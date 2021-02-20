Biden Avrupa’yı kucakladı

ABD Başkanı Joe Biden, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada ABD’nin Transatlantik ilişkilere yeniden döndüğünü ve NATO üyesi tüm ülkeleri yeniden kucaklayacağını söyledi. Biden, Avrupa ile yeniden yapıcı bir diyaloğa girme konusunda kararlı olduklarının altını çizdi

Sanal ortamda düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı özel oturumuna katılan ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Transatlantik ilişkilere yeniden döndüğünü açıklayarak, NATO üyesi tüm ülkeleri yeniden kucaklayacağını açıkladı. Washington yönetiminin Avrupa’yla yeniden yapıcı bir diyaloğa girme konusunda kararlı olduğuna vurgu yapan Biden, Avrupa ile Amerika arasındaki işbirliğinin 21’inci yüzyılın önemli bir köşe taşı olduğuna dikkat çekti.

Bu çerçevede ABD’nin Washington Anlaşması’nın 5’inci maddesine bağlı kalacağına vurgu yapan Biden, bir müttefiğe saldırının tüm müttefiklere saldırı olarak değerlendirileceğinin altını çizdi. Trump döneminde ABD’nin Almanya’dan asker çekme kararını askıya aldığını açıklayan Biden, tüm müttefiklerle diyaloğu yeniden tesis edeceklerinin teminatını verdi.

Demokratik değerler

Dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlara hiçbir ülkenin tek başına çözüm bulamayacağını hatırlatan Biden, ABD ve müttefiklerinin demokrasiye, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere ve ifade özgürlüğüne sahip çıkarak her tür sorunun üstesinde gelebileceklerini açıkladı. Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin otoriter yapısına dikkat çeken Biden, Çin’in rekabet kurallarını göz ardı ederek, interneti bölmeye çalışarak otokratik yöntemlerle dünyada söz sahibi olmaya çalıştığını söyledi. Rusya ve Çin’in davranışlarına karşı demokratik değerlerle mücadele etmek gerektiğinin altını çizen Biden, geleceğe yönelik yarışı demokratik değerler ve fırsat eşitliği sayesinde kazanabileceklerine vurgu yaptı. ABD ile Avrupa arasındaki dayanışma sayesinde NASA’nın Mars’a gönderdiği izleme aracını hatırlatan Biden, Kovid-19 aşısı, iklim değişikliği, adalet ve fırsat eşitliği gibi alanlarda da bundan sonra ABD’nin Avrupa ile yeniden el ele çalışacağını açıkladı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise, ABD Başkanı’nın Transatlantik ilişkilere yeniden sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. NATO’nun Avrupa’nın savunma politikasının belkemiğini oluşturduğunu açıklayan Merkel, NATO müttefiklerinin önünde terörle mücadele, Rusya, Çin ve iklim değişikliği gibi sorunların bulunduğunu, bu sorunların müttefikler arasındaki dayanışma sayesinde çözüm bulabileceğini açıkladı.

‘AB sorumluluk istiyor’

Sanal ortamdaki toplantıya katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin NATO’nun geleceğine yeniden sarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa kıtasında güvenlik ve savunma alanında daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savundu. ABD’nin Çin’e odaklandığı bir dönemde AB’nin de Avrupa kıtasının güvenliğini üstlenebilmesi gerektiğini savundu. İttifakın yeniden yapılanması gerektiği yönündeki çağrısını yineleyen Macron, NATO’nun stratejik konseptinin de gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Biden’ın göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçmiş yıllarda müttefikler arasında inişli çıkışlı bir dönemin yaşandığını hatırlatan Stoltenberg, İttifakın yeniden yapılanmasının ve NATO’nun yeni güvenlik tehditlerine karşı gelebilecek imkan ve yetenekleri geliştirmesinin önemine vurgu yaptı. Bu çerçevede bu yıl içerisinde NATO devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirmeyi hedeflediğini açıklayan Stoltenberg, üye ülkelerin liderlerinin İttifaka yeni bir yön verme fırsatını bulacaklarını açıkladı.