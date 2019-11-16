Kasım'da Kaş tatili

Son yıllarda Ekim ve Kasım ayının vazgeçilmezi benim için kesinlikle Kaş oluyor. Okullar açılıp, yazın kalabalığı dağıldıktan sonra tatilin en güzel zamanları başlıyor.

Havalar bunaltmayacak derecede sıcak, deniz suyu gayet yerinde, caddelerde kimse kimseye çarpmıyor, yemek yemek için dakikalarca beklemiyorsunuz, tüm fiyatlar düşmüş, her şey mis gibi. Kaş'a uçak bileti bakmanın ya da İstanbul'dan benim gibi 10 saatte gitmenin tam zamanı, 12'de olabilir:) Yollarda az sayıda duraklayarak ve gideceğim yere bir an önce gitmek istemenin heyecanıyla yol alıyorum genellikle. O yüzden çok acil değilse yollarda durmayı da pek sevmiyorum.

Tatil planı yaparken beni en fazla zorlayan konu konaklama oluyor. Ama Kaş'a geldiysem böyle bir sorun yaşamıyorum. Çünkü her zaman aynı yerde kalıyorum ve burada aşırı mutluyum.

Lantana Aparts Kaş. Kaş merkezinde, deniz ve Meis manzaralı odaları var. Bahçesindeki ağaçların arasında mis gibi bir kahvaltı. Lütfen burayı not edin. Kaş'a gittiğinizde kalacak yeriniz tamam, şimdi sıra geldi koylarına, tekne turlarına.

Ekim ve Kasım ayı artık sezonun kapanması gibi düşünülse de mevsimin en güzel zamanları. Ben de çok zamandır isteğim Kekova tekne turunu sonbahara bıraktım.

İyi ki de öyle yapmışım. Bermuda Kaş Teknesiyle kişi başı 100 liraya ertesi gün için konuşup turumuzu akşamdan ayarladık. Bizim gittiğimiz tekne çocuksuz aileler içindi ve daha da güzeli teknede müzik yoktu. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Oldukça konforlu ve düzenli bir organizasyon yapıları var. Ücretsiz olarak teknedeki şnorkelleri kullanabiliyorsunuz. Koylar arasında giderken kurumasını istediğiniz eşyalarınız için oturduğunuz yerlerde minik mandallar var ve teknedeki filelere eşyalarınızı sabitleyip rahatlıkla kurutabiliyorsunuz. Yer sorununu ortadan kaldırmak için daha rezervasyon yaptırırken teknenin hangi kısmında olmak istediğiniz soruluyor ve şezlongların üzerine isimlerinizin olduğu bir yazı tahtası bırakılıyor.

Tekneye geldiğiniz zaman görevli size yerinizi gösterip yazı tahtasını alıyor. Tekne bizim için gayet güzeldi. Diğer tekne yemeklerinin aksine balık, tavuk, makarna yok. Tekne bir aile işletmesi ve açık büfe bir yemek menüleri var. Hepsi zeytinyağlı yemekler ve çok lezzetli. Günlük yapılıyorlar, tertemiz. Herkes yemekleri görünce önce bir şaşırıyor zaten. 4 gibi de demleme çay ve kurabiye servisleri var. Bu tekneyi gönül rahatlığı ile tavsiye edebilirim. 3 yıl üst üste Tripadviser'da da en iyi tekne ödülünü almış. Biz turda sırasıyla Çamlık, Akvaryum, Kaleköy (Simena), Tersane, Batık Şehir, Üçağız ve Yağlıca Koyu'na gittik. Ama bu sıra hava durumuna ve mevsime göre değişkenlik gösteriyor. Şansımıza Ekim'de rüzgarsız ve çok sıcak bir havaya denk geldik. Özellikle bu mevsimde hava durumunu sıklıkla kontrol edin. (Benim gibi günde 8 kez değil ama) Koyların en güzeli kesinlikle Akvaryum bence. Kaş'a gelmişken tekne turu yapmadan ayrılmayın. Biz var olan 3 tam günümüzün 1 gününü tekne turuna ayırdık. İkinci gün için Limanağzı'nı seçtik. Limanağzı kara yoluyla zor bir lokasyon (baya halatlı inişler falan, o derece zor) biz de tekne yolunu seçtik.

Kaş merkezden kalkan minik teknelerle yaklaşık 20 dakikada buraya ulaşıyorsunuz. Teknelere kişi başı gidiş dönüş 25 TL ödüyorsunuz. Tekneler sık sık ring yapıyorlar. Özellikle akşam saatlerinde geliş zamanlarını daha da sıklaştırıyorlar. Hem ılık suyu hem de berrak görüntüsüyle Limanağzı Kaş'a gelince uğramanız gereken yerlerden. Su altı canlılığı oldukça zengin. Ekipmanlarınızı getirmeyi unutmayın.

