Modern Sanat Müzesi

Türkiye’nin ilk çağdaş ve modern sanat müzesidir. Mayıs 2018 itibariyle 3 yıl boyunca Beyoğlu’ndaki geçici mekânında ziyaretçilerini ağırlamakta olan müze; Perşembe günleri herkese, Salı günleri 18-25 yaş arasındaki gençlere 14.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz.

Adres: Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:99, 34430 Beyoğlu/İstanbul

ARTER

13 Eylül 2019 tarihinde Dolapdere’deki yeni binasına taşınan ARTER’de sergi alanlarının yanı sıra performans salonları, öğrenme ve etkinlik alanları, kütüphane, konservasyon laboratuvarı, sanat yayınlarına odaklanan bir kitabevi ve yeme/içme alanları bulunuyor. Genç, Komşu, Dost, Destekçi veya Kurumsal üyelik programlarından size uygun olanını seçerek ARTER’in tadını çıkarabilirsiniz.

Adres: Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi

Emirgan’da bulunan Sakıp Sabancı Müzesi, bahçesindeki at heykelinden dolayı aynı zamandan “Atlı Köşk” olarak anılmaktadır. Zengin koleksiyonu, kabul ettiği kapsamlı uluslararası geçici sergileri, konservasyon birimleri, örnek eğitim programları, yapılan çeşitli konser, konferans ve seminerleriyle çok yönlü bir Müzecilik ortamı sunmaktadır.

Adres: Emirgan, Sakıp Sabancı Cd. No:42, 34467 Sarıyer/İstanbul

Kariye Müzesi

İçerisindeki mozaik ve fresk kalıntılarıyla Ayasofya Müzesi’nden sonra en çok bilinen

Bizans eseridir. Dışarıdan gayet sade görünen, içeriye girdiğinizde size çıldırtacak

bir güzelliğe sahiptir.

Adres: Dervişali, Kariye Cami Sk. No:18, 34087 Fatih/İstanbul

Masumiyet Müzesi

Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan Pamuk’un aynı isimli romanından esinlenerek bu müze oluşturulmuştur. İstanbul’un ilk şehir müzesi olma unvanını elinde bulundurmaktadır.

Adres: Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çk. No:2, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Ayasofya Müzesi

Türkçe’de adı “Kutsal Bilgelik” anlamına gelen Ayasofya; 916 yıl kilise, İstanbul’un fethiyle 482 yıl cami olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzeye çevrilen yapı tüm ihtişamıyla ziyaretçileri büyülüyor.

Adres: Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih/İstanbul

Sadberk Hanım Müzesi

1980 yılında Vehbi Koç’un koleksiyoner eşi Sadberk Koç’un ömrü boyunca topladığı geleneksel el işlerinden oluşan Türkiye’nin ilk özel müzesidir. 1983 yılında koleksiyoner Hüseyin Kocabaş’ın koleksiyonunun da katılmasıyla birlikte küçük bir arkeoloji müzesi haline gelmiştir.

Adres: Büyükdere, Piyasa Cd. No: 25/29, 34453 Sarıyer/İstanbul

Harbiye Askeri Müzesi

1940 yılına kadar Ayana İrini’de faaliyet gösteren müze, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir süreliğine faaliyetlerini durdurmuştur. Savaş tehlikesinin geçmesinin ve restorasyon süreci sonrası 1993’te kapılarını tekrar açmıştır. Öğrencilere ücretsiz olan askeri müze, 15.00-16.00 saatleri arasında Mehter Takımı gösterisi olmaktadır.

Adres: Halaskargazi, Vali Konağı Cd. No:2, 34367 Şişli/İstanbul

Beşiktaş Deniz Müzesi

Türkiye’nin denizcilik alanında en büyük müzesidir. Geçmişten günümüze birçok denizcilik koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Hoş kafeteryası ve hediyelik eşya dükkanı bulunmaktadır.

Adres: Sinanpaşa, Beşiktaş Cd. 6/1, 34353 Beşiktaş/İstanbul

Türkiye İş Bankası Müzesi

Türkiye İş Bankası’nın İstanbul’daki ilk şubesi olan Eminönü – Yenicami şubesi restore edilerek 2007 yılında müze olarak ziyarete açıldı. Düzenli aralıklarla belirli konularda sergiler olan müzede; bankaya ait birçok eski belgeyi, kumbara ve kasaları, eski eşyaları görebilirsiniz.

