1881 - 193∞

Bugün 10 Kasım...

Atatürk’ümüzü kaybedişimizin yıl dönümü...

Yaşamını yitirmiş liderin, faninin mazhar olamadığı harikulade bir sevgi ve saygıyla hâlâ anılıyor.

Elimde çok güzel bir çalışma var.

“DÜNYA BASININDA ATATÜRK”

“Koçak Yayın Grubunun Koçak Koleksiyon” yapıtı.

1912’den 1938’e kadar Mustafa Kemal Atatürk için dünya basınında yayımlanan fotoğraflar, yazılar, dergi kapakları...

Onlar arasından 10 Kasım 1938’de Atatürk’ümüzün vefatı üzerine bazı seçmeleri sunuyorum...

Kitabın sayfalarını çevirirken duygulandım.

Atatürk’ümüzle ve onun kurduğu Cumhuriyet’le bir kez daha gurur duydum.

Bu duygularımı siz değerli okuyucularımızla paylaşıyorum.



