Burada 3 tane işletme var. Bilal'in Yeri, Nuri's Beach ve Delos Beach. Hangisine gideceğinizi kaptan binerken size soruyor. Hepsi zaten birbirinin yakınında. Ben Bilal'in yerini seçtim. Herhangi bir sebebim yok burayı tercih etmek için fakat gayet yeterliydi. Bilal'in yerinde 40 TL harcama sözü ile şezlong ve şemsiyelerinden yararlandım. 40 lira ile de 2 kişi öğlen yemeğimizi yedik. Diğerlerinin fiyatları sanki daha yüksek diye hatırlıyorum siz gitmeden araştırın. Ben sabah erken geldiğim için kalabalık olabileceğini hesaba katmadan kıyıya yakın bir yere yerleştim. Ama saatler ilerledikçe çocukların deniz heyecanı kitap okumanızı bile engelliyor. Eğer çocuğunuz yoksa kayaların üzerindeki şezlonglara geçmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.

Küçük Çakıl Plajı









Adının hakkını sonuna kadar veriyor bu koy. Kaşın en tatlı koylarından Küçük Çakıl Plajı. Yeri bilmeyenler için biraz gizli olan bu plaja gitmek için meydanda birine sorun.

Çünkü kırmızı merdivenlerden aşağı inin denilince pek bir şey canlanmayacak kafanızda. Bir kaç Beach ortasında kalıyor plaj. Masal gibi bir yoldan aşağı inince buz gibi suyu olan bu plaja geleceksiniz. Tüm günü burada geçirmek biraz zor olabilir ama en azından bir kez denize girip sonrasında benim gibi rotanızı Büyük Çakıl'a çevirebilirsiniz.

Büyük Çakıl Plajı

Kaş Meydan'dan yolunuzu hiç değiştirmeden dümdüz devam ettiğinizde yol sizi Büyük Çakıl'a götürecek. Eğer çok eşyanız varsa arabayla gidebilirsiniz. Park edecek yerler var. Eğer yoksa 20 dakika kadar yürümeniz gerekebilir. Zaten yukarından manzarayı görünce sabırsızlıkla yürüyeceksiniz. Burası da gayet keyifli bir plaj. 2 Şezlong ve şemsiye için 25 TL ödedim. Çocuklu aileler için çok uygun olmayabilir. Sahil ve denizi kum değil taş. Deniz ayakkabılarınız varsa getirmeyi unutmayın. Burada tüm gün zaman geçirebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde yemek yiyebilirsiniz. Ben menüsünü incelemedim:)

Nerede ne yenir?

Benim akşam yemeği dışında müzikli bir mekana gidip eğlenmek ya da vakit geçirmek gibi bir alışkanlığım yok tatillerde. Oranın yerlileri gibi, akşam yemeğimizi yiyip, bulunduğumuz yerin meydanına, sahiline gidip çayımı, kahvemi içip zaman geçiriyorum. Balık tutan birilerini görürsem yanlarına gidip sohbet ediyorum. Teyzelerle amcalarla ‘Buranın kışı nasıl oluyor? Diye sorup kendime emeklilik için yer bakıyorum 😊Kaş'a geldiğimde de belli başlı yerlerde yemek yiyorum. Bunlardan biri Loop Kaş. En sevdiklerim hamburgerleri ve sosislisi. Ne kadar farklı olur demeyin. İstanbul’da bulamadığım lezzeti ben burada yakaladım. Bu tatlı mekanda yemeğinizi yiyip, barında güzel müzikler eşliğinde içecekleriniz yudumlayabilirsiniz. Fiyatlar Kaş için gayet iyi seviyelerde.

Zaika Ocakbaşı

Bir diğer akşam yemeği için tercih ettiğim mekan Zaika. Fiyatları ve lezzeti ile gönlüme taht kurdu. Ocakbaşı denince akla kabarık hesaplar gelse de burası o düşüncelerinizi yok edecek cinsten bir yer. Rezervasyon yaptırmadan sakın gitmeyin, özellikle de sezon döneminde. Ben Mayıs ayında gittiğimde gayet rahat yer buldum fakat Ekim ayında dönüş günümden 1 gün önceye rezervasyon yaptırabildim. Oldukça yoğun bir listeleri var. Burayı yemek listenize aldıysanız yola çıkmadan önce rezervasyonunuzu yaptırmanızda fayda var. Tatlı müzikler ve meyve ağaçları altında lezzetli yemek yemek isterseniz hiç düşünmeden gelebilirsiniz. Şimdiye kadar beni hiç pişman etmeyen nadir yerlerden Zaika.

Nur Pastanesi

Burası yanık dondurmasıyla ünlü bir mekanı. Bu dondurmaya mesafeli yaklaşabilirsiniz çünkü gerçekten yanık dondurma. Süt yakılarak yapılan sade dondurma. Nasıl meşhur olduğunu tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Süt yanıyor ve ziyan edilmemek için dondurması yapılıyor. Beğenilince de yıllardır yanık dondurma diye ün salıyor. Sevenlerin çok sevdiği sevmeyenlerin de damak tadına hiç uymayan bir dondurma. Bence gitmişken bir deneyin.

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