Adres: Hobyar, Bankacılar Sk. No:2, 34112 Fatih/İstanbul

Rahmi M. Koç Müzesi

İstanbul’un Hasköy semtinde, Haliç kıyısında bir sanayi müzesidir. 1994 yılında iş adamı Rahmi Koç’un desteği ile açılmış müze, Türkiye’de sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine adanmış ilk önemli müzedir. Müzede sık sık organizasyonlar, konserler ve özel sergiler düzenlenir.

Adres: Piri Paşa, Hasköy Cd. No:5 D:No:5, 34445 Beyoğlu/İstanbul

Barış Manço Müzesi

Herkesin çocukluğunda bir yeri olan Barış Manço’nun evi, Kadıköy Belediyesi tarafından günümüzde müze olarak ziyarete açık. Müzede Barış Manço’ya ait birçok eşyasını, kıyafetini, fotoğraflarını ve daha birçok şeyi görebilirsiniz.

Adres: Caferağa, Yusuf Kamil Paşa Sk. No:5 D:No:5, 34710 Kadıköy/İstanbul

Şişli Atatürk Müzesi

Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan Atatürk’ün evi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye çevrildi. Müzede önemli yağlı boya tablolarıyla birlikte Atatürk’ün kişisel eşyaları, resmi üniformaları, madalyaları bulunmakta.

Adres: Meşrutiyet, Halaskargazi Cd. No:140, 34363 Şişli/İstanbul

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Ülkemizde Türk-İslam eserlerini topluca kaplayan ilk müzedir. İslam dünyasının toplanmış nadir sanat eserleri sergilenmektedir. Müzede aynı zamanda 13. – 20. yüzyılların el işi Türk halılarının şaheser örnekleri bulunmaktadır.

Adres: Binbirdirek, Atmeydanı Cd. No:44, 34122 Fatih/İstanbul

Oyuncak Müzesi

Sunay Akın tarafından Kadıköy’ün Göztepe semtinde 2005 yılında dünyanın çeşitli yerlerinden toplanmış oyuncaklarıyla açılmış bir müzedir. Müzede çocukluğunuzu yaşarken müzenin girişinde hatıra parası alabilirsiniz.

Adres: Göztepe Mah. Ömerpaşa Cad. Doktor Zeki Eren Sok. No:17, 34730 Kadıköy

Aya İrini Kilisesi Müzesi

“Kutsal Barış” anlamına gelen Bizans’ın ilk kilisesi olan müze, Büyük Konstantin

(I. Constantinus) tarafından daha önce burada bulunan Artemis, Apollon ve Afrodit tapınaklarının kalıntıları kullanılarak IV. yüzyılın başlarında yaptırılmıştır. 1973’ten beri başta İKSV bünyesinde olmak üzere, birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan, akustiği nedeniyle özellikle klasik müzik konserlerini için tercih edilen Aya İrini Kilisesi İstanbul’da, Topkapı Sarayı’nın dış avlusunda, Ayasofya’nın yakınında yer alır.

Adres: Cankurtaran, Topkapı Sarayı No:1, 34122 Fatih/İstanbul

Galata Mevlevihanesi

Tünel’de Galip Dede Caddesi’nde bulunan mevlevihanedir. Amacı Mevlana öğretilerini günümüze taşımak ve korumaktır. Burada Sema Törenleri’ni izleyebilir, Şeb-i Arus haftasında gerçekleşen etkinliklere katılabilirsiniz.

Adres: Şahkulu, Galip Dede Cd. No:15, 34420 Beyoğlu/İstanbul

Topkapı Sarayı

Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan saray, 1985’te UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girmiştir. İstanbul’un ve Tarihi Yarımada’nın bu en görkemli yapısı, yerli ve yabancı turistler için

tam bir cazibe merkezi.

Adres: Cankurtaran, 34122 Fatih/İstanbul

Dolmabahçe Sarayı

Gezerken muhteşemliğiyle ağzını açık bırakacak olan saraydır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki çalışmalarında Dolmabahçe Sarayı’nı kullanmış ve 10 Kasım 1938 yılında burada vefat etmiştir.

Adres: Vişnezade, Dolmabahçe Cd., 34357 Beşiktaş/İstanbul